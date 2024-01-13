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Результаты матчей КХЛ 13 января, обзоры игр, видео голов, турнирная таблица, расписание на 14 января

Очередное фиаско «Торпедо» в Москве, «Авангард» победил без лидеров. Итоги дня в КХЛ
Денис Лутченко
Очередное фиаско «Торпедо» в Москве
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«Лада» впервые выиграла в новом году, канадец из «Динамо» оформил первый хет-трик в лиге.

13 января в регулярном чемпионате КХЛ состоялось три матча. Подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 10:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
1 : 3
Авангард
Омск
0:1 Николишин (Шарипзянов, Чистяков) – 17:34 (5x5)     1:1 Щемеров (Колесников) – 25:29 (5x5)     1:2 Прохоркин (Жафяров, Шарипзянов) – 27:41 (5x4)     1:3 Жафяров (Прохоркин, Юрчо) – 35:00 (5x5)    

«Авангард» проводил последний матч в рамках выездной серии на Дальний Восток и на вторую за два дня игру с «Амуром» неожиданно вышел без главного звена — Ткачёв, Спунер и Буше получили отдых, а номинальную первую тройку составили Венгрыжановский, Холодилин и Верба. Последний сегодня оказался в центре внимания ещё до начала матча, спровоцировав массовую потасовку на разминке. Он же уже по ходу встречи получил большой штраф за удар в голову.

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Верба получил пятиминутное удаление, на разминке он чуть не начал драку с игроками «Амура»

Ещё одним важным событием стало примирение арбитра встречи Дениса Наумова с главным тренером «Авангарда» Михаилом Кравцом, которое состоялось незадолго до стартового вбрасывания.

КХЛ. Турнирная таблица

Что касается самой игры, то омичи прекрасно справились и без своих лидеров — тройка новичков Юрчо — Прохоркин — Жафяров набрала пять очков на троих, а «ястребы» одержали убедительную победу со счётом 3:1, закончив выезд без поражений. «Амур» же потерпел третье поражение подряд — с каждой такой игрой хабаровчанам будет всё сложнее побороться за место в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 14:30 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
3 : 4
ОТ
Лада
Тольятти
0:1 Попугаев (Сафин, Березин) – 02:38 (5x5)     0:2 Шумаков (Кугрышев) – 12:37 (5x5)     1:2 Романцев – 19:43 (4x5)     1:3 Алтыбармакян (Куликов) – 44:28 (4x5)     2:3 Валк (Эберт, Да Коста) – 48:50 (5x4)     3:3 Да Коста (Валк) – 59:21 (5x5)     3:4 Березин (Алтыбармакян, Шумаков) – 61:25 (3x3)    

Команды совсем недавно встречались в Тольятти, и тогда «Автомобилист» одержал уверенную победу. Сегодняшняя игра получилась более напряжённой — «Лада» быстро забросила две шайбы, вынудив екатеринбуржцев заменить голкипера, и на протяжении всего матча вела в счёте. К середине третьего периода отставание хозяев было минимальным, а за полминуты до сирены они и вовсе смогли перевести игру в овертайм. Там всё довольно быстро решили гости — тольяттинцы одержали первую победу в 2024 году и показали, что они всё ещё находятся в борьбе за высокий посев в плей-офф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
13 января 2024, суббота. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
6 : 1
Торпедо
Нижний Новгород
1:0 Чернышов (Рашевский, Миронов) – 00:58 (5x5)     2:0 Рашевский (О'Делл) – 03:03 (5x5)     3:0 Пакетт (Менелл, Гусев) – 03:27 (5x4)     3:1 Орлов (Веряев, Белевич) – 31:37 (5x5)     4:1 Пакетт (Пыленков, Гусев) – 33:34 (5x5)     5:1 Ожиганов (Пакетт, Мартынов) – 37:01 (5x5)     6:1 Пакетт (Уил, Гусев) – 39:48 (5x4)    

В последнее время Москва оказывает на «Торпедо» дурное влияние — несколько дней назад в столице нижегородцы были разбиты ЦСКА, а сегодня уже к исходу четвёртой минуты они заменили голкипера. После трёх пропущенных шайб! В принципе, дальше главной интригой было лишь итоговое количество голов, которое ещё пропустят гости. Их оказалось три — «Динамо» выстрелило ещё три раза во второй двадцатиминутке, а форвард бело-голубых Седрик Пакетт оформил первый хет-трик в КХЛ. «Торпедо» хватило лишь на одну шайбу — итоговые 6:1 ознаменовали очередное фиаско команды Игоря Ларионова в Москве.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

Матчи 14 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Не начался
Сибирь
Новосибирская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 14:00 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
14 января 2024, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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