Панарин проснулся! Набрал три очка в шикарном матче, а его «Рейнджерс» — уже лидеры НХЛ

Артемий Панарин набирал очки в 15 матчах подряд со старта сезона НХЛ, и это стало одной из самых длинных результативных серий в XXI веке. Российский форвард «Рейнджерс» установил клубный рекорд, отечественный рекорд НХЛ, но на большее замахнуться не сумел – в 16-й игре регулярки Панарина и весь «Рейнджерс» остановил «Даллас».

Следующие два матча Артемий тоже провёл без очков, что не помешало «синерубашечникам» выиграть, но стоило клубу вернуться в «Мэдисон Сквер Гарден», как один из лучших бомбардиров сезона напомнил о себе.

Игра «Рейнджерс» с «Бостоном» получилась шикарной – 11 голов, интересный сюжет. Хозяева быстро повели 2:0, и к шайбе Криса Крайдера в большинстве и приложил руку Панарин. Он закрыл зону в большинстве, поднял шайбу наверх на Густафссона, тот бросил, а Крайдер уже поработал на пятачке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Бостон» отыгрался ещё в первом периоде и в течение всего лишь 24 секунд – Койл и Гики огорчили Джонатана Куика. Но ещё до перерыва хозяева вновь вышли вперёд: снова забил Крайдер, только в этот раз в меньшинстве.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на старте второго периода «Бостон» успел реализовать этот же штраф – после броска Пастрняка счёт в последний раз в игре стал равным. Ключевым же для исхода матча стал пятиминутный отрезок на стыке второй и третьей двадцатиминуток, когда «Рейнджерс» забросили три шайбы. На 37-й минуте хозяева льда забили на отложенном штрафе – Веси «доел» момент после броска Трочека, а до этого был перевод от Панарина с фланга на фланг.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

За 24 секунды до перерыва Миллер завершил отличную комбинацию и забил, как выяснится позже, победный гол в матче. Ну а на самом старте третьего периода дебютный гол в сезоне провёл Тайлер Питлик. 6:3 – приговор для «Бостона». Правда, «мишки» быстро отыграли одну шайбу, но на 45-й минуте Панарин поставил эффектную точку и снял все вопросы о победителе. Блестящий перевод в этом эпизоде выполнил защитник Шнайдер.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Панарин набрал три очка, снова включившись в гонку бомбардиров сезона. «Рейнджерс» одержали очередную победу, которая вывела их в лидеры всей лиги. «Синерубашечники» как раз сравнялись по очкам с «Бостоном», но обходят «мишек» по дополнительным показателям, да ещё и имеют игру в запасе.

Кстати, победа «Рейнджерс» с Куиком в воротах позволила американскому голкиперу-ветерану повторить клубный рекорд 42-летней давности: Джонатан помог набрать очки своей команде в седьмой игре подряд со старта карьеры в клубе.

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Вряд ли кто-то ожидал, что «сбитый лётчик» Куик станет таким полезным приобретением для «Рейнджерс». Но трёхкратный обладатель Кубка Стэнли обретает чуть ли не вторую молодость в клубе из Нью-Йорка, здорово разгружая и страхуя Игоря Шестёркина.