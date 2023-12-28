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Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим 5 очков за один период

Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, набравшим 5 очков за один период
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В эти минуты в Элмонте проходит матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимает «Питтсбург Пингвинз».

К данному моменту завершается третий период, счёт 7:0 в пользу гостей.

Примечательно, что шесть из семи своих шайб «пингвины» забросили во втором периоде, а их защитник Крис Летанг сделал за эту 20-минутку пять голевых передач.

Таким образом, Летанг стал первым защитником в истории НХЛ, который смог набрать пять очков за один период.

НХЛ - регулярный чемпионат
28 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 7
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Ракелль (Гюнцель, Петтерссон) – 26:44     0:2 Гюнцель (Летанг, Петтерссон) – 30:15     0:3 Гюнцель (Ракелль, Летанг) – 30:27     0:4 Малкин (Смит, Летанг) – 32:48     0:5 Малкин (Летанг, Петтерссон) – 36:06     0:6 Зогорна (Пуустинен, Летанг) – 37:13     0:7 Пуустинен (Летанг, Петтерссон) – 49:48    

Всего в нынешнем регулярном чемпионате на счету Летанга, с учётом этой игры, 23 (3+20) очка в 33 матчах.

Отметим, что после второго перерыва хозяева поменяли российского вратаря Илью Сорокина на его соотечественника Семёна Варламова.

Это первая встреча между этими соперниками в нынешнем сезоне.

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