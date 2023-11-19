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Результаты матчей КХЛ 18 ноября, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, матчи 19 ноября

Новый рекордсмен «Спартака» и «унылый» «Ак Барс». Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня в КХЛ за 18 ноября
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Сегодня в лиге был день больших дерби, не все из которых оказались интересными.

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять игр. Подводим их краткие итоги:

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
5 : 3
Лада
Тольятти
1:0 Пашин (Талалуев) – 02:22 (5x5)     2:0 Бурмистров (Голдобин, Рукавишников) – 08:14 (5x5)     3:0 Голдобин (Порядин, Бурмистров) – 14:13 (5x5)     3:1 Червоненко (Грошев) – 19:36 (4x5)     4:1 Цыплаков (Савиков) – 33:31 (5x5)     4:2 Кугрышев (Сафин, Бородкин) – 37:57 (5x5)     5:2 Голдобин (Чайковски) – 43:35 (5x4)     5:3 Михайлов (Березин) – 57:59 (4x5)    

«Спартак» лишился Ивана Морозова до конца года — эту плохую новость болельщикам Алексей Жамнов сообщил уже на пресс-конференции. Зато в самой игре всё было в порядке: место в первом звене занял Александр Бурмистров, который уже на девятой минуте игры забил свой первый гол в сезоне. Голдобин и Порядин, как и весь «Спартак», пока ничуть не потеряли от потери первого центра, красиво и уверенно переиграв очень сложного соперника. Николай Голдобин забил свой 23-й гол в сезоне, побил рекорд клуба уже в ноябре и вышел на первое место в КХЛ.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Мэйсек (Да Коста, Эберт) – 11:18 (5x4)     1:1 Юртайкин (Блажиевский, Шабанов) – 15:02 (5x5)     2:1 Бурдасов (Боуи) – 37:12 (5x4)     3:1 Робинсон (Шепелев, Тертышный) – 46:02 (5x5)     3:2 Широков (Зборовский, Валк) – 53:57 (5x5)     4:2 Ткачёв (Сошников) – 57:20 (en)    

Тон третьего «уральского дерби» в сезоне задавал Алексей Заварухин, который снялся в специальном проморолике к матчу в образе Данилы Багрова. Во второй встрече братьев Заварухиных победу одержал челябинец: хотя «Автомобилист» открыл счёт фирменным стилем, голом Мэйсека в большинстве, «Трактор» ответил тремя шайбами подряд, тоже отличившись «5 на 4». Потерявший капитанскую нашивку Сергей Широков сократил отставание, прервав серию из 20 лишним игр без голов — но «Автомобилисту» не помогло даже снятие вратаря за три минуты до конца.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 0
Барыс
Астана
1:0 Джонсон (Гребёнкин) – 19:10 (5x5)     2:0 Зернов (Карпов, Яковлев) – 36:04 (5x4)    

«Барыс» в поездке по Челябинской области не забивает во втором матче подряд — не помогло даже созданное из опытных игроков звено Старченко — Апальков — Рымарев. «Металлург» ограничил бросковую активность соперника лишь 20 попытками, молодой Илья Набоков оформил шат-аут. После некоторого кризиса команда Андрея Разина выиграла семь матчей подряд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 16:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Окончен
3 : 2
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Вуд (Фу, Сомерби) – 19:19 (5x5)     1:1 Дубакин (Ефремов, Назаров) – 25:47 (5x5)     1:2 Дубакин (Гордеев) – 29:27 (5x5)     2:2 Вон (Челиос, Броссо) – 41:43 (5x5)     3:2 Ип (Спроул) – 61:02 (3x3)    

Несколько недель назад заголовки взорвала новость о том, что «Сибирь» отправила Сергея Дубакина в ВХЛ со звонким матерком. Обменять форварда не получилось, обладатель крутого броска вернулся в состав и стал забивать, оформив сегодня дубль «Куньлуню». Правда, больше никто в составе новосибирцев не забивал. 35 сейвов от Антона Красоткина не помогли — победу «Куньлуню» в овертайме принёс Капитан Китай Брэндон Ип.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Хмелевски (Ливо, Мелош) – 29:17 (5x4)    

После победы над «Динамо» показалось, что «Ак Барс» выходит из кризиса, но это было обманчиво. «Зелёное дерби» вышло удивительно бессобытийным, и единственную шайбу в большинстве «Салават» забросил после того, как Джош Ливо удачно попал в тело стоящего на пятаке Саши Хмелевски. К звёздной атаке «барсов», как и прошлой осенью, появляются вопросы. «Это была самая унылая игра в нашем исполнении», — был краток Артём Лукоянов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Alexei Kruchinin (Бокун, Коваленко) – 01:51 (5x5)     1:1 Менелл (Пакетт, Уил) – 39:47 (4x3)     2:1 Конюшков (Коваленко) – 44:17 (5x5)     3:1 Атанасов (Бокун, Сизов) – 59:30 (en)    

В Нижнем Новгороде проходило повторение весенней серии плей-офф, и Алексей Кручинин очень быстро открыл счёт, поразив ближний угол ворот Максима Моторыгина. В самой концовке второго периода «новый русский» Бреннан Менелл сравнял счёт, удачно подключившись в большинстве, а в начале третьей двадцатиминутки Богдан Конюшков забил победный гол, которого не ждал появившийся в воротах со второго периода Илья Коновалов. «Динамо» сильно перебросало соперника, но больше забить не смогло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
1 : 2
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Зыков (Поляков, Никишин) – 14:38 (5x5)     1:1 Гернат (Сергеев, Андронов) – 35:11 (5x5)     1:2 Гальченюк (Зыков, Алистров) – 38:28 (5x4)    

19:0 — соотношение бросков в створ в третьем периоде игры «Локомотив» — СКА уже успело разлететься. Команда Романа Ротенберга сделала редкую вещь и успешно смогла защитить преимущество лишь в одну шайбу, пусть и не без скандала. Ключевой гол в игре на исходе второго периода забил Алекс Гальченюк, который реализовал единственное большинство в матче. Ну а гол, отменённый из-за нарушения правил на вбрасывании, которое было «свистнуто» с задержкой, будут вспоминать долго.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
1 : 3
ЦСКА
Москва
1:0 Сагадеев (Бракко, Гараев) – 27:15 (5x5)     1:1 Нестеров (Долженков, Диц) – 44:08 (5x5)     1:2 Мамин (Соркин, Абрамов) – 52:43 (5x5)     1:3 Мамин (Уильямс) – 55:20 (5x5)    

«Сочи» прервал свою печальную серию, но ничего не смог противопоставить ЦСКА, который потихоньку вылезает из ямы. Армейцы перебросали соперника в два раза, и Михаил Бердин не дал счёту стать ещё крупнее. В составе победителей дублем отметился Максим Мамин, уложивший свои шайбы в три минуты игрового времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 ноября 2023, суббота. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 2
Витязь
Московская область
1:0 Скоренов (Иванцов, Степанов) – 23:48 (5x4)     1:1 Уилсон (Рой, Цицюра) – 30:57 (5x4)     1:2 Кара (Воронков) – 34:42 (5x5)     2:2 Иванцов (Скоренов) – 38:49 (5x5)     3:2 Пилипенко (Буренов, Ильин) – 43:53 (5x5)     4:2 Ярош (Пилипенко) – 46:04 (5x4)     5:2 Жабреев (Подшивалов) – 46:24 (5x5)     6:2 Пилипенко (Ярош, Муханов) – 55:32 (5x4)    

«Северсталь» вылила на «Витязь» атакующие порывы, которые в прошлой игре ограничил СКА. Череповчане бросали редко, но очень метко: из 49 попыток в створ попали 35, и шесть из них оказались точными. Первый гол за новый клуб забил Кристиан Ярош, а Кирилл Пилипенко оформил дубль, притормозив набравший ход «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Встречи 19 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
19 ноября 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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