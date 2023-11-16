«Вашингтон» — в деле! Там нашли замену Бекстрёму, а Овечкин открыл новую грань таланта

Много ли времени прошло после панических заявлений экспертов о том, что «Вашингтон» обречён, единственная цель жизни этой команды — рекорд Овечкина, а лучше бы «столичным» вообще поскорее уйти в перестройку? Очень мало. Однако уже середина ноября, а «Вашингтон» вполне комфортно идёт на втором месте дивизиона, и на фоне больших проблем многих восточных команд в первый месяц сезона положение «столичных» выглядит ещё комфортнее.

После четырёх поражений в пяти первых играх «Вашингтон» выиграл семь матчей из следующих девяти. Сначала эти победы были выморочными: например, против «Сан-Хосе» «Вашингтон» впервые повёл в счёте лишь за пять минут до конца. Однако в последнем матче «столичные» всухую обыграли чемпиона НХЛ, впервые в сезоне не позволив «Вегасу» забить в матче. Что же позволяет «Вашингтону» снова быть на коне?

Начнём со статистики, которая у команды Спенсера Карбери достаточно дрянная. По голам в равных составах «столичные» идут лишь на 29-м месте в лиге, по ожидаемым голам — на 16-м месте, но по допущенным ожидаемым голам — на 28-м. Если брать только высокоопасные моменты, то и там «Вашингтон» идёт в нижней десятке НХЛ, допуская сильно больше, чем создавая (10,7 момента за игру против 13,2 у их соперников). Но эти ожидаемые моменты ещё надо перевести в реальные, а у «Вашингтона» есть люди, которые не дают этого сделать.

«Вегас» доминировал над «Вашингтоном» 60 минут, и всем наплевать, потому что счёт на табло», — пишет о победе над чемпионами сайт Russian Machine Never Breaks, а сама статья про игру озаглавлена «Игра Чарли Линдгрена». К 30 годам второй вратарь «столичных» провёл в лиге лишь 60 матчей, но против «рыцарей» он был неподражаем. «Он и был победой. Посмотрите, сколько контратак создал соперник, «Вегас» играл на добивании, закрывал вратаря, но Линдгрен справлялся со всем этим. «Вегас» даже перешёл на форчек тремя форвардами, я видел это несколько раз. Чарли был человеком, сделавшим разницу в игре», — сказал после матча Спенсер Карбери.

Чарли Линдгрен Фото: AP/TASS

Линдгрен почти всю карьеру в НХЛ был третьим вратарём, получая игровое время в НХЛ только в случае чьей-то травмы. «Вашингтон» в прошлом году доверил Линдгрену позицию второго номера, и прошлый сезон для Чарли вышел невзрачным. Зато прямо сейчас голкипер вцепился в шанс, который предоставило ему небольшое повреждение Дарси Кемпера: у Линдгрена за четыре полных матча три победы и 94,7% отражённых бросков.

Недостаток голов компенсирует желание Карбери играть в более жёсткий хоккей, больше пахать в обороне, забивать черновые голы после добиваний или закрывания вратаря. Например, в победном матче с «Айлендерс» команда заблокировала 32 броска. В своё время смена вектора при Барри Тротце принесла «Кэпиталз» Кубок, а вот приход известного ставкой на форчек Питера Лавиолетта потерпел неудачу. Впрочем, даже в этот период четвёртое звено «Кэпиталз» было одним из лучших в лиге. Хотя чекеры прошлых лет ушли, Карбери пересобрал его в виде Маленстин — Дауд — Обе-Кюбель — и эти ребята забили три гола за два матча с «Дэвилз» и «Айлендерс», конкурентами по дивизиону.

У команды появилась и достойная замена Никласу Бекстрёму. Коннора Макмайкла давно пиарили как одного из главных талантов этой команды (не всегда «Вашингтон» сохранял свои пики в первом раунде), но при Лавиолетте у него зацепиться в основе не получалось — это была одна из главных претензий к уже бывшему тренеру. На старте этого сезона 22-летний форвард выходил на фланге — чистые центры нередко адаптируются к лиге в роли вингеров, где обязанностей чуть меньше. Уход шведа из большого хоккея не оставил тренерам выбора, и Макмайкла двинули в центр. В последних матчах вашингтонский Коннор М. начал стабильно набирать очки, причём играя с разными партнёрами из-за травм и повреждений в составе.

Ну а что Овечкин? И сейчас он остаётся лучшим бомбардиром команды и единственным человеком, который перевалил за отметку в 10 очков (как говорили про другого спортсмена — и это в 38 лет!). Все беспокоятся о том, что Ови мало забивает, но при этом не говорится, что за 14 игр он уже сделал семь передач — понятно, что темп может упасть, но в пересчёте на полный сезон это 40 ассистов. Такого показателя Овечкин добивался лишь раз за последние 12 лет — и сейчас он значительно чаще играет на партнёров, чем вы могли привыкнуть. 14 бросков в игре с «Торонто» так и остались единичной аномалией.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

Впрочем, у «Вашингтона» резко провисает то, что долгое время являлось фишкой команды — большинство. Летом из команды ушёл Блэйн Форсайт — человек, который много лет отвечал за спецбригаду «Вашингтона», про работу которого долго писали «а что тут думать, учи всех пасовать в левый круг». На его место пришёл Кирк Мюллер, за спиной которого и 1300 матчей в НХЛ, и несколько сезонов работы главным в «Каролине», однако каменный цветок у него не выходит совсем. Большинство «Вашингтона» прямо сейчас — худшее в лиге (7,3% реализации).

В чём дело? Продвинутая статистика показывает, что как раз по ожидаемой опасности большинство «Вашингтона» — пятое в лиге. Конечно, многое зависит от того, идёт ли у Овечкина или нет, а у него не идёт, на старте сезона у Александра аномально низкая реализация бросков, худшая в карьере. Но есть ли в бригаде другие настолько же сильные снайперы, как Ови? Перед сезоном Карбери говорил прессе: «Мы должны переизобрести наше большинство. Если за 10 лет ты используешь только два варианта, то остальные команды великолепно их знают». Что ж, пока попытки изобрести велосипед безуспешны — с другой стороны, если даже с таким большинством клуб идёт в зоне плей-офф, то у «Вашингтона» есть огромные резервы.

Другой потенциальный резерв — возвращение в строй Макса Пасиоретти. Вокруг состояния снайпера есть очень много вопросительных знаков: две травмы ахилла за короткий срок могут перечеркнуть все снайперские умения форварда, который даже за пятиматчевый отрезок в «Каролине» отличился трижды. Только недавно Макс вернулся на лёд, но дата его восстановления непонятна: если он сможет вернуться на прежний уровень, то «столичные» получают человека с потенциалом в 30 голов, который может дать новый импульс второму или третьему звену.

Спенсер Карбери и лидеры «Вашингтона» Фото: AP/TASS

Оценка «Вашингтона» затрудняется относительно коротким отрезком сыгранного времени — за 15 игр даже лучшие игроки мира могут страдать непонятно чем, а аутсайдеры – держаться в зоне плей-офф. Вполне возможно, упадут и проценты реализации, и сейвов — однако на фоне Востока образца осени-2023, где у половины команд обнаружилась куча проблем, «Вашингтон» снова выглядит конкурентоспособным, и это главный итог первого месяца регулярки.