«Авангард» вынес ЦСКА за один период, Минск провалился дома. Итоги дня в КХЛ

17 января в рамках регулярки КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим их итоги.
Перед матчем в Омске прошла церемония поднятия стяга Александра Попова, который вошёл в историю и «Авангарда», и ЦСКА, где сейчас работает тренером. Вряд ли исход матча доставил омской легенде большое удовольствие: чемпионы никак не могут выйти из турбулентности и получили три шайбы уже в первом периоде. После этого ЦСКА намного больше времени играл в атаке, но безупречно сыграл Павел Хомченко, отразивший 39 бросков. Матч также запомнился двумя нереализованными буллитами, в одном из которых Рид Буше как будто забыл бросить.
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Вряд ли кто-то ожидал, что в игре двух команд, которые нацелены на атаку, за 65 минут не будет забито ни одного гола. В послематчевых попытках всё было веселее: команды реализовали пять попыток, а шестую победу подряд «Северстали» принёс бывший игрок системы «Трактора» Егор Степанов.
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После трудной победы над ЦСКА «Автомобилист» откровенно провалил начало матча с «Адмиралом», по игре уступив в первом периоде. Шикарный пас Анатолия Голышева, после которого хозяева сравняли счёт, придал хозяевам силы, а успешная игра в меньшинстве перевернула встречу. «Адмирал» не отсиживался в защите, Леонид Тамбиев после матча хвалил команду, однако игра Владимира Галкина нейтрализовала атаку дальневосточников.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Матч в Санкт-Петербурге начался как раз в тот момент, когда КХЛ официально объявила о технических поражениях «Сибири» и снятии с клуба четырёх очков. Кажется, «Амур» это не мотивировало, потому что уже в дебюте встречи команда получила 0:2 и заменила Игоря Бобкова. Несмотря на сопротивление, которое оказывал «Амур», СКА быстро пресекал попытки гостей вернуться в матч и забросил шесть шайб после 49 бросков.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
В последних матчах минское «Динамо» набрало хороший ход, и повторный матч с «Куньлунем» сначала складывался так же легко, как и первый: команда Квартальнова повела 2:0 к 10-й минуте. Однако вскоре произошла весёлая заварушка, вызванная силовым Андрея Стася: он и ветеран Брэндон Ип, бивший лежавшего игрока, были удалены до конца матча. После этого «Куньлунь» забросил пять безответных шайб: отличились братья Фу, забившие трижды, плюс отразивший 45 бросков Джереми Смит.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.
Игры 18 января
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