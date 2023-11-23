«Кто не спрятался, я не виноват!» Русская банда аутсайдера НХЛ покуражилась над «Чикаго»

Беспросветная чёрная полоса «Коламбуса» растянулась настолько, что стала напоминать бесконечность. Лишь одна победа в последних 14 матчах, девять игр подряд без побед, что стало повторением клубного антирекорда. Присаживался на скамейку Джонни Годро, отправлялся в запас Патрик Лайне, выступал в прессе президент клуба.

«Естественно, мы не довольны своими результатами на данный момент. Мы слышим своих болельщиков и разделяем их огорчение и разочарование. Знаем, что эмоции бьют через край. Если быть честными друг с другом, то мы все злы и разочарованы», — сказал Майк Прист.

Конец чёрной полосы наступил внезапно и ярчайшей вспышкой. Что называется, когда полетело, тогда полетело. В матче с «Чикаго» «мундиры» устроили изголодавшимся по радостным эмоциям болельщикам матч-концерт – знаменитая пушка на «Нейшнвайд-Арене» работала без остановки, 12 из 18 полевых игроков отметились набранными очками, а авторами голов стали шесть разных хоккеистов, включая двух россиян.

Игра началась с того, что Бун Дженнер протолкнул шайбу с отрицательного угла между Петром Мразеком и штангой. Затем Марченко показал мастер-класс по игре в атаке – затащил шайбу в зону, потом быстро исправил собственную потерю, стянул на себя нескольких соперников, оценил обстановку и с разворота послал передачу на противоположный борт. Шайба после отскока прилетела ровно под бросок Эрику Гудбрансону, который запулил в притирку со штангой.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Потом был ещё один крутой гол Дженнера в большинстве – даже особо не смотря на ворота, он пальнул с неудобной под перекладину без шансов для Мразека. «Чикаго» ответил голом фантастического Коннора Бедарда. 18-летний новичок, уверенно идущий за «Колдер Трофи», довёл счёт своих заброшенных шайб до 10, проведя в лиге всего 17 матчей. За всю историю НХЛ только двум игрокам в таком возрасте или моложе удавалось забить 10 голов быстрее. Это были Патрик Лайне в составе «Виннпег Джетс» (в 14-м матче) и Стив Айзерман в «Детройт Ред Уингз» (в 15-м). Бедард повторил результат Дэйла Хаверчука (оригинальные «Виннпег Джетс») и Теда Кеннеди («Торонто Мейпл Лифс»). Они также забили 10-й гол в 17-м для них матче.

Во втором периоде «Блю Джекетс» продолжили голевую феерию и довели счёт до совсем унизительных 7:1. Егор Чинахов выступил ассистентом в голе Коула Силлинджера, затем Зак Веренски нашёл передачей на пустые ворота (не без доли везения и отскока) Дмитрия Воронкова, который записал на свой счёт третий гол в НХЛ. «Кто не спрятался, я не виноват. Идёт Воронков!», — весело отреагировали на этот гол в соцсетях «Коламбуса».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сегодня, конечно, в «Коламбусе» было, чему радоваться. Марченко прервал трёхматчевую серию без голов – пропустил силовой приём от Бориса Катчука, но зато, пока канадец отвлёкся на хит, первым успел на ворота, где подправил шайбу коньком в сетку. Вся русская банда «Коламбуса» поучаствовала в разгроме «Чикаго», так как здесь передачей отметился и Иван Проворов, в общей сложности приложив руку к четырём голам команды.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Забил и Патрик Лайне, вернувшийся в состав после пропуска одного матча по решению тренера. «Думаю, такая игра может перенестись и на следующие матчи. Мы должны понять, за счёт чего создавали эти моменты, за счёт чего нам удавалось забивать, и идти от этого. Это придаёт нам уверенности в себе», — сказал Дженнер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В третьем периоде «Чикаго» сделал счёт поприличнее, но догнать, конечно, не смог. Новый антирекорд «Коламбуса» отменяется, наконец в стане «мундиров» появился повод для радости. «Столько всего хорошего сегодня было. Мы здорово играли как команда, Элвис делал ключевые сейвы в ключевые моменты. Сегодня все сделали свой вклад, все чувствуют свою причастность. Атмосфера хорошая, ребята пашут. Даже с учётом того, через что мы проходим, мне понравилось, какой позитив царил в команде перед игрой. Это только одна игра, мы это знаем, но это хорошая игра и хороший фундамент для нас», — сказал главный тренер Паскаль Венсан.

В третьем периоде «Чикаго» сделал счёт поприличнее, но догнать, конечно, не смог. Новый антирекорд «Коламбуса» отменяется, наконец в стане «мундиров» появился повод для радости. «Столько всего хорошего сегодня было. Мы здорово играли как команда, Элвис делал ключевые сейвы в ключевые моменты. Сегодня все сделали свой вклад, все чувствуют свою причастность. Атмосфера хорошая, ребята пашут. Даже с учётом того, через что мы проходим, мне понравилось, какой позитив царил в команде перед игрой. Это только одна игра, мы это знаем, но это хорошая игра и хороший фундамент для нас», — сказал главный тренер Паскаль Венсан.