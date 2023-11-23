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«Вашингтон» — «Баффало» — 4:3 ОТ, обзор, видео первого гола в НХЛ Александра Алексеева, волевая победа «Вашингтона»

Внезапный русский гол разбудил «Вашингтон»! А ведь Алексеев был на волоске от ошибки
Лев Лукин
Внезапный русский гол разбудил «Вашингтон»
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Но удержал шайбу, бросил и забил, вернув «столичных» в игру. Дело закончилось камбэком и ярким финалом.

«Вашингтон» нынче в полном порядке. Побарахтавшись на старте, команда Спенсера Карбери набрала хороший ход в конце октября – ноябре, и к матчу с «Баффало» подходила с серией из четырёх побед подряд.

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А вот начало матча с «клинками» у «столичных» не задалось. К 16-й минуте «Вашингтон» «горел» 0:2. Сначала оборона хозяев льда не разобралась, кому держать Петерку, и немец, получив уйму свободного льда, прошил Кемпера. А затем ещё одну ошибку защиты «Вашингтона» изящно использовал Бенсон, блеснувший индивидуальным мастерством на носовом платке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Кэпиталз» находились в довольно подавленном состоянии, но через 57 секунд после издевательской шайбы Бенсона команду разбудил неожиданный русский гол. Защитник Александр Алексеев едва не упустил шайбу из зоны, но нанёс бросок с самой синей линии, шайба нашла рикошет на пятачке от защитника «Баффало» и юркнула в сетку мимо Девона Леви.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Есть первый гол в НХЛ для 24-летнего россиянина, выступающего в системе «Вашингтона» уже четыре года. Алексеев добрался до этого приятного достижения в 42-м матче.

ВИДЕО

Гол Алексеева не мгновенно перевернул игру, но «Вашингтон» проснулся, разбегался и в середине второго периода Ти Джей Оши сравнял счёт. Однако на 35-й минуте «столичные» остались втроём из-за последовавших друг за другом удалений Дженсена и Макмайкла, формат «5 на 3» «Баффало» не реализовал, а вот в стандартном большинстве Козенс вновь вывел «клинков» вперёд.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 ноября 2023, четверг. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
4 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Петерка (Джост, Олофссон) – 10:09     0:2 Бенсон (Олофссон) – 16:04     1:2 Алексеев (Дауд, ван Римсдайк) – 17:01     2:2 Оши (Макмайкл) – 27:50     2:3 Козенс (Далин, Миттельштадт) – 36:18 (pp)     3:3 Уилсон (Строум, Карлсон) – 58:45     4:3 Строум (Карлсон) – 64:52    

Почти весь третий период «Вашингтон» потратил на попытки отыграться. «Баффало» держался, не особо напрягаясь, Леви был надёжен, но за 75 секунд до сирены «Кэпиталз» как-то буднично отыгрались. Сняли вратаря, закрепились в зоне вшестером, и Том Уилсон, забытый защитой «клинков» в центре зоны, шикарно бросил в касание после передачи Строума.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в овертайме Строум так и вовсе стал героем «Вашингтона». Убежал «2 в 1» вместе с Милано на ворота Леви, не стал делиться шайбой с партнёром и точно бросил мимо голкипера «клинков». До конца дополнительного времени оставалось лишь 8 секунд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Овечкин, у которого маячит 1500 очков в карьере, сегодня остался без набранных баллов, но уже всем давно должно быть понятно, что капитана «Вашингтона», несмотря на великую погоню за рекордом Гретцки, всё-таки в первую очередь интересуют командные успехи. И они есть – сегодня «Кэпиталз» одержали пятую победу подряд, подтвердив своё текущее второе место в мощном Столичном дивизионе.

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