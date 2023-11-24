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Главные трансферы в КХЛ, сделки с участием «Авангарда» и «Ак Барса», 24 ноября 2023 года

КХЛ гремит трансферами! У «Ак Барса» топ-сделка, «Авангард» вернул «Адмиралу» капитана
Павел Панышев
Главные трансферы в КХЛ
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До дедлайна ещё далеко, а обменов уже хватает.

Дедлайн в КХЛ, как и положено, состоится в конце декабря, однако громких сделок хватает уже сейчас. Рассказываем, как клубы лиги укрепляют свои составы.

Всё о трансферах в КХЛ:
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Ждать ли Ковальчука в «Спартаке» и кого обменяет «Авангард». Главные трансферные слухи КХЛ

«Авангард» продолжает шуметь. Омск вернул во Владивосток капитана

Очень активен на трансферном рынке «Авангард». Омичи продолжают искать варианты обмена габаритному защитнику Зияту Пайгину, а также ведут поиски центрального нападающего. Теперь уже можно с уверенностью сказать, что расставание с Алексом Бродхёрстом стало серьёзной ошибкой тогдашнего генерального менеджера омичей Рашида Хабибулина.

Сейчас идут активные разговоры о возможном возвращении в КХЛ Линдена Вея, но стоит отметить, что у этого канадского нападающего контракт с немецким клубом. Отпустят ли немцы своего хоккеиста? Думается, что вопрос исключительно в деньгах. Платить «ястребам» придётся много, но такая возможность у клуба есть. Вей – топовый центральный нападающий по меркам КХЛ.

Подготовка к покупке иностранного центра – отказ от чешского защитника Либора Шулака, который так и не стал в «Адмирале» своим. Жёсткий лимит на легионеров сказывается, а чех отлично поможет своей бывшей команде, в которой он был капитаном. Отличная сделка для Владивостока. Главное, вслед за Демченко потянуть контракт Шулака.

Мнение генменеджера «Авангарда»

«Непростое решение, но мы вынуждены были его принять из-за лимита на количество легионеров в команде. Благодарим Либора за честную работу, профессионализм и прекрасные человеческие качества. По самоотдаче к нему никаких претензий, выходя на лёд, он в каждом матче горел желанием победить. Нам было крайне важно в результате обмена сохранить для Шулака контрактные условия и обеспечить ему максимально комфортный переход. «Адмиралу» возвращение лидера обороны прошлого сезона наверняка поможет решить свои задачи.

Либор сможет там много играть, в том числе в большинстве, и радовать болельщиков. Желаем ему удачи и не прощаемся – говорим «до свидания»!» –заявил Антон Курьянов.

ЛИБОР ШУЛАК

ЛИБОР ШУЛАК

Фото: photo.khl.ru

Топ-трансфер от «Ак Барса»

Многие давно привыкли, что «Ак Барс» в КХЛ играет без иностранцев. Ну не считать же таковым Дмитрия Яшкина? Хотя нападающий занимает позицию легионера, имея чешское гражданство. Теперь в столицу Татарстана едет настоящий легионер. Уже официально объявлено, что «Барыс» обменял нападающего Райли Барбера в «Ак Барс» на защитника Кристиана Хенкеля, Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене и дальнейшем продлении контракта с казанцами до 2025 года. Действующее соглашение рассчитано до 30 апреля 2024 года. По новому контракту заработная плата Барбера составит 55 млн рублей. Ещё плюс 10% он получит в качестве премии.

Усиление ли это для «Ак Барса»? Однозначно. Не будем забывать, что главный тренер «барсов» Зинэтула Билялетдинов помешан на обороне и построении защитной линии команды, а вот в атаке у казанцев проблемы: там до сих пор не могут понять, как использовать Дамира Жафярова. Ну а про «Барыс» и говорить нечего: команда с тренером уровня Мамбеталиева обречена на то, чтобы болтаться в нижней части турнирной таблицы.

Казахстанцам нужен сильный и опытный специалист, а не непонятный временщик уровня первенства бензоколонки.

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