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Результаты матчей КХЛ 17 января, турнирная таблица и расклады на плей-офф, видео, обзоры, расписание матчей 18 января

«Авангард» вынес ЦСКА за один период, Минск провалился дома. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Итоги дня в КХЛ
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«Северсталь» выиграла шестой матч подряд, а «Амур» не воспользовался подарком от «Сибири».

17 января в рамках регулярки КХЛ состоялось пять матчей. Коротко подводим их итоги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Прохоркин (Чистяков, Юрчо) – 13:49 (5x4)     2:0 Мартынов (Буше, Спунер) – 14:58 (5x5)     3:0 Холодилин (Николишин) – 18:38 (5x5)     3:1 Плотников (Окулов, Уильямс) – 34:00 (5x5)     4:1 Юрчо (Прохоркин, Шарипзянов) – 59:59 (en)    

Перед матчем в Омске прошла церемония поднятия стяга Александра Попова, который вошёл в историю и «Авангарда», и ЦСКА, где сейчас работает тренером. Вряд ли исход матча доставил омской легенде большое удовольствие: чемпионы никак не могут выйти из турбулентности и получили три шайбы уже в первом периоде. После этого ЦСКА намного больше времени играл в атаке, но безупречно сыграл Павел Хомченко, отразивший 39 бросков. Матч также запомнился двумя нереализованными буллитами, в одном из которых Рид Буше как будто забыл бросить.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
0 : 1
Б
Северсталь
Череповец
0:1 Степанов – 65:00    

Вряд ли кто-то ожидал, что в игре двух команд, которые нацелены на атаку, за 65 минут не будет забито ни одного гола. В послематчевых попытках всё было веселее: команды реализовали пять попыток, а шестую победу подряд «Северстали» принёс бывший игрок системы «Трактора» Егор Степанов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Аноховский (Горшков, Берлёв) – 15:14 (5x4)     1:1 Макеев (Голышев) – 24:33 (5x5)     2:1 Романцев (Макеев) – 30:59 (4x5)     2:2 Бучельников (Аноховский) – 43:37 (5x5)     3:2 Зборовский (Широков, Мэйсек) – 45:04 (5x5)     4:2 Широков (Мэйсек) – 58:27 (en)    

После трудной победы над ЦСКА «Автомобилист» откровенно провалил начало матча с «Адмиралом», по игре уступив в первом периоде. Шикарный пас Анатолия Голышева, после которого хозяева сравняли счёт, придал хозяевам силы, а успешная игра в меньшинстве перевернула встречу. «Адмирал» не отсиживался в защите, Леонид Тамбиев после матча хвалил команду, однако игра Владимира Галкина нейтрализовала атаку дальневосточников.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
6 : 2
Амур
Хабаровск
1:0 Никишин (Грицюк, Рендулич) – 03:31 (5x5)     2:0 Дедунов (Толчинский) – 05:31 (5x5)     2:1 Барулин (Бочаров, Коршков) – 20:41 (5x5)     3:1 Старков (Камалов, Глотов) – 24:33 (5x5)     4:1 Земчёнок – 37:13 (4x5)     4:2 Гуркин (Мищенко, Дрозг) – 43:47 (5x5)     5:2 Хайруллин (Глотов, Никишин) – 52:05 (5x5)     6:2 Сапего (Воробьёв, Толчинский) – 55:54 (5x5)    

Матч в Санкт-Петербурге начался как раз в тот момент, когда КХЛ официально объявила о технических поражениях «Сибири» и снятии с клуба четырёх очков. Кажется, «Амур» это не мотивировало, потому что уже в дебюте встречи команда получила 0:2 и заменила Игоря Бобкова. Несмотря на сопротивление, которое оказывал «Амур», СКА быстро пресекал попытки гостей вернуться в матч и забросил шесть шайб после 49 бросков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
17 января 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Дерябин (Мороз, Горбунов) – 09:33 (5x4)     2:0 Сотишвили (Пышкайло, Кодола) – 10:30 (5x5)     2:1 Фу – 17:57 (5x5)     2:2 Броссо – 38:05 (5x5)     2:3 Фу (Меркли) – 43:35 (5x5)     2:4 Фу (Граовац) – 44:11 (5x5)     2:5 Броссо (Кэмпбелл, Макмиллан) – 59:24 (en)    

В последних матчах минское «Динамо» набрало хороший ход, и повторный матч с «Куньлунем» сначала складывался так же легко, как и первый: команда Квартальнова повела 2:0 к 10-й минуте. Однако вскоре произошла весёлая заварушка, вызванная силовым Андрея Стася: он и ветеран Брэндон Ип, бивший лежавшего игрока, были удалены до конца матча. После этого «Куньлунь» забросил пять безответных шайб: отличились братья Фу, забившие трижды, плюс отразивший 45 бросков Джереми Смит.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 18 января

Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Витязь
Московская область
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
18 января 2024, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
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П1
X
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