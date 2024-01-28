Какой гол россиянина в НХЛ! Орлов привёл в экстаз 19 тысяч зрителей невероятным броском

«Каролина» долго мучилась с «Аризоной», но вырвала победу в самой концовке встречи.

Борющаяся за место в верхней части турнирной таблицы Восточной конференции НХЛ «Каролина» поле двух трудовых побед с одинаковым счётом 3:2 принимала «Аризону», которая после неудачного посещения штата Флорида слегка потеряла темп в битве за попадание в кубковую восьмёрку на Западе. И гости открыли счёт незадолго до первого перерыва — после не самого опасного наброса в исполнении Дилана Гюнтера голкипер «ураганов» Антти Раанта отбил шайбу прямо в Логана Кули. Шайба, встретившись с форвардом «койотов», описала небольшую дугу в воздухе и парашютиком опустилась в ворота хозяев.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Харрикейнз» после первого периода проснулись и в оставшейся части игрового времени буквально смяли своих соперников. Правда, не по счёту, а только по игре — если в стартовой двадцатиминутке «Аризона» перебросала подопечных Рода Бриндамора со счётом 8:7, то во второй трети «Каролина» разгромила гостей по этому показателю — 14:3.

Было бы довольно нелогично, если бы при этом «ураганы» не сумели забросить хотя бы одну шайбу. Одну и забросили — ближе к середине периода Джейсон Цукер и Ник Бьюгстад с интервалом в полторы минуты отправились в штрафной бокс «Койотс», и «Харрикейнз», которые сами при этом играли в неполном составе, смогли реализовать большинство в формате «4 на 3» — Мартин Нечас неотразимо пальнул из левого круга вбрасывания и восстановил равновесие в матче.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И если второй период не показался кому-то односторонним, то третий точно должен войти в историю как явный пример абсолютного доминирования одной из команд. За последние 20 минут игрового времени «Аризона» нанесла 0 (ноль!) бросков в створ ворот Раанты, в то время как «Каролина» проверила Коннора Ингрэма аж 18 раз.

Канадский голкипер «койотов» до последнего держал свою команду в игре, но в решающий момент встречи дело под личный контроль взял Дмитрий Орлов. Российский защитник «ураганов» в этом сезоне находится далеко не на пике снайперской активности, но сегодня именно его невероятный бросок принёс «Харрикейнз» победу. Орлов бросил из-под защитника с острого угла, и уже через доли секунды характерный «дзынь» от попадания в перекладину потонул в радостных криках болельщиков на «Пи-Эн-Си-Арене» — за 36 секунд до конца «Каролина» вышла вперёд!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для Дмитрия этот гол стал третьим в нынешнем сезоне, а третью шайбу «ураганов» в игре с «Аризоной» всего через 13 секунд забросил Йеспер Фаст, который и установил окончательный счёт встречи. Первой её звездой был признан Орлов, который давал послематчевое интервью под аккомпанемент неумолкающих 19-тысячных трибун, в экстазе скандировавших фамилию защитника: «Мы играли гораздо лучше соперника, постоянно создавали давление на него, очень много бросков нанесли. Болельщики сегодня были невероятны, они постоянно гнали нас вперёд. Здорово победить перед недельным перерывом, теперь мы можем немного отдохнуть и сфокусироваться на будущих матчах».