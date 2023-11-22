У «Сибири» возросли шансы на счастливое будущее? Теперь в клубе топ-бригада вратарей

Спустя 11 сезонов Худобин вновь в КХЛ. В прошлый раз это случилось в далёком 2012 году, а причиной приезда в «Атлант» стал локаут в НХЛ. Ещё до первого сезона КХЛ Антон представлял магнитогорский «Металлург» в Суперлиге, и в первую очередь Худобина ждали именно там. Но летом его запросы показались уральцам завышенными, и сделки не получилось. Теперь он перебирается из Красноярска в Новосибирск – точнее, уже приехал в расположение «Сибири».

Контракт до конца сезона в Новосибирске, на мой взгляд, мера временная. Новосибирцам не нужен новый первый номер – Красоткин выглядит очень даже топово. Однако нынешняя «Сибирь» временами не способно базово разозлиться и выгрызать матчи. Вскипеть после игры – это пожалуйста, но не во время матча. По большей части это происходит из-за слишком молодого коллектива. После того как был взят курс на атаку и омоложение, у «Сибири» не осталось того, кто бы мог взбодрить команду. Да, есть Прохоркин, но со своей ролью он справляется не всегда. Уровень Чесалина или Пьянова в капитанском плане он не тянет. К тому же Немировски всё-таки не Мартемьянов, к которому привыкли некоторые игроки. Если последний мог запросто на повышенных тонах разговаривать в раздевалке, то от канадского тренера этого ждать не приходится.

Худобин, очевидно, не заберёт у Красоткина статус первого номера, но в ситуации «Сибири» важно наличие в раздевалке человека, который может поставить мозги молодых на место. Посмотрим на «Торпедо»: у них эту роль исполняет Кручинин. Худобин – фигура мощная сама по себе, а в составе новосибирцев из русских в НХЛ поиграл только Прохоркин, да и то один сезон. И, конечно, будет большая разгрузка для Красоткина – от матча к матчу смотреть на него больно из-за огромной нагрузки, а ставить Костина на важные матчи не решаются. В Новосибирске хоть и перестройка (что на языке НХЛ подразумевает несколько провальных сезонов), но отказываться от плей-офф там не хотят. Потому и берут возрастного голкипера – в одиночку Красоткин не вытянет.

Антон Красоткин Фото: hcsibir.ru

Не хотелось бы, чтобы Денис Костин с ходу отправился на улицу, но осложняет его командировку в Новокузнецк односторонний контракт. Ситуацию может исправить драфт отказов, однако тогда появляется вероятность, что Костина заберут. Хотя если это сделает команда с оборонительным стилем, всё не так и плохо. А вот будет это условный «Авангард» — Костин вновь окажется в ВХЛ и, боюсь, навсегда. Голкипер показывает совсем не ту игру, которую ждали, и не ту, которая была при Мартемьянове. На мой взгляд, по Костину сильно ударил обновлённый стиль: при Немировски хоккей стал более открытый. А потом он просто поплыл в психологическом плане. За сезон у него всего пять проведённых игр, и такими темпами предстояло ему провести ещё около шести. Теперь – и того меньше. Может быть, отправься он на Дальний Восток, карьера бы перезагрузилась. Но там и так перебор с вратарями.

Антон Худобин в «Соколе» Фото: krsksokol.ru

Худобин вряд ли планировал задерживаться в ВХЛ. Скорее, вынудило обстоятельство под названием «отсутствие контракта», хотя предложения были. К слову, даже шлем специально для «Сокола» он не заказывал: так и играл в маске из «Далласа» с эмблемой плей-офф НХЛ 2020 года на затылке. За два месяца игры в Красноярске он провёл 11 матчей, пропускал в среднем 2,29 шайбы за игру и отражал 92,9% бросков – вполне средне. На роль первого номера в команде не вышел, но «Соколу» было бы странно делать полноценную ставку на Худобина: его отъезд в КХЛ был предсказуем, и для этого даже сделали отдельный пункт в контракте. Потому, получив предложение, Худобин оказался в сильнейшей российской лиге. Что важно: уже получив практику на российском уровне. Всё-таки входить в чемпионат в его самом разгаре без предсезонки в команде тяжело.

Материалы по теме Эксклюзив Антон Худобин отреагировал на возвращение в КХЛ и свой обмен из «Сокола» в «Сибирь»

За два с половиной месяца просмотра игр «Сибири» создалось ощущение, что если Красоткин в межсезонье покинет команду, то мода на атакующий хоккей в Новосибирске пройдёт. «Сибирь» и так много пропускает, а адекватной альтернативы Антону на рынке нет, и вряд ли она предвидится. Так и к оборонительной стратегии недолго вернуться – для таких целей Худобин подошёл бы в роли основного. По ходу сезона временами появлялось ощущение, что по окончании контракта Антон Красоткин будет молить высшие силы об оффершите из клуба посильнее: ты лезешь из кожи вон, а команда всё равно на грани непопадания в плей-офф. Всё-таки всем хочется получать по заслугам. Потому сохранение голкипера аж до 2026 года – повод похлопать генеральному директору «Сибири».

Материалы по теме «Сибирь» продлила контракт с основным вратарём Антоном Красоткиным

Нынешними темпами Красоткин достигнет отметки в необходимые 250 матчей в середине следующего сезона, но по году рождения он ещё сезон будет находиться в статусе ограниченно свободного агента. Перекупить вратаря желали бы очень многие. У того же «Авангарда» чемпионские амбиции явно посерьёзнее, чем у «Сибири», да и «Металлург» не отказался бы от усиления. Могу только задаваться вопросом, чем смог Фастовский заинтересовать Красоткина. Конечно, прибавка к зарплате – вещь обязательная (все эти годы Красоткин очень дёшево обходился новосибирскому клубу). Но должно быть что-то ещё: топовые клубы могли предложить столько же, а то и больше, плюс возможность чаще играть в плей-офф. А именно этого опыта Красоткину пока не достаёт – за карьеру у него всего семь игр во второй части чемпионата. Возможно, Фастовский заинтересовал его личным прогрессом: никто не наступает на пятки, а скучать в воротах с такой обороной не придётся. Тогда на рынок Красоткин бы вышел готовым ко всему голкипером. Хотя к 2026 году «Сибирь» может перестроиться на адекватный атакующий хоккей — и уходить не будет смысла.

Антон Красоткин Фото: hcsibir.ru

Что касается продления братьев Климовичей, то отрицать эту необходимость довольно глупо, даже несмотря на разные слухи. Много лет новосибирские болельщики жаловались, что просто так уходят из системы молодые активы (Шумаков, Окулов, Бледнов, братья Маловы), поэтому факт сохранения Климовичей – важен. В контрактах братьев вопрос другой. Даже со свежими соглашениями ребята могут играть только в МХЛ и КХЛ. А ВХЛ здесь как-то прошла мимо. А ведь трёхсторонний контракт даже у Матвея Мичкова, тут же, по сути, два ноунейма без функции перехода в среднюю лигу. И как по мне – это значительное упущение. Если взять старшего – Ивана – то в третьем звене основной команды он неплохо смотрится уже сейчас, играет в меньшинстве и во второй бригаде большинства и набрал 5 (4+1) очков. Всё это с учётом курса на омоложение – правильный ход. Да, нужен опыт в КХЛ, без него не работает вообще ничего. Но не стоит ожидать прогресса на уровне Атанасова.

Иван Климович Фото: hcsibir.ru

А вот на Егора хотелось бы посмотреть в ВХЛ. Атакующие навыки у него приличные. На мой взгляд, в будущем он поинтереснее старшего брата. Недаром прошлым летом заокеанские скауты обращали внимание на молодого форварда. Но в КХЛ статистика пока совсем слабая при огромном количестве шикарных моментов: выходов «один в ноль» было столько, что можно составлять конкуренцию Тейлору Беку по заброшенным шайбам, но ни один из них не был реализован. Немировски объяснял это тем, что Егор «смотрит на шайбу, а не на вратаря», что волнуется и что ему нужно забить первый гол. Он в итоге забил с передачи Бека (а всего у него 1+2), но уверенности словно стало ещё меньше. МХЛ он уже перерос (на один из выездов в начале сезона Немировски решил оставить его поиграть дома со «Снайперами», и Егор с ходу набрал четыре очка в двух встречах), а до КХЛ не дорос. Последнее, кстати, уместно использовать и в прямом смысле – антропометрические данные пока далеки от хороших — и в плане веса, и в плане роста. Именно здесь прослеживается след, которого быть не должно. Ибо нет объективных оснований предлагать такому игроку контракт без функции перехода в ВХЛ. Вспоминая, что какое-то время назад Климович-младший играл в первом звене с легионерами, вопросов ещё больше. Но ту историю хотя бы можно оправдать тем, что у «Сибири» совсем не складывались звенья. Они не особо складываются и сейчас, но таких экспериментов Немировски больше не проводит.

Егор Климович Фото: hcsibir.ru

Заслуживает ли Егор шанса на высшем уровне? При нынешнем курсе – определённо да. Заслуживает ли постоянного нахождения в составе? Определённо нет. Слишком много ошибок (в том числе удалений, например, однажды он разбил клюшкой губу самому Радулову), слишком много нереализованных моментов. На замену можно было бы рассмотреть того же Владимира Михалёва, который почти в одиночку пытается тащить на себе «Сибирских Снайперов». Егора временами ставят 13-м нападающим, Михалёв справился бы с этой ролью.

Тема с Артёмом Жуковым не так сильно мусолится в пространстве, но по важности, наверное, даже превосходит предыдущие. Пока что молодой защитник набрал очков больше — 7 (3+4) — чем Иван Климович. А когда серьёзно травмировался Мёрфи и Немировски пришлось экспериментировать с защитником в большинстве, на какое-то время он остановил свой выбор на Жукове в первой бригаде. До уровня Мёрфи ему далеко, однако потенциал определённо есть. Это первый сезон 21-летнего защитника в КХЛ, и прогресс налицо. Грустно лишь то, что к основной команде его не привлекли раньше. Но Мартемьянов бы не пошёл на такое. А вот продлить его – шаг верный. И, возвращаясь к ВХЛ: Жуков по контракту может поехать туда.

Артём Жуков Фото: hcsibir.ru

«Сибирь» за неделю сделала столько движений, что даже удивительно. В середине сезона – и сразу четыре продления, совсем обязательным из которых выглядело только одно. Появление же Худобина, помимо прочего, с большой вероятностью означает конец карьеры Костина в «Сибири». Бэкап не справился в первую очередь с собой. Болельщики же обвиняют руководство в том, что нужно не вратарей великовозрастных подписывать, а искать полевых игроков. Да только забивать у «Сибири» есть кому. А вот собрать этих забивал в единую команду – некому.