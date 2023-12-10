Аршавин забил в финале, американец танцевал вприсядку. Всё об уникальном Матче звёзд КХЛ

Пивным шлемом Никиты Гусева и маской Железного человека Дамира Шарипзянова интересные задумки на Матче звёзд не ограничились. На второй день праздничной феерии КХЛ в Санкт-Петербурге состоялся самый, по традиции, креативный конкурс Мастер-шоу – эффектных буллитов. И вновь, пожалуй, тут не было равных московскому «Динамо». Впрочем, решайте сами!

Владимир Ткачёв вышел на лёд не один, а с известным футболистом Дмитрием Сычёвым. Они соединили хоккей и футбол – лучший ассистент лиги на данный момент Ткачёв кормил своего партнёра передачами, а Сычёв забивал – шайбу послал в ворота клюшкой, а мяч – головой.

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Другой представитель Дивизиона Чернышёва – защитник «Амура» Кэм Ли – решил оригинально обыграть недавно полученное российское гражданство и свою дальневосточную клубную прописку. Буллит он бил в шапке-ушанке, а вместо шайбы использовал баночку красной икры. И ведь забил!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Никита Коростелёв из «Северстали» исполнил буллит в джерси Данила Аймурзина, который не смог сыграть на Матче звёзд из-за травмы. Лучшее в этом буллите, пожалуй – реакция Аймурзина, который смотрел шоу на трибунах.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Защитник «Динамо» Бреннан Менелл тоже оригинально отметил получение паспорта России, выйдя на лёд в косоворотке и станцевав вприсядку под «Калинку-малинку». Даже удивительно, что не он в итоге выиграл этот конкурс!

«Русский? Да! Мы с Гусем поработали с командой и вместе придумали идеи на конкурсы. У кого получилось лучше – у меня или у Кэма Ли? У нас были разные номера, он вышел с банкой икры, мне легче было забить, я дал взятку вратарю, чтобы он отошёл. А Кэму пришлось показать мастерство. Немного переживал за танец, пришлось специально разминаться. Но заранее знал, что мне предстоит станцевать вприсядку, и тренировался. Матч звёзд КХЛ – это очень весело, я много смеялся, глядя на выступления ребят. Я тут отлично провожу время», – сказал Менелл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Нападающий «Сибири» Владимир Михалёв перед исполнением буллита получил напутствие от Никиты Гусева, а затем повторил его легендарный буллит с Матча звёзд – 2015. И даже, пожалуй, превзошёл оригинал!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Никита Гребёнкин для исполнения буллита перевоплотился в главного тренера «Металлурга» – надел лысый парик и ретроджерси с фамилией Разина. Андрей Владимирович точно заценил!

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Закрывал показательные выступления Василий Атанасов. Естественно, с ананасами, которых было очень много. Нападающий «Торпедо» вышел в голове-ананасе и раздавал ананасы игрокам на скамейке, а потом пробил буллит под песню группы Браво «Вася». Зрительским голосованием приз за самый эффектный буллит был присуждён именно ему.

«Сегодня мальчик подарил мне ананас, потому что я говорил, что в Питере их нет.

Вчера говорил, что ананасов нет? Благо у меня и нашего клуба очень хорошие болельщики. Сегодня меня позвал мальчик, сказал, что увидел видео, что у меня нет ананасов, и подарил мне его. Болельщики выручили! Маску ананаса заказала наша СММ-служба, можно сказать, всё сделали для меня.

Конечно, нельзя было исполнить буллит иначе, кроме как с участием ананаса. Других вариантов даже не рассматривали, знали, что будем делать. Со мной была Василиса, одна из наших самых главных болельщиков», – сказал Атанасов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

В забеге на скорость победил нападающий Дивизиона Боброва Владимир Алистров, а в конкурсе «Надёжная защита» лучшим оказался вратарь Дивизиона Харламова Владислав Подъяпольский.

В матче за третье место Дивизион Боброва переиграл Дивизион Чернышёва со счётом 7:4. Уникальный Матч звёзд, который прошёл на самой большой хоккейной арене в мире и побил рекорд посещаемости МВЗ КХЛ, завершился финалом, главным хайлайтом стал гол помощника тренера Дивизиона Харламова – Андрея Аршавина. Его команда в итоге обыграла Дивизион Тарасова по буллитам со счётом 8:7.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на сайте КХЛ.

«Мои коллеги вообще отказались выходить на лёд. Спасибо организаторам – я попросил сыграть, и они разрешили. Сегодня было более волнительно, чем в футболе, потому что мне трудно обращаться с шайбой. Не знал, как ребята будут отдавать, будут ли другие мне давать принимать передачи. Но они мне давали возможность и выходить один на один, и принимать шайбу, поэтому чувствовал себя комфортно. Не сказал бы, что я хорошо катаюсь, но три года назад я начал кататься на льду, а сейчас уже забил в матче КХЛ, поэтому я очень доволен. Хотел сыграть сегодня, потому что я вряд ли когда-нибудь вообще сыграю на этой арене, а тем более при 20 тысячах зрителей», – сказал Аршавин.