Кошмар, который поскорее хочется забыть. Абсолютно худший матч Александра и его команды в сезоне.

Овечкин психовал, его сбили с ног, а гол отменили! Аутсайдер НХЛ разорвал «Вашингтон»

«Эдмонтон» к матчу с «Вашингтоном» подходил в качестве одной из худших команд сезона. «Ойлерз» занимали третье место с конца в сводной таблице НХЛ. В ходе встречи с «Кэпиталз» «нефтяники» и вовсе упали на предпоследнюю позицию — всему виной победа «Чикаго» в параллельном матче.

«Вашингтон», наоборот, начал выходить из затяжного кризиса. «Столичные» одержали пять побед подряд и выглядели увереннее обычного.

Старт матча, однако, выдался для «Кэпиталз» шокирующим. «Эдмонтон» быстро прибрал инициативу к рукам и на 15-й минуте открыл счёт. Леон Драйзайтль протащил шайбу по правому флангу и отдал на пятачок. Там Эвандер Кейн с мясом запихал её в ворота — 1:0.

Уже через минуту «Вашингтон» получил ещё один удар. Коннор Макдэвид промчался за воротами и набросил на пятачок. Шайба взметнула в воздух, и Райан Ньюджент-Хопкинс в полном одиночестве «расстрелял» бедного Чарли Линдгрена. Судьи решили пересмотреть эпизод — вдруг форвард «Эдмонтона» слишком высоко поднял клюшку. Тем не менее арбитры засчитали гол — 2:0!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В этот момент у игроков «Вашингтона» стали сдавать нервы. Началось всё с капитана команды — Александра Овечкина. В конце первого периода нападающий попытался применить силовой приём против защитника «нефтяников» Венсана Деарне. Хоккеист «Эдмонтона» смог увернуться, в результате чего Овечкин врезался в заградительное стекло.

ВИДЕО

Этот эпизод, очевидно, также расстроил капитана «Кэпиталз». Одновременно с сиреной конфликт продолжился. Овечкин повздорил с Деарне и ударил того клюшкой в лицо. Россиянин сразу извинился перед соперником, но судьи были непреклонны — две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

ВИДЕО

Второй период продолжил разочаровывать болельщиков «столичных». На 24-й минуте Эван Бушар на синей линии получил шайбу от Макдэвида и мощно зарядил — 3:0.

Прошло всего 64 секунды — и счёт стал 4:0. Всё тот же Макдэвид отдал в слот на Драйзайтля, немец развернулся и «расстрелял» Линдгрена. Защита «Вашингтона» этим вечером решила спихнуть всю работу на вратаря.

Голкипер старался как мог. На 36-й минуте он вновь доказал это, остервенело выбежав на Драйзайтля, когда тот уходил «один на один». Линдгрен бросился в ноги Леону, помешав форварду. Правда, в этом же моменте вратарь снёс Овечкина. Зато сделал сейв.

ВИДЕО

Под занавес второго периода, однако, уже и Линдгрен не смог помочь. После передачи Макдэвида шайба заметалась на пятачке, а быстрее всех смог сориентироваться Драйзайтль. 5:0 от аутсайдера лиги за 39 минут!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Фанаты в социальных сетях были вне себя от разочаровывающей игры «Кэпиталз» и их главного лидера.

«Овечкин буквально плачет, потому что не попал по Винни во время силового приёма?»

«Овечкин — плаксивый нытик».

«Я просто рад, что они не подрались. Я не знаю, смогут ли «Ойлерз» позволить себе обмен Овечкина на Деарне!»

«Овечкин извиняется после того, как ударил Винни. Похоже на меня после того, как ударил брата и прошу его не говорить маме».

«Не забывайте про тупое удаление Овечкина. Всё после сирены!»

«Боюсь, Овечкин мог «сдать».

«Овечкин больше даже не может кататься, а люди всё ещё думают, что он побьёт рекорд 99-го».

«Овечкин не спас хоккей, но он изо всех сил старается спасти сезон «Ойлерз».

На старте третьего периода Ови всё же смог забросить — сразу после вбрасывания Кузнецова. Но даже радоваться не стал — гол не засчитали из-за нарушения процедуры вбрасывания.

В итоге кошмар как Овечкина, так и «Вашингтона» закончился. Ужасный матч, который захочется забыть всем. Всем, кроме наконец ликующих фанатов «Эдмонтона».