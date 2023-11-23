Но удержал шайбу, бросил и забил, вернув «столичных» в игру. Дело закончилось камбэком и ярким финалом.

Внезапный русский гол разбудил «Вашингтон»! А ведь Алексеев был на волоске от ошибки

«Вашингтон» нынче в полном порядке. Побарахтавшись на старте, команда Спенсера Карбери набрала хороший ход в конце октября – ноябре, и к матчу с «Баффало» подходила с серией из четырёх побед подряд.

А вот начало матча с «клинками» у «столичных» не задалось. К 16-й минуте «Вашингтон» «горел» 0:2. Сначала оборона хозяев льда не разобралась, кому держать Петерку, и немец, получив уйму свободного льда, прошил Кемпера. А затем ещё одну ошибку защиты «Вашингтона» изящно использовал Бенсон, блеснувший индивидуальным мастерством на носовом платке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» находились в довольно подавленном состоянии, но через 57 секунд после издевательской шайбы Бенсона команду разбудил неожиданный русский гол. Защитник Александр Алексеев едва не упустил шайбу из зоны, но нанёс бросок с самой синей линии, шайба нашла рикошет на пятачке от защитника «Баффало» и юркнула в сетку мимо Девона Леви.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Есть первый гол в НХЛ для 24-летнего россиянина, выступающего в системе «Вашингтона» уже четыре года. Алексеев добрался до этого приятного достижения в 42-м матче.

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Гол Алексеева не мгновенно перевернул игру, но «Вашингтон» проснулся, разбегался и в середине второго периода Ти Джей Оши сравнял счёт. Однако на 35-й минуте «столичные» остались втроём из-за последовавших друг за другом удалений Дженсена и Макмайкла, формат «5 на 3» «Баффало» не реализовал, а вот в стандартном большинстве Козенс вновь вывел «клинков» вперёд.

Почти весь третий период «Вашингтон» потратил на попытки отыграться. «Баффало» держался, не особо напрягаясь, Леви был надёжен, но за 75 секунд до сирены «Кэпиталз» как-то буднично отыгрались. Сняли вратаря, закрепились в зоне вшестером, и Том Уилсон, забытый защитой «клинков» в центре зоны, шикарно бросил в касание после передачи Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в овертайме Строум так и вовсе стал героем «Вашингтона». Убежал «2 в 1» вместе с Милано на ворота Леви, не стал делиться шайбой с партнёром и точно бросил мимо голкипера «клинков». До конца дополнительного времени оставалось лишь 8 секунд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин, у которого маячит 1500 очков в карьере, сегодня остался без набранных баллов, но уже всем давно должно быть понятно, что капитана «Вашингтона», несмотря на великую погоню за рекордом Гретцки, всё-таки в первую очередь интересуют командные успехи. И они есть – сегодня «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд, подтвердив своё текущее второе место в мощном Столичном дивизионе.