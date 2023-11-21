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Результаты матчей КХЛ 20 ноября, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 21 ноября

Восьмая подряд победа «Магнитки», «Лада» выигрывает без канадских лидеров. Итоги дня КХЛ
Денис Лутченко
Итоги дня КХЛ за 20 ноября
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СКА опять оказался сильнее в армейском дерби, «Торпедо» обыграло «Барыс».

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Хабаров (Юров) – 19:32 (5x5)     2:0 Канцеров (Коробкин) – 32:41 (5x5)     3:0 Силантьев (Орехов, Неколенко) – 35:18 (4x5)     3:1 Жуков (Бек) – 44:53 (5x4)     4:1 Михайлис (Силантьев) – 59:41 (en)    

Кто-нибудь ещё помнит, что меньше месяца назад «Магнитка» находилась в кризисе и проиграла пять матчей подряд? Кажется, будто этого никогда и не было — сейчас «сталевары» вновь набрали невероятный ход, подойдя к домашнему матчу с «Сибирью» на серии из семи побед. Новосибирцы, которые испытывают большие проблемы по ходу этого сезона, ничего не смогли противопоставить команде Андрея Разина — к концу второго периода хозяева решили все вопросы, отгрузив три безответные шайбы в ворота Антона Красоткина, а в заключительной трети выдержали натиск соперника, обменявшись с ним голами. 4:1 — «Металлург» одержал восьмую победу подряд и укрепил своё лидерство на Востоке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
3 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Кугрышев (Михайлов) – 01:02 (5x5)     2:0 Ожгихин (Березин) – 22:35 (5x5)     3:0 Сафин (Михайлов, Кугрышев) – 33:19 (5x4)     3:1 Энас (Кёрран) – 46:16 (5x5)    

От магнитогорцев старается не отставать «Лада», которая после двух поражений в гостях вернулась в Тольятти, чтобы принять минское «Динамо». Тёплый приём белорусам устроил Дмитрий Кугрышев, открывший счёт уже на второй минуте встречи. Несмотря на отсутствие обоих канадских лидеров — Троя Джозефса и Скотта Космачука — хозяева не только сохранили преимущество, но и укрепили его. К концу второго периода на табло горели 3:0, а в третьем периоде минчан хватило только на одну ответную шайбу. 3:1 – «Лада» продолжает укреплять свои позиции в верхней части таблицы Востока.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 2
Барыс
Астана
1:0 Гончарук (Коваленко) – 01:48 (5x5)     1:1 Шестаков (Нургалиев, Муратов) – 03:25 (5x5)     2:1 Атанасов (Воронин) – 29:44 (5x5)     3:1 Летунов (Alexei Kruchinin, Коваленко) – 37:55 (5x4)     4:1 Фирстов (Сизов, Конюшков) – 39:59 (5x5)     4:2 Червены (Старченко, Рымарев) – 51:23 (5x5)    

В последнее время нижегородцы не радуют стабильностью, но в игре со стабильно плохим «Барысом» банда Игоря Ларионова взяла своё. Хотя отрываться от соперника автозаводцы начали только после половины матча, забросив в ворота казахстанской команды три шайбы во второй двадцатиминутке. Этого хватило для итоговой победы — «Барыс» слегка сократил отставание за восемь с половиной минут до конца, но больше ничего противопоставить не сумел. 4:2 — вполне уверенная победа «Торпедо».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 ноября 2023, понедельник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Глотов (Алистров) – 14:35 (5x5)     2:0 Чивилёв (Алистров) – 24:34 (5x5)     2:1 Мамин (Карнаухов, Соркин) – 58:40 (6x4)    

ЦСКА приехал в Петербург брать реванш за поражение в первом армейском дерби сезона, но у сегодняшних хозяев были свои планы. Незадолго до окончания первого периода Василий Глотов вывел свою команду вперёд, забросив почти в том же стиле, что и несколько матчей назад «Ак Барсу». Во второй трети СКА удвоил преимущество — Андрей Чивилёв уверенно разобрался с Иваном Федотовым через несколько секунд после выхода из штрафного бокса.

Москвичи имели шанс реализовать пятиминутное большинство после удаления Валентина Зыкова, но не сумели этого сделать, да и впоследствии в нанесении голевых бросков не преуспели. ЦСКА отыграл один гол незадолго до финальной сирены, но даже для перевода игры в овертайм этого не хватило. 2:1 — второе армейское дерби сезона также остаётся за СКА.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 21 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Не начался
Адмирал
Владивосток
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
21 ноября 2023, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ак Барс
Казань
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X
П2
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