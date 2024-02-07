Стадо гиен завалило льва! Идеальный дебют Кузьменко за «Калгари» — гол и победа

Две смены в форме новой команды потребовалось Андрею Кузьменко, чтобы открыть счёт своим голам за «Калгари» и напомнить всем, что он классный снайпер, забивший 39 голов в своём дебютном сезоне.

В нынешнем году у Кузьменко дела шли не так гладко. С Риком Токкетом в «Ванкувере» он не смог сработаться, не раз выпадал из состава, докатился до четвёртого звена и почти не забивал. Обмен в «Калгари», случившийся неделю назад, был тем, что доктор прописал, чтобы взбодрить не только себя, но и «огоньков».

Андрея сразу поставили в ударное звено к Джонатану Юбердо и Егору Шаранговичу, который занял место в центре, освободившееся после обмена Элиаса Линдхольма. «Как и все, Кузьменко должен вносить вклад в командную игру. Мы будем использовать его в большинстве. У него есть набор атакующих качеств, которые мы хотим эффективно использовать. Мы будем ставить его в ситуации, в которых он может помочь нам с атакой. Но при этом все игроки, включая его, должны понимать, что надо ответственно подходить к тому, что мы позволяем сопернику. Это важно для него и его партнёров», — говорил перед игрой главный тренер команды Райан Хаска.

«У него эффективный бросок. Он хочет бросать, просит шайбу, а Юби – распасовщик. И Шарангович хочет бросать. Думаю, это будет великолепное звено», — высказал мнение защитник команды Маккензи Уигар.

«Калгари», борющийся за место в плей-офф, приехал в гости к лидеру Запада «Бостону», который крайне редко проигрывает дома. И первое, что сделал Кузьменко – реализовал большинство, прошив Джереми Свеймана убийственным броском со входа в зону – с передачи Юбердо. Гол случился на отметке 4:20 – только четыре игрока в истории «Калгари» забивали быстрее в своих дебютных матчах! Таким образом, Андрей прервал и свою 13-матчевую сухую серию. Идеальное начало!

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«Каждый матч – это маленький шаг. Сегодня для меня был трудный матч – устал (смеётся). Как будто 40 минут сыграл, а не 15. Нормальная игра. Не хорошая, потому что много моментов у меня не было. Нам нужно больше голов от моего звена. Хорошее звено, мы хорошо друг друга чувствуем, в каждой смене разговариваем. Мне нравится. Шарангович и Юби – отличные игроки, и большинство хорошее. Мы играем в похожем стиле. Мне нравится. Посмотрим, как дальше будем играть, но первая игра получилась хорошей», — сказал Кузьменко после матча.

«Он открывался, я сказал ему, что мы будем создавать много моментов «отдал – открылся». Так мы хотим играть. Отдаёшь пас и стараешься открыться. Сегодня мы это сделали, надо продолжать в том же духе. Думаю, это самая цельная наша игра за весь год. Знали, что на этой арене будет тяжело, против такого сильного соперника, но мы особо ничего им не позволили создать», — отметил Юбердо.

Этот гол завёл «Калгари» на итоговую победу. Вскоре Коннор Зари увеличил преимущество, и гостям на протяжении двух с лишним периодов удавалось сдерживать атаку «Бостона». А когда «мишки» всё-таки смогли размочить счёт – в формате «пять на три» — и трибуны погнали их вперёд, обстановку разрядил Юбердо. Самый дорогой нападающий команды впервые в сезоне набрал три очка за матч – чуть позже он отметился ещё одной передачей на гол Ноа Хэнифина.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Они неплохо двигали шайбу в зоне атаки. Утром мы говорили о том, что не уверены, как они будут играть в обороне, но Шарангович действовал ответственно и занимал правильную позицию в своей зоне. А когда они получали шайбу в зоне атаки, то хорошо разыгрывали, создавали моменты. Хорошее начало, надеюсь, они продолжат обретать «химию», — высказался Хаска после матча о первом звене.

«Стадо гиен может завалить льва. С таким настроем мы должны играть как команда, чтобы все вносили свой вклад. Когда мы так играем, то способны на великие дела», — заявил Назем Кадри.

Битва «Калгари» за восьмёрку продолжается. «Идём за плей-офф!» — заключил Кузьменко в раздевалке.