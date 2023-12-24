Отыгрались за 15 секунд до сирены и тут же забили победный. Комментатор назвал это рождественским чудом.

«Мы всё ещё в шоке». Невероятный камбэк «Далласа» — такого не было за всю историю НХЛ!

Камбэки бывают разные. Бывают будничные – пропустили, отыгрались, забили ещё парочку и спокойно довели матч до победы. Бывают с нервом, снятием вратаря на последних минутах, финальным штурмом и победой в овертайме. А бывают такие, которые тут же окрестят не иначе как рождественским чудом. Именно такой матч выдали мастера камбэков из «Далласа» в Нэшвилле.

«Нэшвилл», который находится на подъёме и сам только пару дней назад в матче с «Филадельфией» вырвал победу на последних минутах, выходил на третий период с вполне комфортным преимуществом 2:0 благодаря голам Майкла Маккэррона и Колтона Сиссонса. Для «хищников» подобная ситуация в этом сезоне – практически беспроигрышная, они выиграли 14 из 16 матчей, ведя после двух периодов, что является шестым результатом в лиге. Тем более что и Юусе Сарос был бесподобен в воротах, останавливая все многочисленные атаки соперника.

Но «Далласу» удалось практически невозможное – то, что ещё никому прежде не удавалось за более чем столетнюю историю НХЛ. Всё началось с гола Евгения Дадонова на 49-й минуте – первый его бросок до ворот не дошёл, но Эса Линделль тут же вернул ему шайбу, и, пока обороняющиеся замешкались, россиянин со второго раза послал шайбу в «домик» Юусе Саросу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Главные же события развернулись на последних секундах. «Звёзды» давили всеми силами, играя вшестером против пятерых, зубами вгрызались в шайбу, не давая «Нэшвиллу» вывести её из зоны, навалились на ворота, и Крэйг Смит с пятачка сравнял счёт. До конца основного времени оставалось 15 секунд.

Если бы это был обычный матч, то дальше команды спокойно провели бы следующую смену, дождались овертайма и продолжили бы выяснять отношения за пределами основного времени, поделив очки. И «Нэшвилл», очевидно, именно на это и настраивался, но так как этот матч не имел никакого отношения к обыденности, а «Даллас» очень хотел поскорее уйти на рождественские каникулы, то овертайм не потребовался.

Со вбрасывания в центре площадки «звёзды» снова бросились в атаку. Вновь «Нэшвилл» дважды пытался вывести шайбу из зоны, но сначала Сэм Стил оставил её в игре, а затем к синей линии подоспел Яни Хаканпяя, который вложил в бросок всю душу.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«За две секунды до конца, можете в это поверить? Это рождественское чудо!» — закричал комментатор в трансляции.

«Мы всё ещё в шоке», — прокомментировал «Даллас» в соцсетях.

«Даллас» реально это сделал», — заключили в соцсетях НХЛ.

«После второго периода мы поговорили и чувствовали, что ещё можем сегодня набрать очки, если хорошо проведём 20 минут. Во втором периоде на нас начало накатывать отчаяние, но мы перезагрузились и в третьем периоде дали себе шанс.

Мы играли против соперника, который хорошо обороняется. Для них это был идеальный матч, они вели в счёте, а их вратарь играл выше всех похвал. Нам нужен был один гол, чтобы надломить их, дать себе шанс, и Дадонов его забил. А дальше вы сами всё видели», — заявил главный тренер «звёзд» Питер Дебур.

Невероятная победа «Далласа», который стал первой командой в истории лиги, которая смогла отыграться и победить за последние 15 секунд игры. «Звёзды» уходят на праздничные каникулы в прекрасном настроении – обыграли соперника по дивизиону, не позволив ему набрать даже одно очко, сохранили лидерство в Центральном дивизионе, совершили 12-й камбэк в сезоне (лучший результат в лиге). Теперь можно отдыхать!

«Нэшвилл» уходит на перерыв с совершенно другими настроениями. «Мы примем эту пилюлю и пойдём дальше. Это отстой», — заявил Сиссонс.

«Эти последние 13 секунд… Мне показалось, мы были в панике. Не думаю, что я когда-либо вот так проигрывал матч», — сказал главный тренер «Нэшвилла» Эндрю Брюнетт.