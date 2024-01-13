Очередное фиаско «Торпедо» в Москве, «Авангард» победил без лидеров. Итоги дня в КХЛ

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.
«Авангард» проводил последний матч в рамках выездной серии на Дальний Восток и на вторую за два дня игру с «Амуром» неожиданно вышел без главного звена — Ткачёв, Спунер и Буше получили отдых, а номинальную первую тройку составили Венгрыжановский, Холодилин и Верба. Последний сегодня оказался в центре внимания ещё до начала матча, спровоцировав массовую потасовку на разминке. Он же уже по ходу встречи получил большой штраф за удар в голову.
Ещё одним важным событием стало примирение арбитра встречи Дениса Наумова с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом, которое состоялось незадолго до стартового вбрасывания.
Что касается самой игры, то омичи прекрасно справились и без своих лидеров — тройка новичков Юрчо — Прохоркин — Жафяров набрала пять очков на троих, а «ястребы» одержали убедительную победу со счётом 3:1, закончив выезд без поражений. «Амур» же потерпел третье поражение подряд — с каждой такой игрой хабаровчанам будет всё сложнее побороться за место в плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Команды совсем недавно встречались в Тольятти, и тогда «Автомобилист» одержал уверенную победу. Сегодняшняя игра получилась более напряжённой — «Лада» быстро забросила две шайбы, вынудив екатеринбуржцев заменить голкипера, и на протяжении всего матча вела в счёте. К середине третьего периода отставание хозяев было минимальным, а за полминуты до сирены они и вовсе смогли перевести игру в овертайм. Там всё довольно быстро решили гости — тольяттинцы одержали первую победу в 2024 году и показали, что они всё ещё находятся в борьбе за высокий посев в плей-офф.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
В последнее время Москва оказывает на «Торпедо» дурное влияние — несколько дней назад в столице нижегородцы были разбиты ЦСКА, а сегодня уже к исходу четвёртой минуты они заменили голкипера. После трёх пропущенных шайб! В принципе, дальше главной интригой было лишь итоговое количество голов, которое ещё пропустят гости. Их оказалось три — «Динамо» выстрелило ещё три раза во второй двадцатиминутке, а форвард бело-голубых Седрик Пакетт оформил первый хет-трик в КХЛ. «Торпедо» хватило лишь на одну шайбу — итоговые 6:1 ознаменовали очередное фиаско команды Игоря Ларионова в Москве.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.
Матчи 14 января
- 13 января 2024
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