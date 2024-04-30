«Ак Барс» подписал новый контракт с 21-летним нападающим

«Ак Барс» подписал двустороннее соглашение с 21-летним нападающим Максимом Быковым. Контракт рассчитан на два года. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В чемпионате КХЛ-2023/2024 форвард за «Ак Барс» принял участие в 22 играх и набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+3». В конце сезона нападающий был командирован в клуб ВХЛ «Нефтяник», в составе которого стал обладателем Кубка Петрова. Суммарно Быков провёл за «Ак Барс» 37 матчей и набрал 5 (4+1) очков.

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.