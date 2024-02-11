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Никита Задоров получил двухматчевую дисквалификацию за удар в голову Рэймонда из Детройта, видео, права ли НХЛ

Справедливо НХЛ обошлась с Задоровым? Он получил бан на две игры за мощный вынос шведа
Лев Лукин
Задоров получил двухматчевую дисквалификацию
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Удаление Никиты выглядело логичным, но достоин ли он был дополнительного наказания?

Вчерашним вечером по московскому времени в регулярке НХЛ состоялась яркая встреча «Детройта» и «Ванкувера». «Красные крылья», ведущие борьбу за место в плей-офф на Востоке, вчистую проиграли второй период, но по итогу всего матча смогли дожать возглавляющих общую таблицу НХЛ «косаток».

НХЛ - регулярный чемпионат
10 февраля 2024, суббота. 21:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
4 : 3
ОТ
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Рэймонд (Перрон, Питри) – 00:45     1:1 Хёгландер (Гронек, Петтерссон) – 21:09     1:2 Гронек (Михеев, Петтерссон) – 31:10     1:3 Петтерссон (Зутер, Гронек) – 33:27     2:3 Спронг (Кейн, Велено) – 42:34 (pp)     3:3 Расмуссен (Уолман, Фишер) – 47:51     4:3 Уолман – 60:23    

«Ванкувер» забивал только во втором отрезке, «Детройт» же оставил за собой первый и второй периоды. Так, Лукас Рэймонд уже на 45-й секунде открыл счёт, шикарно разобравшись с обороной и вратарём канадского клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в заключительной двадцатиминутке «Ред Уингз» организовали камбэк, отыграв две шайбы ещё до середины отрезка. Спронг реализовал большинство, а Расмуссен в равных составах удачно сыграл на пятачке. Ну а в овертайме Джейк Уолман расколдовал-таки правые по трансляции ворота, реализовав буллит уже на первой минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В составе «Детройта» не было Клима Костина, а вот россияне «Ванкувера» сыграли заметную роль в матче. Так, Илья Михеев отметился отличной передачей на выскочившего из штрафного бокса Филипа Гронека, и чешский защитник блестяще разобрался с Лайоном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важное полезное действие для Михеева, который постепенно затухает в «Ванкувере», превращаясь в ролевика-чернорабочего из нижних звеньев со смехотворной результативностью. Похоже, система Рика Токкета неблагоприятно действует на всех россиян.

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Что же касается Никиты Задорова, который в душе уже и не совсем русский, то защитник отличился в матче только грубостью. В конце первого периода Задоров получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, а в начале второго Никита мощно атаковал Рэймонда. Сложилось впечатление, что Задоров, пытаясь провести силовой приём, попросту промахнулся мимо корпуса шведа и попал ему в голову, но арбитры наказали россиянина по всей строгости – удаление до конца встречи и пять минут меньшинства «Ванкуверу».

ВИДЕО

Уже после игры НХЛ вынесла свой вердикт Задорову – два матча дисквалификации. Лига гнёт свою линию на истребление любого вида ударов в область головы и шеи, совсем недавно весьма строго был наказан защитник «Виннипега» Бренден Диллон, так что и суровому штрафу Задорова удивляться не следует. Хоть и с Рэймондом в результате всё оказалось в порядке, он не получил сотрясение мозга и отыграл до конца матча с «Ванкувером».

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