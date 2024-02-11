Удаление Никиты выглядело логичным, но достоин ли он был дополнительного наказания?

Справедливо НХЛ обошлась с Задоровым? Он получил бан на две игры за мощный вынос шведа

Вчерашним вечером по московскому времени в регулярке НХЛ состоялась яркая встреча «Детройта» и «Ванкувера». «Красные крылья», ведущие борьбу за место в плей-офф на Востоке, вчистую проиграли второй период, но по итогу всего матча смогли дожать возглавляющих общую таблицу НХЛ «косаток».

«Ванкувер» забивал только во втором отрезке, «Детройт» же оставил за собой первый и второй периоды. Так, Лукас Рэймонд уже на 45-й секунде открыл счёт, шикарно разобравшись с обороной и вратарём канадского клуба.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А в заключительной двадцатиминутке «Ред Уингз» организовали камбэк, отыграв две шайбы ещё до середины отрезка. Спронг реализовал большинство, а Расмуссен в равных составах удачно сыграл на пятачке. Ну а в овертайме Джейк Уолман расколдовал-таки правые по трансляции ворота, реализовав буллит уже на первой минуте.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В составе «Детройта» не было Клима Костина, а вот россияне «Ванкувера» сыграли заметную роль в матче. Так, Илья Михеев отметился отличной передачей на выскочившего из штрафного бокса Филипа Гронека, и чешский защитник блестяще разобрался с Лайоном.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Важное полезное действие для Михеева, который постепенно затухает в «Ванкувере», превращаясь в ролевика-чернорабочего из нижних звеньев со смехотворной результативностью. Похоже, система Рика Токкета неблагоприятно действует на всех россиян.

Что же касается Никиты Задорова, который в душе уже и не совсем русский, то защитник отличился в матче только грубостью. В конце первого периода Задоров получил две минуты штрафа за игру высоко поднятой клюшкой, а в начале второго Никита мощно атаковал Рэймонда. Сложилось впечатление, что Задоров, пытаясь провести силовой приём, попросту промахнулся мимо корпуса шведа и попал ему в голову, но арбитры наказали россиянина по всей строгости – удаление до конца встречи и пять минут меньшинства «Ванкуверу».

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Уже после игры НХЛ вынесла свой вердикт Задорову – два матча дисквалификации. Лига гнёт свою линию на истребление любого вида ударов в область головы и шеи, совсем недавно весьма строго был наказан защитник «Виннипега» Бренден Диллон, так что и суровому штрафу Задорова удивляться не следует. Хоть и с Рэймондом в результате всё оказалось в порядке, он не получил сотрясение мозга и отыграл до конца матча с «Ванкувером».