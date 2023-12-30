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«Флорида» — «Рейнджерс» — 4:3, обзор, видео, Панарин забил Бобровскому, у него 20 голов в сезоне

Панарин забил Бобровскому удивительный гол! Но «Флорида» обыграла лидера НХЛ в ярком матче
Лев Лукин
Панарин забил Бобровскому удивительный гол!
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Российский вратарь чуть не получил травму в столкновении с одноклубником, а в итоге стал одним из героев матча.

Лидеры НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» после крупного успеха в матче с Вашингтоном отправились во Флориду, чтобы сыграть с местными «пантерами». Финалисты последнего Кубка Стэнли тоже выглядят весьма уверенно, занимая второе место в Атлантическом дивизионе с небольшим отставанием от «Бостона».

Турнирная таблица НХЛ

Игра двух ведущих команд современной НХЛ получилась на загляденье. Уровень скоростей, борьбы, созидания и игры вратарей – высочайший. Счёт открыли хозяева под занавес первого периода: Куик запустил в ближнюю девятку после шикарного броска Эвана Родригеса.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине матча «пантеры» удвоили преимущество после того, как Александр Барков блестяще сыграл за воротами и выложил передачу под бросок Сэму Райнхарту.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

2:0, но вскоре «Рейнджерс» забили удивительный гол и вернулись в игру. Защитник Райан Линдгрен в непростой ситуации шедеврально закрыл зону, отрезав сразу троих соперников, Лафреньер и Артемий Панарин вывалились «2 в 0», и россиянин забросил 20-ю шайбу в нынешнем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

У Панарина сейчас столько же голов, как, например, у известного снайпера «Бостона» Давида Пастрняка, всерьёз по этому показателю Хлебушек уступает только Остону Мэттьюсу.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2023, суббота. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
4 : 3
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Родригес (Барков, Миккола) – 18:45     2:0 Райнхарт (Барков, Вераге) – 27:12     2:1 Панарин (Лафреньер, Линдгрен) – 33:23     2:2 Кайлли (Миллер) – 34:36     3:2 Райнхарт (Барков, Ткачук) – 37:07 (pp)     3:3 Зибанеджад (Крайдер) – 52:15 (sh)     4:3 Вераге (Форслинг, Ткачук) – 53:37    

Прошла минута с небольшим, как «Рейнджерс» и вовсе сравняли счёт. Игроки «Флориды» ошиблись при контроле шайбы, допустили контратаку, на острие которой оказался Уилл Кайлли. Бобровский пропустил от четвёртой тройки «синерубашечников», да ещё и собственный одноклубник Ник Казинс снёс Сергея с ног сразу после гола неплохим силовым.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но с Бобровским, к счастью, всё обошлось, он остался играть и стал одним из творцов итоговой победы «Флориды», совершив 31 сейв. «Пантеры» вновь вышли вперёд вскоре после камбэка «Рейнджерс» — Райнхарт оформил дубль. Гости ответили на это уже в третьем периоде, когда Мика Зибанеджад реализовал большинство, но последнее слово осталось за «Флоридой». Картер Вераге завершил позиционную атаку «Пантерз» резким броском с разворота, который стал неожиданностью для Куика.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Затем «Флорида» сумела довести матч до победы, нанеся «Рейнджерс» девятое поражение в сезоне в основное время. Несмотря на это, «синерубашечники» пока сохранили первенство в таблице, хотя «Ванкувер» и «Вегас» имеют такое же количество очков, уступая по дополнительным показателям.

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