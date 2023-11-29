Коннор-киборг! Макдэвид приблизился к рекорду Гретцки, поиздевавшись над защитой «Вегаса»

За три игры капитан «Эдмонтона» набрал 12 очков, а сегодня помог «нефтяникам» обыграть чемпиона НХЛ.

«Эдмонтон Ойлерз» сильно болтало на старте сезона НХЛ. «Нефтяникам» пришлось сменить тренера, и во время этой турбулентности закис даже лучший игрок мира Коннор Макдэвид. Канадец получил травму уже в пятой игре регулярки, вышел явно недолеченным и неготовым, явив миру в следующих шести матчах худшую версию самого себя, какую мы наблюдали за пока ещё недолгую карьеру Макдэвида.

Но со временем дела у «Эдмонтона» и его лидера поправились. Тренер Ноблох вернул «нефтяникам» вкус побед, а Макдэвид пришёл в себя и, как это часто бывает, после неудачного отрезка заиграл с особенным вдохновением и остервенением.

21 ноября Макдэвид оформил первый дубль сезона (дважды забил «Флориде»), затем чуть «расслабился» во встрече с «Каролиной» — но только для того, чтобы потом выдать три огненные игры подряд.

Сначала под раздачу попал «Вашингтон». «Ойлерз» разгромили команду Овечкина в столице США, Макдэвид отдал четыре результативные передачи.

Через три дня «Эдмонтон» уже дома громил «Анахайм», а Коннор куражился вовсю – ко второму подряд ассистентскому покеру добавил собственный гол. Девять очков за два матча – потрясающий результат. Но Макдэвид не собирается останавливаться на этом, словно чувствуя досаду от того, что к концу ноября он до сих пор не лидирует хотя бы в списке главных претендентов на «Арт Росс» — приз, вручаемый лучшему бомбардиру сезона.

К тому же в гости к «Ойлерз» пожаловал «Вегас», у которого дела в последнее время идут не лучшим образом. Чемпионы проиграли четыре матча из пяти, умудрившись даже всухую «сгореть» дома «Аризоне».

Временем Макдэвида в этой встрече стал второй период, начавшийся при счёте 1:1. Сначала Коннор запустил голевую атаку, в результате которой шайба попала в Янмарка после броска Экхольма и заползла в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Вегасу» потребовалось меньше минуты, чтобы отыграться, но следом уже сам Макдэвид забил восьмой гол в сезоне. При игре «4 на 4» «рыцари» каким-то образом забыли про Коннора, который подхватил шайбу в средней зоне, улетел к воротам «Вегаса» и легко переиграл Логана Томпсона.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Под занавес периода «нефтяникам» удалось упрочить преимущество – помогло большинство. Макдэвид скинул под бросок Бушару, тот пальнул от синей, а Эвандер Кейн сработал на добивании.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Макдэвид в очередной раз набрал три очка за один период. По этому показателю за карьеру он догнал Сидни Кросби. Теперь у двух великих канадцев по 24 отрезка с 3+ очками, и это лучший результат среди действующих хоккеистов (следом идёт Овечкин с 22 периодами). При этом Макдэвиду понадобилось сыграть на 623 матча меньше, чтобы достичь этих цифр.

В третьем периоде «Вегас» при помощи обороны «Эдмонтона» нивелировал усилия Макдэвида и сравнял счёт. В овертайме ни одна из команд не забрала дополнительный балл, а вот в серии буллитов «нефтяники» были намного сильнее. Вратарь Скиннер ни разу не пропустил, а Макдэвид исполнил решающую попытку.

Таким образом, в последних пяти встречах Коннор набрал 14 (3+11) очков, и это ровно столько же, сколько Макдэвид заработал в первых 14 матчах сезона. Выходит, что Коннор-киборг вернулся! И вот уже в бомбардирской гонке регулярки канадец вошёл в топ-10, хотя до лидирующего Никиты Кучерова ещё далековато.

Лучшие бомбардиры сезона НХЛ.

А если взять отрезок в три игры, то Макдэвид едва не повторил рекорд НХЛ, установленный Гретцки. В марте 1988-го Величайший заработал 13 очков за три матча. Коннор в ноябре 2023-го остановился на 12 баллах. Что ж, учитывая, что Макдэвиду ещё прилично нагонять свою же планку, будет неудивительно, если эта машина по набору очков установит новое достижение уже в ближайшее время.