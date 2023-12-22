Перерождение «койотов». Самая ужасная команда НХЛ внезапно начинает новую главу истории

«Аризона» не нужна никому. Так можно было говорить (и говорили) все годы существования команды. В 2012 году клуб (тогда это ещё был «Финикс») смог добраться до финала конференции, где проиграл будущему чемпиону «Лос-Анджелесу». Но за последние 11 лет франшиза всего раз вышла в плей-офф. Общественность отказала им в строительстве стадиона на месте старой свалки и обрекла на игру на студенческом стадионе. Как тут не растерять всё уважение со стороны фанатов. Да, в штате планируют построить новый стадион специально под «Койотс», но когда это будет. Годами «Аризона» копит высокие выборы драфта, годами игроки загибаются в системе и, только если повезёт, могут быть обменяны. Зачастую на очередной пик драфта, который вновь будет обречён на страдания.

Чего добилась «Аризона» за половину этого чемпионата? Всего-то обыграла «Вашингтон», «Тампу», «Колорадо», «Нью-Джерси», «Сент-Луис», «Вегас». В общем, всех контендеров последних лет. Можно, конечно, считать это стечением обстоятельств, но сама игра «Аризоны» говорит о прогрессе. Самое интересное, что глобально в команде ничего не поменялось по сравнению с прошлым сезоном, который был таким же провальным, как и предыдущие. Вроде бы те же лидеры, вратари, тот же главный тренер, тот же генеральный менеджер. Ничего не предвещало таких резких изменений. Да, появился Логан Кули, но не стал двигателем прогресса: очки у него совсем не уровня Бедарда, а играет он в нижних звеньях (хотя и выходит в первой бригаде большинства). Однако пока команда на пятом месте в своём дивизионе и через «уайлд-кард» пока выходит в плей-офф. Дополняет безупречность картины тот факт, что снизу их подпирает воскресший «Сент-Луис».

Почему же произошли изменения? Можно предложить несколько версий. НХЛ всё меряет в деньгах. Содержание команды, на которую не хочет никто тратиться, которую не любят болельщики, мягко говоря, убыточно. Взглянем на «Дэвилз»: они, может, и не берут пока кубков из-за затянувшейся перестройки, но на них активно ходят, покупают атрибутику. В конце концов, им улыбнулась удача в лице братьев Хьюз и Хишера. Думаю, отказ округа строить новый стадион для команды мог стать отправной точкой для серьёзных перемен и озарением, что дальше так продолжаться не может. Терпение болельщиков довольно долгое, но не бесконечное. Особенно с учётом разнообразия популярного спорта в США. Та же студенческая команда из Темпа (на чьём льду сейчас и играют «Койотс») добивается гораздо более приятных результатов: 18 побед в 21 игре. Спасает «Аризону» лишь то, что в городе нет взрослых бейсбола и американского футбола. Эти виды спорта и без того серьёзно перетягивают одеяло на себя, а в контексте очень слабой хоккейной команды выбор жителей города был бы очевиден.

Игроки «Аризоны» Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

Одно незаметное изменение всё же есть. Произошло оно в тренерском штабе: по окончании прошлого сезона из него ушёл Кори Стиллман, отвечающий за неприметное в «Аризоне» большинство. На замену ему приехал уволенный за ту же провинность из «Вашингтона» Блэйн Форсайт. По мнению руководства «Кэпс», система тренера большинства была устаревшей. Видимо, «столичные» с этим решением поторопились: «койоты» стабильно в топ-10 лиги и имеют 22,6% реализации, а Овечкин и Ко забивают по очень большим праздникам и пылят на последней строчке лиги по этому показателю. Это как-то непривычно, но теперь удаляться в игре в «Койотами» опасно. Бывают осечки, как в матче с «Баффало», но чаще гол удаётся забить. За прошедшую часть сезона «Койотс» забросили в большинстве около 30% шайб. В прошлом сезоне этот показатель равнялся 20%.

Первая пятёрка большинства «Аризоны» более чем наполовину состоит из новых игроков. К уже присутствующим в команде Шмальцу и Келлеру добавились Керфут, Кули и Дурзи. Вторая пятёрка менее обновлённая: это бывшая первая, и изменился только розыгрыш и поменялся один игрок. Обе бригады играют по одной смехе: с игроком за воротами или перед ними с передачей в слот. В первой, более забивной пятёрке, это Керфут. Получив шайбу от Келлера, он отдаёт передачу в слот Шмальцу, у которого всё хорошо с броском в касание. Таким простым и одновременно идеально выстроенным розыгрышем «Койотс» забросили на удивление много шайб. Дурзи на синей линии спокойно переводит шайбу на фланги и не даёт ей выйти. Игра Келлера – немного отдельное явление современной «Аризоны»: если забивает в большинстве, то из своего правого круга вбрасывания. Логан Кули же пока больше играет на добивании, чем делает что-то самостоятельно.

Клейтон Келлер и Шон Дурзи празднуют гол Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

Произошла рокировка вратарей. Если последние два года ставка делалась на Карела Веймелку, то теперь больше доверяют Коннору Ингрэму. У Веймелки было одно преимущество: правый хват, но даже он не помог вратарю достигнуть успеха. Он до последнего оттягивал отъезд из Чехии и подписал контракт с «Аризоной» уже в качестве свободного агента. За три года в НХЛ он пропускал в среднем три шайбы за игру. Не изменилось это и сейчас. А вот Ингрэм год назад был на вторых ролях и чисто статистически конкуренцию не выигрывал. У канадца вообще карьера не очень задалась: задрафтованный «Тампой», только после нескольких обменов он добрался до НХЛ.

Была даже ссылка в Ист-кост после отличной игры в АХЛ, аренда в Швецию в ковидные времена, а однажды он был близок к завершению карьеры. В 23 года тренер вратарей посоветовал ему принять участие в программе помощи игрокам НХЛ, а врач диагностировал обсессивно-компульсивное расстройство. Этот год для него прорывной: прямо сейчас он в топ-6 лиги по проценту отражённых бросков (92,3%) и в среднем за игру пропускает 2,41 шайбы. Вот уж кто реально незаметный герой «Аризоны».

Коннор Ингрэм Фото: Michael Dwyer/AP/ТАСС

Путём неожиданных приобретений укрепились линии и обороны, и атаки. Для полного комплекта провели чистку состава. Половина защитников отправились искать другие команды (по своему желанию или не совсем – другой вопрос). И на смену им пришёл вполне шикарный актив. Переход Шона Дурзи из «Лос-Анджелеса» стал серьёзнейшим шоком межсезонья. Карьера в НХЛ у него неплохая, в «Кингз» он был на ведущих ролях. Забрала его «Аризона» в обмен на второй пик драфта следующего лета – слишком дёшево, но вряд ли «ЛА» сейчас о чём-то жалеют. Им надо было расчищать платёжку (через год при должном прогрессе зарплата Дурзи могла претерпеть изменения), вводить других молодых защитников. Потому и избавились от него при первой простой возможности. Если бы «ЛА» могли предугадать прогресс, то за него, возможно, попросили бы и побольше: теперь Шон стабильно в первой бригаде большинства и самый результативный защитник в команде.

Мэтт Дамба звёзднее сам по себе, но не в этом возрасте и не в этой команде. Его зарплата более чем в два раза превышает цифры в контракте Дурзи, но по очкам молодой защитник обходит легенду почти в три раза. Контракт явно завышен: зачем стабильно деградирующему защитнику отсыпать почти четыре миллиона? Хотя и это лучше, чем шесть, которые он получал в «Миннесоте». Помимо слабой игры, в «Аризону» принёс он и большое количество удалений: пока идёт по прошлогоднему сумасшедшему графику. В том числе его стараниями «Койотс» пока на третьем месте по количеству штрафа. Хотя до Лиама О’Брайена ему далеко.

Был и ещё одни важные приобретения – Александр Керфут и Джейсон Цукер. Про первого уже сказано: он играет в первой пятёрке большинства и отдаёт передачи из-за ворот. А вот Цукер представляет вторую бригаду большинства. Очков не очень много – 10 (5+5) за 24 встречи. Последний год в «Питтсбурге» он провёл хорошо, доказав, что ещё способен играть на высоком уровне, более того, хорошо играть в равных составах. Даже не глядя на цифры контракта — такой игрок был нужен команде, которая хочет сделать шаг вперёд. Но, возможно, ожидали от него больше. Не прорыва или новых личных рекордов, но хотя бы на пять очков больше. Ну и нельзя упускать из виду продолжающийся прогресс молодого финского нападающего Матиаса Маччелли. Второй год подряд он идёт с показателем 0,7 очка за игру и застолбил место во второй бригаде большинства. Вопрос, конечно, насколько оправданно после таких показателей место Логана Кули в первой пятёрке большинства. Претензии ко всей армии нападения определённо есть: очень мало создано моментов высокой опасности, по этому показателю «Аризона» среди аутсайдеров лиги. И наоборот, слишком много моментов высокой опасности у своих ворот.

Что необычно в современной «Аризоне», так это отсутствие капитана. На американских хоккейных сайтах, в протоколах НХЛ, даже среди фотографий нет ни одного игрока с нашивкой «С». Три альтернативных капитана – Клейтон Келлер, Лоусон Круз и Ник Шмальц. Все они – лидеры «Аризоны», но никто не удостоился заветной нашивки. Для НХЛ, в общем-то, это дело привычное. Помимо «Койотс», без капитанов играют «Анахайм» «Сиэтл», «Чикаго» и «Филадельфия». Особенно хорошо выглядят в этом сезоне последние. «Аризона» без капитана играет с 2021 года – тогда команду покинул Оливер Экман-Ларссон, а достойная замена до сих пор не нашлась. Главный кандидат, собственно, Клейтон Келлер – и по игре, и по характеру. Ему отводится обязанность приветствовать судей перед матчами.

Сложно сказать, сколько протянет в таком темпе «Аризона». Битва за путёвку в плей-офф будет жаркой: подпирает «Сент-Луис», набирает обороты «Эдмонтон». Но видеть их там хочется. Если команда хочет переродиться в глазах и фанатов, и общественности, то определённо заслуживает шанса сыграть в матчах на вылет. Даже если вылетит в первом раунде.