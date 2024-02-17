«Авангард» скинул «Магнитку» с верхушки Востока КХЛ! Омску помогла гениальная игра вратаря

Одна из интриг финиша регулярки КХЛ – борьба за первое место на Востоке. На него претендуют «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев», идущие в таблице очень плотно.

При этом лидерство в конференции вряд ли гарантирует самого комфортного соперника в первом раунде плей-офф. Восьмую строчку сейчас занимает «Амур», одержавший шесть побед подряд и уже организовавший небольшой отрыв от «Нефтехимика», так что вероятен расклад, при котором победитель Востока начнёт розыгрыш Кубок Гагарина матчами с крепкой, набравшей форму хабаровской командой, к которой как минимум один раз предстоит слетать в гости на Дальний Восток.

При этом все эти расклады – прерогатива журналистов да болельщиков. В самих клубах перед плей-офф обычно не занимаются выбором соперника и думают в первую очередь о собственной оптимальной подготовке к главным матчам сезона. В эту подготовку, конечно, входит и создание позитивного фона, которому не способствуют серии поражений. Так что пятая в сезоне дуэль «Авангарда» и «Магнитки» не только имела статус битвы за промежуточное первое место на Востоке, но и вела одного из соперников к выходу из небольшого пике – и омичи, и магнитогорцы свои последние два матча проиграли.

«Авангард» вышел на матч в усечённом составе. Из-за травм и болезней «ястребы» недосчитались Томаша Юрчо, Михаила Гуляева, Романа Абросимова и Ивана Телегина. В результате Михаилу Кравцу пришлось перетасовывать все тройки, кроме первой, давать полноценное место в четвёртой линии Марку Вербе, а также играть в шесть защитников, одним из которых был много ошибавшийся в последних матчах молодой Артём Мурылёв. У «Металлурга» же после игры в Казани произошли лишь точечные изменения.

Первый период прошёл в бодром темпе, на хороших скоростях и с малым количеством пауз, но без голов. При этом команды обменялись попаданиями в штанги, плюс Денис Зернов и Иван Николишин загубили несколько верных моментов. «Магнитка» не реализовала большинство, повторила этот «трюк» и в начале второго отрезка, но и «Авангард» на старте второго периода имел возможность реализовать лишнего.

Зато, когда составы выравнялись, счёт 0:0 быстро исчез с медиакуба омской арены. «Авангард» забил в быстрой атаке: её запустил Жафяров, Мурылёв удачно махнул клюшкой по нейтральной шайбе, та оказалась у Николишина, находившегося в одиночестве на пустом углу, и форвард хозяев не промахнулся.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

После гола игра открылась ещё больше, «Металлург» прибавил в движении и агрессии. Результатом стали вернейшие моменты на гол, но «Авангард» выручал вернувшийся в состав после травмы голкипер Павел Хомченко. Сначала он нейтрализовал выход Юрова «один в ноль», а затем непостижимым образом отразил бросок с пятачка от Гребёнкина, которому шайбу удобно выложил из-за ворот защитник «Авангарда». В ответ «ястребы» могли ловить гостей на контратаке после обреза Акользина на чужой синей линии, но Рид Буше, угодивший в небольшой кризис жанра, не переиграл Илью Набокова.

В начале третьего периода Жафяров упустил отличную возможность удвоить преимущество «Авангарда», а затем «Металлург» перешёл к осаде ворот Хомченко. Но оборона омичей и вратарь выдержали натиск, а в контратаке «ястребы» забили второй гол. Николай Прохоркин разогнал контратаку, Жафяров подхватил шайбу, задумал пас на Холодилина вдоль линии ворот, но снаряд раньше нашёл рикошет от конька защитника «Металлурга».

А ещё через несколько минут «Авангард» снял все вопросы о победителе матча, забив третий гол. Очередная контратака увенчалась точным броском защитника Чмыхова в ближний угол.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Металлург» не сдался, попытался организовать финальный штурм и даже забил гол, но после видеопросмотра арбитры определили игру высоко поднятой клюшкой на пятачке.

В результате финальная сирена зафиксировала счёт 3:0. Павел Хомченко триумфально вернулся в состав омичей, отразил 41 бросок и оформил свой первый «сухой» матч за «Авангард». «Ястребы» после этой победы впервые в регулярке выбрались на первое место Востока, подвинув оттуда «Магнитку». Но вся интрига здесь ещё, конечно, впереди.