Восьмая подряд победа «Магнитки», «Лада» выигрывает без канадских лидеров. Итоги дня КХЛ

20 ноября в регулярном чемпионате КХЛ состоялось четыре матча. Подводим их итоги.

Кто-нибудь ещё помнит, что меньше месяца назад «Магнитка» находилась в кризисе и проиграла пять матчей подряд? Кажется, будто этого никогда и не было — сейчас «сталевары» вновь набрали невероятный ход, подойдя к домашнему матчу с «Сибирью» на серии из семи побед. Новосибирцы, которые испытывают большие проблемы по ходу этого сезона, ничего не смогли противопоставить команде Андрея Разина — к концу второго периода хозяева решили все вопросы, отгрузив три безответные шайбы в ворота Антона Красоткина, а в заключительной трети выдержали натиск соперника, обменявшись с ним голами. 4:1 — «Металлург» одержал восьмую победу подряд и укрепил своё лидерство на Востоке.

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От магнитогорцев старается не отставать «Лада», которая после двух поражений в гостях вернулась в Тольятти, чтобы принять минское «Динамо». Тёплый приём белорусам устроил Дмитрий Кугрышев, открывший счёт уже на второй минуте встречи. Несмотря на отсутствие обоих канадских лидеров — Троя Джозефса и Скотта Космачука — хозяева не только сохранили преимущество, но и укрепили его. К концу второго периода на табло горели 3:0, а в третьем периоде минчан хватило только на одну ответную шайбу. 3:1 – «Лада» продолжает укреплять свои позиции в верхней части таблицы Востока.

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В последнее время нижегородцы не радуют стабильностью, но в игре со стабильно плохим «Барысом» банда Игоря Ларионова взяла своё. Хотя отрываться от соперника автозаводцы начали только после половины матча, забросив в ворота казахстанской команды три шайбы во второй двадцатиминутке. Этого хватило для итоговой победы — «Барыс» слегка сократил отставание за восемь с половиной минут до конца, но больше ничего противопоставить не сумел. 4:2 — вполне уверенная победа «Торпедо».

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ЦСКА приехал в Петербург брать реванш за поражение в первом армейском дерби сезона, но у сегодняшних хозяев были свои планы. Незадолго до окончания первого периода Василий Глотов вывел свою команду вперёд, забросив почти в том же стиле, что и несколько матчей назад «Ак Барсу». Во второй трети СКА удвоил преимущество — Андрей Чивилёв уверенно разобрался с Иваном Федотовым через несколько секунд после выхода из штрафного бокса.

Москвичи имели шанс реализовать пятиминутное большинство после удаления Валентина Зыкова, но не сумели этого сделать, да и впоследствии в нанесении голевых бросков не преуспели. ЦСКА отыграл один гол незадолго до финальной сирены, но даже для перевода игры в овертайм этого не хватило. 2:1 — второе армейское дерби сезона также остаётся за СКА.

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Матчи 21 ноября

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 21 ноября 2023, вторник. 12:00 МСК Амур Хабаровск Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

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