Русский кошмар для «Вашингтона»! Свечников и дерзкий дебютант растерзали клуб Овечкина

Сам Ови тоже продлил результативную серию, но его затмил даже Василий Пономарёв, ворвавшийся в НХЛ с ноги.

После вроде бы вдохновляющей победы в гостях над «Питтсбургом» в первой игре года, «Вашингтон» вновь ударился в поражения. Через сутки «Кэпиталз» проиграли «Нью-Джерси» дома, а сейчас, снова на своей площадке, не справились с «Каролиной».

Хотя началась встреча для «столичных» успешно. На 8-й минуте Ник Дауд оказался с шайбой перед воротами после шикарной передачи от борта в исполнении Обе-Кюбеля и на паузе переиграл Петра Кочеткова.

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А ближе к концу отрезка «Вашингтон» реализовал большинство. Александр Овечкин в очередной раз в нынешнем сезоне «накормил» Дилана Строума блестящим пасом, и тот с пятачка в касание удвоил преимущество хозяев льда.

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Но это был едва ли не последний позитивный момент для «Кэпиталз» в этой игре. При этом «Вашингтон» во втором периоде пропустил только один гол. На 26-й минуте великолепно сыграл Андрей Свечников, отковырявший шайбу от борта и выдавший идеальный пас на пятак Бренту Бёрнсу.

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А вот третий период «Вашингтон» капитально провалил. По броскам «Ураганы» выиграли отрезок 16-7, а по голам – 5:0! И абсолютно в каждой шайбе деятельное участие приняли многочисленные россияне «Каролины», ставшие для «Кэпиталз» кошмаром.

Итак, на 44-й минуте Сет Джарвис сравнивает счёт после прохода Дмитрия Орлова и умных действий Василия Пономарёва за воротами. Первое очко российского нападающего в дебютном матче в НХЛ.

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На 53-й минуте «Харрикейнз» вышли вперёд. Свечников блестяще бросил в касание в большинстве из правого круга вбрасывания, используя передачу Ахо.

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За пару секунд до гола Свечникова Евгений Кузнецов съездил сопернику клюшкой по рукам, так что меньшинство «Вашингтона» сразу продолжилось. И «Каролина» вновь реализовала лишнего! Тут уже Свечников поднёс снаряд для Бёрнса, а тот расчехлил свою пушку и оформил дубль.

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2:4 – и в матче всё понятно. Но в концовке «Каролина» ещё больше упрочила преимущество. Сначала Дмитрий Орлов броском из-за своих ворот поразил пустую рамку «Кэпиталз», напомнив о себе столичным болельщикам.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А потом первый гол в НХЛ забил и Пономарёв! Убежал с Котканиеми вдвоём к воротам, финн поделился, а Василий не промахнулся. Вот так дебют!

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Это была финальная точка. «Каролина» крупно обыграла «Вашингтон» в гостях, а россияне стали одними из главных действующих лиц «ураганов». У Свечникова 3 (1+2) очка, Пономарёва и Орлова – по 2 (1+1). При желании к этому можно ещё прибавить 15 сейвов Кочеткова, хотя понятно, что хозяева не особо нагружали Петра.