Александр сперва пробил Ярослава Аскарова фирменным щелчком, а затем не смог переиграть его в серии буллитов.

Овечкин забил 829-й гол в НХЛ! А вторую шайбу в матче у него просто украли судьи

После трёх поражений подряд «Вашингтон» на своей площадке принимал «Нэшвилл». В составе «хищников» которые также проиграли три последних матча, с первых минут в воротах появился Ярослав Аскаров, всухую отстоявший третий период игры с «Каролиной». Одноклубники 21-летнего голкипера в начале встречи постарались отвести угрозу как можно дальше от собственных владений — на исходе третьей минуты Люк Евангелиста открыл счёт в матче, а через несколько минут преимущество гостей удвоил Роман Йози, реализовав большинство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Швейцарский капитан «Предаторз» забросил 166-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Ши Уэбера — теперь Йози делит с ним звание самого результативного защитника в истории франшизы.

«Вашингтон» отыграл один гол уже в середине периода. Аскарова огорчил Бек Маленстин, который подловил защитников «Нэшвилла» на ошибке, развил атаку «столичных» и сам же завершил её точным броском с близкого расстояния.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Впрочем, на «Кэпитал Уан-Арене» ждали гола от другого человека. Болельщики «Кэпиталз» соскучились по голам Александра Овечкина, который не забивал на домашней арене аж с середины ноября. И в последней игре в году они всё-таки дождались. А перед этим увидели и впечатляющий силовой приём в его исполнении — в качестве жертвы оказался Яков Тренин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Капитан «Вашингтона» сравнял счёт незадолго до второго перерыва. И сделал это в максимально свойственной ему манере — броском в касание из «офиса». Трудно поверить, но Овечкин впервые в сезоне забросил с помощью щелчка — его 829-й гол в НХЛ и седьмой в этой регулярке напомнил нам, чем в первую очередь славится Александр.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Аскаров стал 171-м голкипером в НХЛ, ворота которого поражал Овечкин. По этому показателю 38-летний форвард всё ещё занимает третье место. Опережают его только Патрик Марло (177) и Яромир Ягр (178). Всего же Александру противостояли 354 вратаря, и он забивал почти половине из них.

На счету Овечкина по итогам сегодняшнего матча мог и вовсе быть дубль, однако второй гол у него попросту украли. Александр подключился со скамейки и, казалось, вырвал для «Вашингтона» победу за минуту до финальной сирены, однако судьи после запроса со стороны «Нэшвилла» углядели помеху вратарю со стороны Ника Дауда. Максимально странное решение «полосатых» — непохоже, чтобы американец действительно мешал Аскарову.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Так или иначе, игра дошла до овертайма, а после — и до серии послематчевых бросков. И там Аскаров остановил обоих россиян «Кэпиталз», потащив броски и Кузнецова, и Овечкина. На их беду, «хищники» реализовали обе свои попытки и забрали победу в матче, оставив «столичных» только с одним очком.

Важный момент для Ярослава — это его первая победа в НХЛ! По окончании встречи коллега Аскарова Юусе Сарос проследил, чтобы российский голкипер забрал домой шайбу с первого выигранного матча. «Это круто, лучшее ощущение. Безумие. Пока мне сложно это осознать, нужно немного больше времени», — поделился впечатлениями Аскаров.