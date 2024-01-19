Российский форвард «Вегаса» забил спорный гол и устроил кошмар для Шестёркина, Панарина и других игроков «Рейнджерс».

«Арена сходит с ума!» Барбашёв поверг фанатов из Америки в экстаз, оформив шикарный дубль

И «Рейнджерс», и «Вегас» ударно начали сезон и даже лидировали в чемпионате, но уже зимой попали в небольшой кризис. У «Голден Найтс» за последний месяц набралось девять поражений в 14 матчах, у «Нью-Йорка» с начала 2024-го семь неудач в 10 встречах.

И в этот раз для «рейнджеров» всё началось не лучшим образом.

На 12-й минуте Джонатан Маршессо и Николя Руа вошли в зону гостей, несколько раз обыгрались друг с другом, пока второй не вывел первого на бросок. Расстрел с пятачка — и шайба, заскочив в небольшую щель между рукой и щитком Игоря Шестёркина, залетела в ворота. 1:0.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Всего через три минуты «Вегас» увеличил своё преимущество. Маршессо отдал передачу под синюю линию на Руа, Николя прорвался по флангу и прострелил на пятачок. Там Иван Барбашёв, пытаясь затормозить, коньком внёс шайбу в ворота! Спорный гол!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Шестёркин даже подъехал к судье, что-то ему сказав, но реф быстро отправил Игоря обратно в ворота. Арбитры посмотрели повтор и приняли решение засчитать гол.

НХЛ также выкатила заявление, в котором пояснила, почему всё было по правилам: «Видеопросмотр подтвердил сообщение арбитра на льду о том, что шайба отскочила от конька Ивана Барбашёва и вошла в ворота «Нью-Йорка», когда он находился в процессе остановки. Правило 49.2 (IV) гласит: «Гол засчитывается, когда шайба входит в ворота после отскока от конька атакующего игрока или отскакивает от его конька, когда он находится в процессе остановки».

«Через подножку, неловко, спотыкаясь, кувыркаясь, забивая», — в шести (а в оригинале в пяти) словах описала гол пресс-служба «Вегаса».

Барбашёв на этом не остановился и на 38-й минуте оформил дубль, на этот раз забив уже клюшкой.

«Голден Найтс» получили возможность сыграть в большинстве, шайба дошла до Марка Стоуна за воротами. Канадец придержал её и в нужный момент резко отдал на пятачок. Оттуда Иван «расстрелял» Шестёркина, сделав счёт 3:0!

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

«Эта арена сходит с ума! Красота от Барбса», — написала пресс-служба «Вегаса».

Болельщики и правда с восхищением встретили второй гол Барбашёва, овации прокатились по трибунам.

ВИДЕО

Примечательно, что россиянин нанёс бросок со скоростью под 100 миль в час — около 160 км/ч. А ещё этот гол стал первым в истории «Вегаса», забитым на отметке 37:59.

Всего спустя 25 секунд «Голден Найтс» в четвёртый раз пробили Шестёркина. Перехватив шайбу и убежав в контратаку, Кейдан Корчак бросил с ползоны — на пятачке Киган Колесар подставил клюшку. Вратарь «Рейнджерс» был закрыт партнёрами и не успел среагировать на подправление. Шестёркин ещё какое-то время сидел на льду, явно опустошённый неудачным матчем.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На 40-й секунде третьего периода «Рейнджерс» «размочили» счёт. Артемий Панарин в большинстве отдал на пятачок, Крис Крайдер подставил клюшку — шайба отскочила на левый фланг, откуда Мика Зибанеджад вбил её в ворота. А Панарин продлил результативную серию до трёх матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Однако это не помогло «Нью-Йорку». Больше они не смогли потревожить Логана Томпсона, а на 59-й минуте пропустили ещё раз. Стоун перехватил передачу игрока «рейнджеров» и отправил Бретта Хаудена на рандеву с пустыми воротами. Нападающий, начавший карьеру в НХЛ в «Рейнджерс», не промахнулся — 5:1.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Примечательно, что пресс-служба «Вегаса» просила отдать шайбу Барбашёву, дабы россиянин оформил хет-трик. Но и так хорошо — Иван впервые в сезоне оформил дубль и помог «Голден Найтс» разделаться с сильным соперником.