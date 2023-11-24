КХЛ гремит трансферами! У «Ак Барса» топ-сделка, «Авангард» вернул «Адмиралу» капитана

До дедлайна ещё далеко, а обменов уже хватает.

Дедлайн в КХЛ, как и положено, состоится в конце декабря, однако громких сделок хватает уже сейчас. Рассказываем, как клубы лиги укрепляют свои составы.

«Авангард» продолжает шуметь. Омск вернул во Владивосток капитана

Очень активен на трансферном рынке «Авангард». Омичи продолжают искать варианты обмена габаритному защитнику Зияту Пайгину, а также ведут поиски центрального нападающего. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что расставание с Алексом Бродхёрстом стало серьёзной ошибкой тогдашнего генерального менеджера омичей Рашида Хабибулина.

Сейчас идут активные разговоры о возможном возвращении в КХЛ Линдена Вея, но стоит отметить, что у этого канадского нападающего контракт с немецким клубом. Отпустят ли немцы своего хоккеиста? Думается, что вопрос исключительно в деньгах. Платить «ястребам» придётся много, но такая возможность у клуба есть. Вей – топовый центральный нападающий по меркам КХЛ.

Подготовка к покупке иностранного центра – отказ от чешского защитника Либора Шулака, который так и не стал в «Адмирале» своим. Жёсткий лимит на легионеров сказывается, а чех отлично поможет своей бывшей команде, в которой он был капитаном. Отличная сделка для Владивостока. Главное, вслед за Демченко потянуть контракт Шулака.

Мнение генменеджера «Авангарда»

«Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде. Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лёд, он в каждом матче горел желанием победить. Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход. «Адмиралу» возвращение лидера обороны прошлого сезона наверняка поможет решить свои задачи.

Либор сможет там много играть, в том числе в большинстве, и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся – говорим «до свидания»!» –заявил Антон Курьянов.

ЛИБОР ШУЛАК Фото: photo.khl.ru

Топ-трансфер от «Ак Барса»

Многие давно привыкли, что «Ак Барс» в КХЛ играет без иностранцев. Ну не считать же таковым Дмитрия Яшкина? Хотя нападающий занимает позицию легионера, имея чешское гражданство. Теперь в столицу Татарстана едет настоящий легионер. Уже официально объявлено, что «Барыс» обменял нападающего Райли Барбера в «Ак Барс» на защитника Кристиана Хенкеля, Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене и дальнейшем продлении контракта с казанцами до 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года. По новому контракту заработная плата Барбера составит 55 млн рублей. Ещё плюс 10% он получит в качестве премии.

Усиление ли это для «Ак Барса»? Однозначно. Не будем забывать, что главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов помешан на обороне и построении защитной линии команды, а вот в атаке у казанцев проблемы: там до сих пор не могут понять, как использовать Дамира Жафярова. Ну а про «Барыс» и говорить нечего: команда с тренером уровня Мамбеталиева обречена на то, чтобы болтаться в нижней части турнирной таблицы.

Казахстанцам нужен сильный и опытный специалист, а не непонятный временщик уровня первенства бензоколонки.