Ждать ли Ковальчука в «Спартаке» и кого обменяет «Авангард». Главные трансферные слухи КХЛ

В последние дни в клубах КХЛ сильно возросла трансферная активность. Накануне «Сибирь» пополнила свой состав опытным вратарём Антоном Худобиным, однако обмены и переходы в лиге точно продолжатся. Рассказываем про главные новости и слухи.

Активность «Авангарда»

Продолжает активничать на трансферном рынке «Авангард». У команды Михаила Кравца 10 побед подряд, однако большая часть нагрузки ложится на первую тройку нападения, в то время как к плей-офф нужно укреплять второе звено, а также искать сильного первого номера в бригаду вратарей.

Василия Демченко, потерявшего свою игру в нынешнем чемпионате, уже обменяли в «Адмирал» на Павла Хомченко, однако вскоре Хомченко может стать частью сделки по Михаилу Бердину. Правда, не факт, что сочинцы отпустят своего голкипера, да и сложно назвать Бердина железобетонным первым номером в плей-офф для клуба уровня «Авангарда». Но подпитка Мишурову и Проскурякову, безусловно, нужна.

Также «ястребы» активно ищут обмен защитнику Зияту Пайгину. Габаритного игрока обороны уже помещали в список отказов, а теперь его представители работают над скорейшим завершением сделки. Шаткие позиции и у защитника Либора Шулака. Можно с уверенностью сказать, что отказ от Алекса Бродхёрста стал ошибкой. Шулак играет в Омске не так, как это должен делать легионер. Сильный второй центр-иностранец – вот ещё одна цель генерального менеджера «Авангарда» Антона Курьянова.

Где окажется Ли?

«Автомобилист» отправил в список отказов нападающего Олега Ли, не впечатлившего тренерский штаб и руководство клуба своей статистикой. В Екатеринбурге хватает мастеров, а Ли в сложившейся ситуации нужно сменить обстановку. Не удивимся, если Олег окажется в «Амуре», где воссоединится с прекрасно знакомым ему тренером Андреем Мартемьяновым. Тем более что у «Амура» после травм ряда игроков есть определённые проблемы с составом.

Олег Ли Фото: Дмитрий Кулинич, photo.khl.ru

В «Адмирале» ещё надеются на плей-офф

На Дальнем Востоке после провального старта и смены спортивного директора начали проворачивать одну сделку за другой. Но если обмен защитника Уильямса в ЦСКА на молодых Ртищева и Панкратова вряд ли можно назвать успехом для «моряков» со спортивной точки зрения, то вратарь Демченко должен усилить конкуренцию среди голкиперов.

Логичным выглядит помещение в список отказов нападающего Тайлера Граоваца. С этим решением во Владивостоке явно затянули, от слабых легионеров нужно отказываться быстрее. Кстати, почему бы в «Адмирал» не вернуться Либору Шулаку? После ухода Уильямса защита явно нуждается в усилении, а в «Авангарде» дела у чеха, как уже сказано ранее, идут не слишком хорошо. Помимо Граоваца, в список отказов отправлены нападающие Файзуллин и Варфоломеев. Чистка в команде серьёзная.

Когда Ковальчука ждать в «Спартаке»?

Одна из главных трансферных интриг – когда ждать появление Ильи Ковальчука в «Спартаке» и ждать ли вообще? Стороны явно не спешат. По нашей информации, до декабря никаких резких движений сделано точно не будет, а вот к дедлайну Илья вполне может оказаться в составе красно-белых. Скорее всего, Ковальчука будут подписывать ближе к плей-офф, чтобы он держал раздевалку и придал команде опыта. Помните, как здорово это получалось у Ильи в чемпионском «Авангарде»?

Кстати, у «Спартака» интересная ситуация с вратарями. Прямо сейчас есть Рыбар, Сковронский, Кареев и выменянный у «Нефтехимика» Николаев. Явный перебор, поэтому не удивимся сделке с участием одного из голкиперов. Например, перейти в другой клуб не помешало бы Карееву.