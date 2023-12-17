«Это было мрачно». «Торонто» размазал «Питтсбург» за 25 минут

«Пингвины» играли без нескольких игроков основного состава, но это не может оправдать кошмарные 0:7 на выезде.

Масштабная перестройка «Питтсбурга» в это межсезонье пока результата не дала. Сложно сказать, что тот же Эрик Карлссон проваливается в новом клубе, но местные журналисты, ставшие очень лояльными к новому менеджменту, всё время писали, что «пингвины» должны играть в атаку и только в атаку. Прямо сейчас «Питтсбург» не только идёт вне зоны плей-офф, но и находится лишь на 23-м месте НХЛ по шайбам за матч: в прошлом сезоне было 17-е.

Кроме того, состав несёт массированные потери. С травмами выбыли два крайних форварда топ-6 — Брайан Раст и Рикард Ракелль. Тот же швед проваливал сезон, но глубина «Питтсбурга» всё равно даже близко не позволяет заменить его равнозначным игроком. Кроме того, с травмами выбыли два основных форварда меньшинства, Ноэль Аччари и Мэтт Ньето: нейтрализация у «Питтсбурга» была не элитной, но достойной, и это стало очередным ударом по команде.

Казалось бы, «Торонто» — одна из самых сумасбродных команд сезона с большими проблемами в защите, которая недавно умудрилась «привезти» себе 0:5 от «Коламбуса» и героически их отыграть. Из-за травмы Джозефа Уолла в воротах появился ветеран Мартин Джонс, который в этом сезоне выступает как лишь третий вратарь «листьев», а невероятный Остон Мэттьюс пропускал игру из-за болезни. Однако «Питтсбургу» ничего не помогло.

Три первых шайбы, которые и стали решающими, были просто подарками от очень щедрых гостей. Сначала атака «Питтсбурга» превратилась в контратаку «Торонто», Макс Доми сделал хороший пас, а проводящий первый полноценный сезон в лиге Мэттью Нис как-то неправдоподобно легко убрал с пути опытного домоседа Райана Грейвза:

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Второй гол — и снова Доми. Сын легендарного тафгая незаметно подкрался к почти 39-летнему Джеффу Картеру, который вроде бы разгонял быструю атаку «Питтсбурга», и ловко украл у него шайбу в отборе. Далее следует быстрая трёхходовка, и преимущество «Торонто» увеличивается вдвое.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Третий гол превратился в один большой рождественский фестиваль. Игроки «Питтсбурга» могли вынести шайбу из зоны трижды за 10 секунд, но из-за прессинга соперника и собственных ошибок сделать это не смогли. После броска Понтуса Хольмберга им предоставился четвёртый шанс, и снова это не получилось — в результате первый гол в НХЛ забил Бобби Макманн. Габаритный центр пробивался в НХЛ через четыре года учёбы в не самом топовом университете и игру в ECHL, поэтому праздновал шайбу бурно.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Великолепно игравший Доми и сам очень быстро забил уже после старта второго периода, а к 25-й минуте счёт был уже 5:0. За всем этим наблюдал Кайл Дубас — и вряд ли с весёлым расположением духа. Команда, которую он строил несколько лет, легко и непринуждённо выносила команду, которую он пытался перезагрузить за полгода. Первый визит своего бывшего менеджера в гости местные болельщики отметили скандированием «Ду-бас» в середине игры, но вряд ли это была благодарность — скорее издевательство.

Евгений Малкин, в отличие от своих старых компаньонов Кросби («-3») и Летанга («-4»), не насобирал себе минусов в полезность, но вряд ли это радует габаритного центра. «Торонто» реализовал одно из удалений Малкина — а вот сам Джино в последних матчах, как и его звёздные партнеры, испытывает громадные проблемы с реализацией большинства. Совсем недавно «пингвины» прервали чудовищную серию из 38 неиспользованных попыток, а сегодня не использовали ни одну из трёх возможностей.

Местная пресса, конечно же, разносит «Питтсбург» после поражения. «Игра «Питтсбурга» во всех аспектах была просто мрачной: постоянные потери, отсутствие системной игры в обороне, неспособность реализовывать моменты […] Возможно, Грейвз должен посидеть одну-две игры в запасе: сегодня он выглядел медленным, ничего не привносит в атаку и постоянно принимает неправильные решения», — автор The Athletic Джош Йохи прошёлся по команде и по защитнику, который проспал первый гол.

А что делать «Питтсбургу» — непонятно. Уволить менеджера? Его только что назначили. Уволить тренера, к чему всё чаще призывают местные болельщики? Майк Салливан летом получил монструозный даже по меркам НХЛ семилетний контракт, теперь его никто не уберёт. Увы для фанатов «пингвинов», время никому не обмануть — и теперь вопрос лишь в том, когда выздоровеют травмированные и сколько времени получится оттягивать неизбежное увядание.