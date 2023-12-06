Миссия невыполнима. Немировски уволили, но насколько он виноват в результатах «Сибири»?

Это должна была быть красивая история. Журналистов пригласили в старенький ЛДС «Сибирь», и при них Дэвид Немировски подписал контракт с новосибирцами. Символично: клуб оставляет уходящие оборонительные традиции на старом стадионе и переезжает на «Сибирь-Арену» с новым атакующим хоккеем.

Теперь же Дэвид Немировски – официально всё. У «Сибири» остаётся одна игра до конца огромной домашней серии и паузы, и исполнять обязанности главного тренера будет Сергей Кривокрасов. Пока с приставкой и. о. – хотя стать полноценным главным тренером он должен был ещё весной. Тогда «Сибирь» решила сделать ставку на Немировски — и прогадала. Новый стадион не смог ознаменоваться новой эрой.

Эта домашняя серия должна была стать спасательным кругом. Не самые сильные команды, свои трибуны – побеждай не хочу. В итоге «Сибирь» смогла обыграть «Сочи», «Нефтехимик» и «Куньлунь». А после сдвоенных матчей посыпалось всё: поражение от «Северстали», в овертайме уступили «Адмиралу», по буллитам — «Ладе» и в качестве насмешки над всем руководством и тренерским штабом пропустили решающий гол от Минска за шесть секунд до конца основного времени. Отчасти на результатах этих трёх матчей сказалась неожиданная травма Антона Красоткина. Но всё-таки за заброшенные шайбы редко отвечают голкиперы. После игры с Минском разговор в раздевалке был долгий. Такие уже бывали, и один из них закончился командировкой Дубакина в ВХЛ. По такой логике сейчас можно было сослать в «вышку» Прохоркина. Нападающий полностью потерялся в последних играх и выглядит потухшим. Однако «командировка» — в Канаду — ждала главного тренера.

Дэвид Немировски на скамейке запасных «Сибири» Фото: РИА Новости

Чем запомнились, с позволения сказать, 40 представлений атакующего хоккея Немировски? Команда на 17-м месте по заброшенным шайбам (92), на восьмом — по пропущенным (112), на третьем — по количеству удалений, наработала на 17-е большинство и 18-е меньшинство и болтается на грани попадания в плей-офф. Таких показателей не было при оборонительном хоккее Мартемьянова. Год назад большинство работало как часы, побольше забрасывали шайб и меньше пропускали. С качественным атакующим хоккеем эти показатели не могли не измениться. И изменилось всё, кроме показателя заброшенных шайб, хотя не он ли главный при атакующем хоккее? Про большинство сказано многое: ушли Шаров и Пьянов, соперники изучили Бека, травмировался Мёрфи. Да только, например, «Авангарду» ничего не мешало штамповать голы в большинстве что после ухода Найта, что в отсутствие Буше. Хотя вот уж где хорошо изученная бригада и игроки.

Вопрос только, насколько во всём произошедшем виноват Немировски? Ещё весной на итоговой пресс-конференции Кирилл Фастовский отметил, что повышение бюджета не планируется. А с учётом того, что ушёл один из ключевых спонсоров команды, могу предположить — финансирование вообще снизилось. А ведь забивные качественные игроки просят немало. Чего стоит один только Прохоркин, который должен был стать главной звездой этой «Сибири». Вместо этого он откровенно хандрит в последних матчах и совсем не выглядит человеком, способным делать результат. И даже до своего спада он играл не в полную силу. Не менее серьёзно сбоит и Бек. Радует только прогресс Андреоффа, который во второй половине регулярного чемпионата наконец проснулся. Но всё-таки на ведущие роли в последний месяц вышли игроки третьего звена Михеев, Яковлев и Шашков, хотя двое последних этакие любимчики тренеров оборонительных.

Второй год все смотрят на «Торпедо». Слабый бюджет, а какие результаты! Но у «Торпедо», во-первых, есть Ларионов и его сумасшедший авторитет перед большей частью игроков. Да, мало кто из них видел, как Русская пятёрка берёт Кубки Стэнли, но все они слышали об этом от родителей. Отцы, отчасти вдохновлённые прогрессом русских за океаном, вели детей в хоккейные секции и рассказывали о знаменитой пятёрке «Детройта», двигателем которой был Игорь Ларионов. Во-вторых, в «Торпедо» есть настоящий капитан – у Алексея Кручинина большая карьера, не без грустных моментов (как, например, в «Сибири»). Он как раз тот, кто не бросит свою команду в тяжёлой ситуации и при хандре не будет первым опускать клюшку.

В «Сибири» сейчас нет капитана. Технически это Николай Прохоркин, но, чем дальше в сезон, тем страннее он выглядит в этой роли. После одного из матчей Николай попросил уже заходящую прессу покинуть раздевалку, так как хотел поговорить с командой (точнее, с легионерами), а после матча с Минском журналисты застали его дискуссию с Антоном Худобиным. Однако на льду его капитанского характера не видно совсем. Перед стартом чемпионата Немировски назначил капитаном Егора Аланова. С такой нагрузкой тот не справился, да ещё и сдал непосредственно в игре. Команда летом склонялась к выбору Тейлора Бека, но и его нельзя назвать беспроигрышным вариантом. У канадца неоднозначная карьера в КХЛ. Он лидер в «Сибири», вот только лидер ли в раздевалке? Обычно легионеры выходят с капитанской нашивкой либо в случае полной катастрофы, либо при наличии огромнейшего авторитета. Какой был у Найджела Доуса, к примеру.

Николай Прохоркин Фото: Виктория Труфанова, photo.khl.ru

У команды проблемы с характером. За Немировски вполне прилично закрепилось прозвище Камбэкович, но современная «Сибирь» так не умеет. В начале сезона были классные матчи, однако сейчас команда словно устала. И если на «Сибирь» активно наседают – она поднимает руки вверх. Мог встряхнуть команду Антон Худобин, и какое-то время это получалось. Но хандра вернулась с ещё большей силой. Немировски каждый раз жаловался на то, что команда медленно думает и не двигает шайбу вперёд. Всё вместе это и давало ту ужасную игру, которую приходилось наблюдать на протяжении нескольких месяцев.

Очень много было потеряно на старте. Отчасти из-за неоправданного доверия к братьям Климовичам. Если бы Егор Климович реализовывал все моменты «один в ноль», которые имел, вряд ли бы Немировски покупал сейчас билет до Торонто. Появился Михалёв – чуть было не забил в первой же смене. И в итоге реализовал выход «один в ноль», правда, уже в конце того матча с «Сочи». Ещё одна особенность современной «Сибири» — молодая защита. Илья Морозов, Никита Ефремов, Егор Аланов, Тимур Ахияров, Фёдор Гордеев – ключевые защитники новосибирского хоккея. Их средний возраст – 23,2 года. Да, есть несколько опытных и возрастных, но на них ставка не сделана. А основной защите ещё нужно учиться. И желательно не у Королёва.

Есть ещё вопрос. Евгений Королёв, Макс Маркович, Дэвид Гутшон. Мартемьянов забрал часть своих помощников с собой на Дальний Восток, «Сибири» же нужен был новый тренерский штаб. Неизменными после лета остались только позиции Тарасенко и Кривокрасова. Новым тренером защитников стал именно Королёв, с которым Немировски познакомился ещё в СКА. Сказать, что он заслужил эту должность, вряд ли возможно. Два года он проработал главным тренером в «Кузнецких Медведях», и оба раза команда не попала в плей-офф. До этого он не задержался в «Барысе», от него отказывались клубы второй лиги Казахстана. У него элементарно не было причин для получения должности в лиге выше. Видеотренер-аналитик Маркович работал в ЖХЛ пару лет назад, ещё раньше был в ECHL. Очень молодой Дэвид Гутшон был назначен тренером по физподготовке, что насторожило. Все три назначения очень удивили перед сезоном.

Команда не может перестроиться за один сезон. Даже если взять «Торпедо» — весь этот красивый хоккей заслуга не только Ларионова. В НХЛ иногда проводят годы без плей-офф ради успешной перестройки, в Новосибирске же всё хотели провернуть за пару месяцев. Да ещё и без должной финансовой подпитки. Движения произошли не в той части команды, которая всё ещё требует изменений.