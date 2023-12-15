«Сент-Луис» возглавил бывший игрок Суперлиги! Канадец задержался в России лишь на три игры

«Детройт» в этом сезоне НХЛ выступает в роли палача подвисших тренеров. После 0:3 в гостевом матче из «Миннесоты» уволили Дина Эвасона, а сейчас своей должности лишился Крэйг Берюбе. Нельзя сказать, что это было неожиданно: «Сент-Луис» в последние годы затеял странную «перестройку на лету» — вроде бы команда накапливала активы и пики первого раунда, при этом оставила довольно возрастную оборону.

Даже в лучшем случае «Сент-Луис», который в новый сезон входил без Райана О’Райлли и Владимира Тарасенко, воспринимался командой уровня уайлд-кард. С отставкой Берюбе многие не согласились, хотя она выглядела вполне ожидаемо на фоне застоя в игре. Новым главным тренером команды стал Дрю Баннистер, возглавлявший фарм-клуб «Блюз»: это назначение произошло из-за того, что из тренеров системы «Сент-Луиса» только Баннистер имел опыт работы главным. Нас же в этом назначении может заинтересовать другое: осенью 2003-го поворот судьбы закидывал нового тренера «блюзменов» в российскую Суперлигу.

Габаритный праворукий защитник был вторым игроком, которого новорождённая «Тампа-Бэй» вообще задрафтовала. Однако Баннистер задержался в юниорской лиге дольше запланированного, в 1993-м выиграл Мемориальный кубок, в 1994-м взял и золото МЧМ вместе с канадской молодёжкой. В НХЛ защитник сменил пять команд, но уже после 24 лет чаще играл в фарм-клубах. Пожалуй, самый заметный момент в карьере Баннистера — плей-офф 1997-го, когда он перешёл в «Эдмонтон», в первом раунде сенсационно выбивший богатый и звёздный «Даллас». Дрю провёл все игры команды в том Кубке Стэнли

Дрю Баннистер (№5) Фото: AP/TASS

В 2002-м защитник, накопивший 164 игры в НХЛ, отправился в Европу — играть за ещё не ставший финским грандом «Кярпят». Команда, в которой уже играл Юсси Йокинен и подрастали молодые Пекка Ринне и Юхаматти Аалтонен, уже на третий год своей игры в высшей финской лиге вышла в финал. Вполне возможно, именно на это обратила внимание «Северсталь».

В отличие от нынешних времён, когда череповецкий хоккей финансируется корпорацией по остаточному принципу, «Северсталь» на тот момент была действующим и небедным финалистом Суперлиги. Более того, в начале нулевых, когда СКА перебивался с хлеба на воду, именно петербургский клуб де-факто был фармом своих соседей по северо-западу России. «Северсталью» тогда руководил Сергей Михалёв, а в её составе можно было выделить Вадима Епанчинцева (лучшего бомбардира команды), Алексея Калюжного, Владимира Вуйтека-младшего и вратаря Марселя Кузино.

Летом 2003-го два лучших бомбардира «Северстали» (Епанчинцев и Руслан Нуртдинов) ушли в «Ак Барс», и «сталеварам» надо было искать новых лидеров. Хотя Кузино, ставший первым легионером в истории команды, ушёл из нашей лиги, опыт явно был признан успешным, и в Череповец приехали ещё три канадца. «Северсталь» подписала центра Джеффа Томса, который провёл в НХЛ 236 игр за шесть разных клубов, а также вратаря Джейми Рама: он в главной лиге сыграл лишь раз, но был постоянным членом «евротуровской» Канады и дважды был третьим голкипером на ЧМ. Легионерское трио дополнил Баннистер.

Все канадцы приехали в Череповец уже в самом конце дозаявочного окна (да, тогда в Суперлиге были футбольные правила), не пройдя предсезонку. Баннистер дебютировал в «Северстали» в матче с «Сибирью», играя в паре с другим новичком команды из НХЛ Алешем Пишей. Видео из того матча, конечно же, не осталось: приходится доверять краткому отчёту корреспондента «СЭ», который писал, что Пиша «своей игрой сумел оправдать надежды болельщиков», а вот Баннистер допустил ошибку, которая привела к голу гостей.

После этого канадец, как и ещё несколько местных лидеров команды, пропустили два гостевых матча. «Травмированных нет, все живы, просто сегодня на лёд выйдут другие», — объяснял своё решение Михалёв. Баннистер после этого провёл в составе «Северстали» лишь два матча, немного поиграл за вторую команду и покинул клуб. Три канадских легионера в «Северстали» провалились удивительно синхронно, проведя лишь 24 матча в совокупности. Пожалуй, хоккейная карточка с автографом — единственное, что осталось от легионера с самой короткой карьерой в истории «Северстали».

Карточка Дрю Баннистера в «Севертали» Фото: vk.com/hcseverstal_history

Кажется, это второй после Джима Монтгомери игрок из нашего чемпионата, который становится главным тренером в НХЛ. Нынешний тренер «Бостона» играл в «Салавате Юлаеве» по ходу того же сезона-2003/2004, но продержался целых 20 игр и оставил яркие воспоминания. «Как-то раз мы ехали в Магнитогорск на автобусе из Уфы. В Америке на трассах работают рестораны быстрого питания вроде «Макдоналдса», а в России люди ставят у дороги столы и торгуют, например, рыбой. Мы остановились в одном месте. Я спросил, где туалет. Мне показали, я пришёл, а там дырка в земле. Снимай штаны — и вперёд, никакой туалетной бумаги», — живописал свой быт в Суперлиге Монтгомери.

Кто знает, возможно, именно суровая Россия нулевых и уроки жизни от легендарного Сергея Николаева помогли Монтгомери не только попасть в НХЛ, но и преодолеть алкогольный скандал в «Далласе». Посмотрим, как это поможет Баннистеру, который пока не отметился разговорами о своих череповецких приключениях. Интересно, что в дебютном матче нового тренера с «Оттавой» (4:2) двумя очками отличился Павел Бучневич, который вполне мог наблюдать за Баннистером-игроком вживую с трибун череповецкой арены.