Бойцов UFC впечатлит этот бросок нападающего «Вашингтона» — соперник аж сделал сальто. Но Кузя быстро получил расплату от своего же тренера.

«Он уничтожил Маршессо». Кузнецов опять психанул и отправил соперника в эффектный полёт

Евгений Кузнецов — хоккеист своенравный. Он может как отдать пас-конфетку и стать героем встречи, так и сделать нечто неприятное, сыграть грязно и ударить исподтишка. В матче с «Вегасом», который не задался у всего «Вашингтона», Кузя вновь показал именно свою тёмную сторону.

Ещё до встречи главный тренер «Кэпиталз» Спенсер Карбери принял решение убрать Евгения из первого звена. В итоге Кузнецов начал матч с «Голден Найтс» во второй тройке атаки — с Сонни Милано и Хендриксом Лапьером. Это стало первым звоночком.

Начиналось всё, однако, неплохо. В первом периоде Кузя помог команде, заблокировав бросок хоккеиста «Вегаса». После этого он даже немного хромал.

Но главный «перформанс» россиянина состоялся во втором периоде.

«Вашингтон» к предпоследней минуте игрового отрезка уже «летел» со счётом 0:2. «Вегас» проводил свою очередную атаку. И, кажется, Кузнецову это уж слишком не понравилось.

Сначала Евгений попытался остановить прорыв нападающего «золотых рыцарей» Джонатана Маршессо на ворота, не попав по шайбе и ударив соперника клюшкой по ноге. Не помогло, но голкипер «столичных» Дарси Кемпер отвёл угрозу. Маршессо потерял шайбу.

Кузя, однако, посчитал, что этого недостаточно. Россиянин врезался в Джонатана, прихватив его за шею. После этого Кузнецов добавил вторую руку — и отправил в эффектный полёт нападающего «Вегаса»! Маршессо аж сальто сделал! Да, несколько картинно — зато как красочно.

Кузнецову выписали две минуты за грубость. Евгений, недовольный штрафом, даже подъехал к скамейке «Вегаса», что-то активно выговаривая соперникам. Но судьи быстро отвели очень раздражённого Кузю на скамейку штрафников.

Этот эпизод вызвал массу ярких реакций в социальных сетях — кто-то защищал Евгения, а кто-то был им недоволен. Некоторые болельщики просто наслаждались.

«Евгений Кузнецов только что, как дзюдоист, подбросил Маршессо — тот упал чуть ли не на голову».

«Ух ты. Когда «Кэпс» перестают играть, они полностью перестают играть. Кузнецов уничтожил Маршессо».

«Чёрт побери, Кузнецов».

«Вау. Некоторых бойцов UFC может впечатлить этот бросок Кузнецова. Не знаю, как он спорит с этим удалением, если только он не жалуется на что-то другое».

«Набирай вес, мальчик!» (о Маршессо. — Прим. «Чемпионата»)

«Обожаю видеть, как игрок «рыцарей» падает… Они дали Кузе удаление за это?! Судьи буквально облизывают пальцы ног всем игрокам «Вегаса».

В итоге «Голден Найтс» хоть и не реализовали удаление Кузнецова, но забили третий гол спустя 24 секунды после выхода Евгения на площадку.

Сам же Кузя в третьем периоде был сослан аж в четвёртое звено — к Беку Маленстину и Николя Обе-Кюбелю. Более того, нападающий ни разу не появился на площадке в последние 5:54 матча — в том числе и когда «Вашингтон» снял вратаря и пытался спасти игру.

По итогу у Евгения худшее время на льду в сезоне — 15:20. Показательная ситуация для игрока, который до встречи с «Вегасом» занимал девятое место в сезоне среди всех нападающих НХЛ по среднему игровому времени, не так ли?