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Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим 5 очков за один период

В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

К данному моменту завершается третий период, счёт 7:0 в пользу гостей.

Примечательно, что шесть из семи своих шайб «пингвины» забросили во втором периоде, а их защитник Крис Летанг сделал за эту 20-минутку пять голевых передач.

Таким образом, Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, который смог набрать пять очков за один период.

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Летанга, с учётом этой игры, 23 (3+20) очка в 33 матчах.

Отметим, что после второго перерыва хозяева поменяли российского вратаря Илью Сорокина на его соотечественника Семёна Варламова.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.