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Хоккеисты Петров и Адамчук покинули «Ак Барс»

Хоккеисты Петров и Адамчук покинули «Ак Барс»
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34-летний нападающий Кирилл Петров и 29-летний защитник Кирилл Адамчук покинули «Ак Барс» по окончании контрактов, сообщает пресс-служба казанского клуба.

За пять сезонов в Казани Кирилл Петров стал двукратным серебряным (2020, 2023) и бронзовым (2021) призёром чемпионатов России. В сезоне-2023/2024 Петров сыграл 53 матча, в которых набрал 17 (3+14) очков.

Адамчук в прошедшем сезоне провёл 52 встречи, в которых отметился пятью результативными передачами с показателем полезности «+3».

«Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина. В прошлом году казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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