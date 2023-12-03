На этот раз Ови нанёс лишь один бросок. А чемпион НХЛ сладко отомстил «Вашингтону».

Овечкин не забивает уже шесть матчей в НХЛ. А как же рекорд Гретцки?

«Вашингтон» во второй раз в сезоне встречался с «Вегасом». В первом матче, прошедшем в середине ноября, кризисные «столичные» неожиданно всухую переиграли «золотых рыцарей» — 3:0.

К новой встрече «Кэпиталз» подходили с семью победами в девяти матчах. Последние две встречи «Вашингтон» также выиграл. А Александр Овечкин вплотную подобрался к фантастической отметке — 1500 очков за карьеру.

Кроме того, главный тренер «столичных» Спенсер Карбери решился на изменения, убрав Евгения Кузнецова из первого звена и поставив к капитану Дилана Строума.

«Вегас», наоборот, проиграл пять раз за последние семь матчей. Особо обидным вышло сухое поражение от «Аризоны». Тем не менее «Голден Найтс» по-прежнему с отрывом лидировали в Западной конференции и шли в числе лидеров НХЛ.

Собственно, именно «Вегас» быстро прибрал инициативу к рукам и открыл счёт в матче. На восьмой минуте Том Уилсон получил удаление. У «Вашингтона» получалось отбиваться. Голкипер «Вегаса» Логан Томпсон остановил шайбу за воротами. Её подхватил Джек Айкел и убежал в сольный прорыв по правому флангу. Войдя в зону «Кэпиталз», форвард отдал поперечную передачу на Джонатана Маршессо, форвард сместился в центр и без сопротивления нанёс бросок — Дарси Кемпер не смог выручить свою команду.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Первый период проходил по сценарию «Голден Найтс». Хоть команды не забили, но «Вегас» перебросал «Вашингтон» — 10 против пяти бросков. Ови ни разу не попал в створ. А Кузя к концу периода хромал после того, как заблокировал бросок.

Второй период не сильно поменял расклады. «Голден Найтс» полностью переигрывали соперника, не позволяя «Кэпиталз» даже нанести первый бросок в матче. На 28-й минуте это принесло свои плоды.

После выброса шайбы Айкел обогнал соперников, подхватил шайбу, убежал один на один с Кемпером и без труда переиграл голкипера «столичных».

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Только после этого «Кэпиталз» на какое-то время наконец «включились». Только на девятой минуте «Вашингтон» нанёс первый бросок в створ во втором периоде. Овечкин убежал в контратаку «два в один», отдал классную передачу на правый фланг на Уилсона и, хоть игрок «Вегаса» успел коснуться её, Том точно бросил — но Томпсон спас свою команду.

На 33-й минуте защитник «Кэпс» Мартин Фехервари оказался на ударной позиции. Хоккеист нанёс бросок, шайба попала прямо в голову вратарю «Вегаса» — его шлем просто упал на лёд, а судьи остановили игру. Но с Томпсоном всё было нормально.

В итоге к концу второго периода «Кэпиталз» нанесли всего девять бросков. «Рыцари» перебросали их ровно в три раза…

На старте третьего периода «Голден Найтс» продолжили давить. Иван Барбашёв отдал на Айкела — и Джек сотворил красоту! Американец ушёл за ворота «Вашингтона» и не глядя отдал передачу из-за спины — из-за ворот! — на Марка Стоуна, который в касание вбил шайбу в сетку. 3:0! 49 секунд понадобилось «Вегасу», чтобы забить в третьем периоде.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В заключительном игровом отрезке «Вашингтон» поддавил и наконец сумел размочить счёт. Дилан Строум отдал передачу с фланга в центр на Уилсона, и тот вколотил шайбу в ворота. Четвёртый гол в двух матчах у Тома.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На предпоследней минуте Маршессо оформил дубль, поразив пустые ворота.

В итоге «Вегас» отомстил за ноябрьское поражение и вышел в единоличные лидеры чемпионата.

Александр Овечкин нанёс первый и единственный бросок только в третьем периоде и не смог отличиться уже в шестом матче подряд — это повторение худшей серии для него в нынешнем сезоне. Погоня капитана «Вашингтона» за рекордом Уэйна Гретцки продолжает тормозиться. На счету Ови по-прежнему всего пять голов, два из которых — в пустые ворота. На его счету всё ещё 827 шайб в карьере, а отрыв от Гретцки — по-прежнему 67 голов.

Прорвёт ли Овечкина в этом сезоне или назад пути уже нет?

Сейчас сложно ответить наверняка.

Но что не вызывает сомнений — «Кэпиталз» очень сложно без голевых свершений своей 38-летней звезды.