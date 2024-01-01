Ремейк прошлогоднего финала и подарок сборной США. Все пары четвертьфиналов МЧМ-2024

Шведам тоже повезло, а в битве финнов и словаков нет фаворита.

31 декабря в шведском Гётеборге завершился групповой этап МЧМ-2024 по хоккею. По его итогам восемь команд прошли в плей-офф, где начнут выяснять отношения с четвертьфинала, а сборные Германии и Норвегии сыграют в утешительном раунде за право остаться в элитном дивизионе.

Представляем все четвертьфинальные пары.

Хозяева турнира привычно здорово смотрелись на групповом этапе. Шведы одержали три сухие победы над Латвией, Германией и Канадой, заняли первое место в своей группе, но в последнем матче уступили финнам по буллитам. Сразятся «Тре Крунур» со Швейцарией, которая прошла в плей-офф только за счёт наличия в группе ещё более слабых норвежцев. «Сырники» без шансов «сгорели» США, проиграли словакам и чехам, и только над Норвегией одержали уверенную победу. Фаворит в этой паре максимально очевиден.

Повторение финала МЧМ-2023 случится уже в четвертьфинале МЧМ-2024 – Канада сыграет с Чехией за выход в полуфинал. «Кленовые листья» — вечные фавориты любого МЧМ – в группе разнесли Латвию, без проблем обыграли немцев и финнов, а вот шведам уступили. Чехи неожиданно крупно уступили словакам, обыграли Норвегию и «зарубились» с командой США, но проиграли по буллитам.

В этой паре фаворит тоже понятен, однако чехи обязательно попробуют доставить Канаде проблемы. Год назад они проиграли золото «кленовым» с Бедардом в составе лишь в овертайме, сейчас же вполне могут провести матч жизни и выкинуть канадцев с турнира раньше времени.

Словаки сенсационно мощно выглядели на групповом этапе ровно до третьего периода заключительной игры. Они обыграли чехов, норвежцев, швейцарцев и на равных бились с американцами, но в конце матча с США неожиданно развалились и пропустили целую авоську.

Второе место в группе – отличный результат для словаков. Правда, эта позиция вывела их на всегда крепких финнов, и это, пожалуй, самая ровная пара в четвертьфинале. Команда «Суоми» прошла предварительный этап неубедительно, умудрившись уступить Германии, но победа в Северном дерби над шведами наверняка придаст финнам хороший импульс перед плей-офф.

Американцы – лучшая команда группового этапа, хотя одно очко в игре с чехами они всё же потеряли. Но в целом по итогам четырёх встреч у сборной США четыре победы и баланс забитых/пропущенных шайб 29-9 – такой мощи не показывал никто на турнире.

Соперник у главных фаворитов МЧМ совершенно проходной – сборная Латвии. Прибалты в группе не забили ни разу в трёх матчах со Швецией, Канадой и Финляндией, зато уверенно выиграли главный для себя матч у немцев. Задачу на турнир латвийцы уже выполнили, и сложно представить, какие аргументы у этой команды найдутся против лучшей атаки МЧМ в четвертьфинале.