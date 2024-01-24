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«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 3:6, обзор матча, Кучеров сделал хет-трик и принёс победу «Тампе», видео

Кучеров – лучший в мире! Оформил хет-трик и первым в сезоне набрал 80 очков
Максим Макаров
Кучеров оформил хет-трик в матче с «Филадельфией»
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Большинство «Тампы» вновь решило исход встречи.

Гости быстро получили преимущество в счёте: Макс Крозье бросил по воротам, а Брейден Пойнт умело подстроился под бросок, подставив клюшку. Оставшийся период проходил почти без ворот, но несколько раз хозяева опасно угрожали воротам, Василевский выручил.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2024, среда. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 6
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Пойнт (Крозье) – 01:46     0:2 Кучеров (Хагель, Рэддиш) – 18:45     0:3 Кучеров (Пойнт, Стэмкос) – 22:24 (pp)     1:3 Аткинсон (Фараби, Уокер) – 29:56     2:3 Драйсдейл (Фрост, Аткинсон) – 34:04 (pp)     2:4 Эйссимонт (Кучеров, Хедман) – 37:42 (pp)     3:4 Йорк (Фрост) – 40:42     3:5 Хагель (Чирелли, де Хаан) – 59:00     3:6 Кучеров (Чирелли, Пербикс) – 59:49    

Но в конце периода «Тампа» де-факто воспользовалась большинством, хотя по протоколу пятый уже вышел: Хагель отдал поперечную передачу под бросок Кучерову, а тот вонзил шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Начало периода было под стать концу первому: вновь большинство, вновь Кучеров. И, казалось бы, безнадёжные 0:3 для «Флайерз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но подопечные Тортореллы не сдались и забросили две шайбы: сначала Аткинсон подставил шайбу на пятаке, а потом Драйсдейл реализовал лишнего, забросив свою первую шайбу за новую команду. Но период закончился очередной шайбой «Тампы» в большинстве: Кучеров отдал передачу на дальний пятак, где Эйссимонт не оплошал.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Заключительный отрезок ударно начали хозяева, восхитил местную публику Кэм Йорк, виртуозно попав по шайбе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяев шедевр Йорка вдохновил, и они начали штурмовать ворота Василевского, однако Андрей парировал все оставшиеся броски и не позволил «Филадельфии» сравнять счёт. А финальный аккорд остался за «Тампой», которая в концовке дважды поразила пустые ворота: сначала Хагель набрал своё второе очко в матче, а затем и Никита Кучеров Оформил хет-трик. Последняя шайба российского нападающего позволила ему первым в сезоне набрать 80 очков.

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Таким образом, «Филадельфия» потерпела третье поражение кряду, а «Тампа» одержала шестую победу в последних семи матчах.

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