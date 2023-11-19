Новый рекордсмен «Спартака» и «унылый» «Ак Барс». Итоги дня в КХЛ

Сегодня в лиге был день больших дерби, не все из которых оказались интересными.

18 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось девять игр. Подводим их краткие итоги:

«Спартак» лишился Ивана Морозова до конца года — эту плохую новость болельщикам Алексей Жамнов сообщил уже на пресс-конференции. Зато в самой игре всё было в порядке: место в первом звене занял Александр Бурмистров, который уже на девятой минуте игры забил свой первый гол в сезоне. Голдобин и Порядин, как и весь «Спартак», пока ничуть не потеряли от потери первого центра, красиво и уверенно переиграв очень сложного соперника. Николай Голдобин забил свой 23-й гол в сезоне, побил рекорд клуба уже в ноябре и вышел на первое место в КХЛ.

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Тон третьего «уральского дерби» в сезоне задавал Алексей Заварухин, который снялся в специальном проморолике к матчу в образе Данилы Багрова. Во второй встрече братьев Заварухиных победу одержал челябинец: хотя «Автомобилист» открыл счёт фирменным стилем, голом Мэйсека в большинстве, «Трактор» ответил тремя шайбами подряд, тоже отличившись «5 на 4». Потерявший капитанскую нашивку Сергей Широков сократил отставание, прервав серию из 20 лишним игр без голов — но «Автомобилисту» не помогло даже снятие вратаря за три минуты до конца.

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«Барыс» в поездке по Челябинской области не забивает во втором матче подряд — не помогло даже созданное из опытных игроков звено Старченко — Апальков — Рымарев. «Металлург» ограничил бросковую активность соперника лишь 20 попытками, молодой Илья Набоков оформил шат-аут. После некоторого кризиса команда Андрея Разина выиграла семь матчей подряд.

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Несколько недель назад заголовки взорвала новость о том, что «Сибирь» отправила Сергея Дубакина в ВХЛ со звонким матерком. Обменять форварда не получилось, обладатель крутого броска вернулся в состав и стал забивать, оформив сегодня дубль «Куньлуню». Правда, больше никто в составе новосибирцев не забивал. 35 сейвов от Антона Красоткина не помогли — победу «Куньлуню» в овертайме принёс Капитан Китай Брэндон Ип.

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После победы над «Динамо» показалось, что «Ак Барс» выходит из кризиса, но это было обманчиво. «Зелёное дерби» вышло удивительно бессобытийным, и единственную шайбу в большинстве «Салават» забросил после того, как Джош Ливо удачно попал в тело стоящего на пятаке Саши Хмелевски. К звёздной атаке «барсов», как и прошлой осенью, появляются вопросы. «Это была самая унылая игра в нашем исполнении», — был краток Артём Лукоянов.

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В Нижнем Новгороде проходило повторение весенней серии плей-офф, и Алексей Кручинин очень быстро открыл счёт, поразив ближний угол ворот Максима Моторыгина. В самой концовке второго периода «новый русский» Бреннан Менелл сравнял счёт, удачно подключившись в большинстве, а в начале третьей двадцатиминутки Богдан Конюшков забил победный гол, которого не ждал появившийся в воротах со второго периода Илья Коновалов. «Динамо» сильно перебросало соперника, но больше забить не смогло.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

19:0 — соотношение бросков в створ в третьем периоде игры «Локомотив» — СКА уже успело разлететься. Команда Романа Ротенберга сделала редкую вещь и успешно смогла защитить преимущество лишь в одну шайбу, пусть и не без скандала. Ключевой гол в игре на исходе второго периода забил Алекс Гальченюк, который реализовал единственное большинство в матче. Ну а гол, отменённый из-за нарушения правил на вбрасывании, которое было «свистнуто» с задержкой, будут вспоминать долго.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Сочи» прервал свою печальную серию, но ничего не смог противопоставить ЦСКА, который потихоньку вылезает из ямы. Армейцы перебросали соперника в два раза, и Михаил Бердин не дал счёту стать ещё крупнее. В составе победителей дублем отметился Максим Мамин, уложивший свои шайбы в три минуты игрового времени.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

«Северсталь» вылила на «Витязь» атакующие порывы, которые в прошлой игре ограничил СКА. Череповчане бросали редко, но очень метко: из 49 попыток в створ попали 35, и шесть из них оказались точными. Первый гол за новый клуб забил Кристиан Ярош, а Кирилл Пилипенко оформил дубль, притормозив набравший ход «Витязь».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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