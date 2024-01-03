«Вашингтон» удержал победу над «Питтсбургом», а у Ови уже 172 «жертвы» среди вратарей.

Есть 830! Овечкин забил очень нестандартный гол и подвинул легенду НХЛ на глазах у Кросби

2023-й закончился для Александра Овечкина и его «Вашингтона» разочаровывающе. «Кэпиталз» потерпели четыре поражения подряд, а в последней игре года у российского капитана команды нагло украли гол в самой концовке, лишив Овечкина 830-й шайбы в карьере, а «Вашингтон» — победы над «Нэшвиллом» и прерывания неудачной серии.

Возможно, поэтому «столичные» и вышли на первый матч в 2024-м порядочно разозлённые. К тому же, игра была в Питтсбурге против одного из самых принципиальных соперников. И уже в первом периоде «Вашингтон» устроил «пингвинам» настоящий погром.

Счёт уже на 55-й секунде открыл раззабивавшийся в нынешнем сезоне Том Уилсон. Канадский крепыш неотразимо бросил из под Грейвза, а Тристан Джерри, видимо, потерял ворот.

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Вообще, Джерри сыграл очень слабый матч, закончив его намного раньше финальной сирены. «Вашингтон» семь раз потревожил бросками в створ вратаря «Питтсбурга», и тот отразил лишь четыре. Помимо Уилсона Джерри огорчил Бек Маленстин, забивший броском с отрицательного угла и от клюшки незадачливого Грейвза.

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Вскоре отличился Мартин Фехервари, счёт стал 3:0 в пользу «Кэпиталз» к 14-й минуте игры, и Джерри отправился на скамейку запасных. Вышел Алекс Неделькович, но только для того, чтобы стать 172 вратарём в НХЛ, который пропускал от Александра Овечкина. Ови реализовал большинство на последней минуте периода нетипичным для себя образом — кистевым броском от синей линии.

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8-й гол Овечкина в сезоне и 830-й в НХЛ – до рекорда Гретцки остаётся 64 шага. А вот достижение Рэя Бурка по очкам за одну команду Ови уже превзошёл.

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4:0, но дальше «Питтсбург» всё-таки проснулся и едва не устроил камбэк. За четыре секунды до первого перерыва «пингвины» отыграли одну шайбу после броска Рикарда Ракелля, а во втором периоде за дело взялся Сидни Кросби. Сначала сам реализовал большинство, затолкав шайбу с пятачка и получив порцию мощных поздравлений от Евгения Малкина.

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А затем сделал всё для гола Джейка Гюнтцеля: оттеснил от шайбы за воротами Расмуса Сандина и вложил передачу в клюшку партнёру.

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У «Питтсбурга» был целый период впереди, чтобы нагнать соперника, но «Вашингтон» сумел удержать преимущество. Уверенно отыграл Дарси Кемпер, совершивший 13 сейвов в третьем отрезке и 32 за всю игру. Таким образом, гол Овечкина стал победным в матче, и это уже 126 такой гол в карьере Александра. За всё время подсчётов этого статистического показателя в НХЛ больше решающих шайб только у Яромира Ягра – 135.