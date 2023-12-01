Русский защитник добился редкого обмена в НХЛ! Задоров будет играть за сенсацию сезона

Минувшей ночью в Национальной хоккейной лиге состоялся обмен с участием российского хоккеиста. 28-летний защитник Никита Задоров сменил прописку внутри Западной конференции, перебравшись из «Калгари Флэймз» в «Ванкувер Кэнакс». Знаковости этой сделки добавляет то обстоятельство, что очень редко в североамериканской лиге можно увидеть прямой обмен между командами, представляющими один и тот же дивизион. А именно так произошло в случае с Задоровым, чьи старая и новая команды выступают в Тихоокеанском дивизионе.

Компенсацией для «Калгари» стали два выбора на драфтах НХЛ – пятый раунд в 2024 году и третий — в 2026-м.

«Очевидно, что обмен в команду-соперник по дивизиону — это не то, чем вам хочется заниматься, но меня это не пугает. Сделка имеет смысл для обеих сторон. «Кэнакс» сейчас очень хороши, и Никита будет играть важную роль в их команде. Но со своей стороны я должен был сделать то, что считал лучшим.

Вы пытаетесь заключить лучшую сделку. Вернуть два актива, иметь возможность воспитать молодого парня, которого мы очень высоко ценим в такой же роли, просто более молодого игрока, а затем освободить место под потолком зарплат. Я знаю, что все хотят получить выбор в первом раунде, но их просто нет», — прокомментировал итоги обмена генеральный менеджер «Калгари» Крэйг Конрой.

Материалы по теме Эксклюзив Агент Никиты Задорова прокомментировал громкий обмен россиянина из «Калгари» в «Ванкувер»

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги 28-летний Задоров принял участие в 21 матче в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив один гол и пять результативных передач. Российский хоккеист до последнего выходил на лёд в форме «огоньков», хотя все мосты между игроком и клубом были сожжены ещё месяц назад. Свою единственную шайбу в нынешнем сезоне Никита забросил 11 ноября в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:5 Б).

Несмотря на гол, в той встрече Задоров получил чуть больше 15 минут игрового времени (15.33), что и привело российского хоккеиста в неописуемую ярость. Буквально через час после завершения серии буллитов в североамериканской прессе появилась информация, что Никита затребовал обмен из «Калгари». И эту информацию довольно быстро в своеобразной манере подтвердил агент хоккеиста Дэн Мильштейн.

«Не думаю, что Никита останется в «Калгари». Не в той команде, где лучший защитник едва получает игровое время», — написал Мильштейн, фактически прямым текстом сообщив, что в скором времени Никиты в «Калгари» не будет.

Основными претендентами на игрока назывались несколько клубов НХЛ. В число главных соискателей входили «Нью-Джерси», «Торонто» и «Ванкувер». Собственно, в стан «косаток» в результате Задоров и отправился.

«Никита — крупный, сильный и мобильный двусторонний защитник, который привнесёт больше физической силы в нашу игру. Нам очень нравятся его размеры и возможности, и его добавление к нашей синей линии даёт нам больше глубины и возможностей для продвижения вперёд», — подчеркнул генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин.

Что ждёт Задорова в команде Рика Токкета? Во-первых, совместная работа с Сергеем Гончаром. Специалисты из нашей страны в сильнейшей лиге мира — это всё ещё большая редкость. Прямо сейчас их двое: Сергей Брылин — в «Нью-Джерси» и Сергей Гончар — в «Ванкувере». При этом Гончар является тренером по развитию защитников, то есть работа с Задоровым будет входить в непосредственный круг его обязанностей.

Во-вторых, возможность играть за одну из главных сенсаций старта сезона НХЛ. «Ванкувер» обладает приличным подбором хоккеистов, но в прошлом сезоне практически такой же подбор не позволил «косаткам» пробиться в плей-офф. Сейчас же «Кэнакс» располагаются на третьем месте в Западной конференции НХЛ, опережая идущих на девятом месте «Флэймз» на восемь очков. Не самая великая дистанция за 60 матчей до завершения регулярного чемпионата, но тем не менее кубковые перспективы «Ванкувера» сейчас просматриваются довольно отчётливо.

В самих «Кэнакс» Задоров получит привычную для себя позицию ролевого защитника. На старте нынешнего сезона НХЛ в «Ванкувере» на новый уровень вышел Куинн Хьюз, играющий вместе с Филипом Гронеком. Эта пара вообще не должна была появиться на свет, в тренировочном лагере капитан «Кэнакс» наигрывался вместе с Иэном Коулом. Однако несколько травм заставили тренеров свести вместе двух защитников, которые привыкли, что именно они ведут игру в паре.

В таком сочетании Хьюз и Гронек продолжат играть и дальше, а вот во вторую/третью пару Задоров встанет как влитой. Особенно сейчас, в свете отсутствия в составе получившего травму такого же габаритного защитника Карсона Соуси. После обмена 28-летний россиянин получил уникальную возможность вписаться в состав одной из самых прогрессирующих команд лиги, что особенно важно в контрактный год Задорова. «Кэнакс» получили истекающий контракт россиянина с кэпхитом в $ 3,75 млн. По окончании нынешнего сезона Никита станет неограниченно свободным агентом в НХЛ, и его дальнейшее будущее напрямую зависит от того, как у него пойдёт игра в новой команде.