«Магнитка» заберёт сомнительный приз, «Ак Барс» начнёт не дома? Расклад перед плей-офф КХЛ

Менее двух недель до конца регулярки КХЛ, и в чемпионате ещё хватает интриг. На Востоке лиги определён топ-3, при этом неизвестны окончательные позиции всех клубов и остаётся открытым вопрос с последним участником плей-офф.

Кто выиграет Восточную конференцию?

1. «Металлург», 62 игры, 87 очков

Оставшиеся матчи: «Ак Барс» (г), «Авангард» (г), «Ак Барс» (д), «Амур» (д), «Витязь» (д), «Авангард» (д)

2. «Авангард», 62 игры, 86 очков

Оставшиеся матчи: «Автомобилист» (г), «Металлург» (д), «Автомобилист» (д), «Лада» (д), «Трактор» (г), «Металлург» (г)

3. «Салават Юлаев», 62 игры, 85 очков

Оставшиеся матчи: СКА (г), «Локомотив» (г), «Динамо» М (г), «Адмирал» (д), «Сибирь» (д), «Северсталь» (д).

Очень интересный финиш у «Магнитки», «Авангарда» и «Салавата» — трёх команд, обеспечивших себе домашнее начало плей-офф. Бороться клубы будут за итоговое лидерство в конференции, при этом далеко не факт, что победителю достанется самый удобный соперник в первом раунде, ведь на восьмом месте вполне может оказаться набравший ход «Амур». А это как минимум дополнительный «бонус» в виде перелёта на Дальний Восток. Да и если заглядывать дальше, то во втором раунде первая команда Востока попадёт на последнюю Запада, а ей вполне может оказаться ЦСКА. Так что как бы лидерство в конференции по итогам регулярки не оказалось пирровой победой для кого-то из грандов Востока.

Календарь у всех трёх претендентов не сахар. При этом если у «Магнитки» и «Салавата» есть кое-какие поблажки в виде домашних игр на финише с не самыми маститыми соперниками, то у «Авангарда» — сплошь матчи с будущими участниками плей-офф от Востока. Наверняка многое решится в двух очных встречах «ястребов» с «Металлургом», но в любом случае кажется, что качельный в последнее время омский клуб не сумеет в результате оказаться выше всех конкурентов. Да и задачи такой перед «Авангардом» не стоит, что уже косвенно подтверждали и генменеджер Курьянов, и главный тренер Кравец.

«Авангард» Фото: Дмитрий Лошкарёв, photo.khl.ru

По игре в последних матчах фаворитом Востока вообще выглядит «Салават», набравший шикарную форму, да и последняя домашняя серия в регулярке явно способствует набору очков. Но перед этим уфимцам предстоит сложнейший вояж по маршруту Санкт-Петербург – Ярославль – Москва, на который, кстати, «Салават» отправился без Джоша Ливо – одного из ведущих форвардов команды. И это говорит о том, что в конце регулярки юлаевцы не собираются как-то форсировать события.

Прогноз

Любопытная ситуация: «Магнитка», «Авангард» и «Салават» будут биться за первое место на Востоке, но, очевидно, не прилагая максимум усилий. Тут и сомнительная сетка для лидера конференции в плей-офф, и нежелание тратить лишние эмоции и силы раньше времени. С другой стороны, «сливать» намеренно, конечно, вряд ли кто-то собирается, так как безвольные поражения – это ещё хуже для команды перед кубковыми матчами, чем чрезмерные усилия. Поэтому полагаю, что к концу февраля всё останется так, как есть сейчас.

1. «Металлург»

2. «Авангард»

3. «Салават Юлаев».

«Ак Барс» начнёт плей-офф в гостях?

4. «Ак Барс», 62 игры, 76 очков

Оставшиеся матчи: «Металлург» (д), «Спартак» (г), «Металлург» (г), «Локомотив» (д), «Амур» (д), «Адмирал» (д)

5. «Автомобилист», 63 игры, 74 очка

Оставшиеся матчи: «Авангард» (д), ХК «Сочи» (д), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Локомотив» (д)

6. «Трактор», 63 игры, 72 очка

Оставшиеся матчи: «Адмирал» (г), «Адмирал» (г), «Витязь» (д), «Авангард» (д), «Амур» (д)

7. «Лада», 63 игры, 72 очка

Оставшиеся матчи: «Куньлунь» (г), «Сибирь» (г), «Авангард» (г), «Барыс» (г), «Торпедо» (г).

На оставшуюся вакансию в топ-4 претендуют четыре команды, при этом у «Ак Барса» есть небольшой запас по очкам и матчам, и казанцы явно выглядят фаворитами в этой гонке за возможность начать плей-офф дома. К тому же «Автомобилист» не блещет стабильностью, а «Трактор» и «Лада» вообще забыли про победы в последних матчах.

С другой стороны, календарь «Ак Барса» можно назвать самым сложным на финише, если смотреть на уровень соперников. Казанцам дважды играть с «Магниткой», по разу со «Спартаком» и «Локомотивом», плюс в ближайших домашних матчах команде Билялетдинова придётся обходиться без привычного льда «Татнефть-Арены». А вот у того же «Автомобилиста» есть матчи с «Сочи», «Барысом», две игры с качельным «Авангардом», одну из которых уральцы точно могут брать.

«Автомобилист» — «Ак Барс» Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

Да и «Трактор» с «Ладой» завершают регулярку матчами с далеко не самыми сильными соперниками, многие из которых уже потеряли мотивацию. Как минимум это возможность для челябинцев и тольяттинцев вернуть победы и поправить эмоциональный фон перед плей-офф.

Прогноз

Рискну предположить, что «Автомобилист» и «Ак Барс» поменяются местами и серия плей-офф между этими клубами начнётся в Екатеринбурге.

4. «Автомобилист»

5. «Ак Барс»

6. «Трактор»

7. «Лада».

Кто займёт последнюю вакансию в плей-офф?

8. «Амур», 63 игры, 66 очков

Оставшиеся матчи: «Барыс» (д), «Барыс» (д), «Металлург» (г), «Ак Барс» (г), «Трактор» (г)

9. «Нефтехимик», 63 игры, 64 очка

Оставшиеся матчи: «Сибирь» (г), «Северсталь» (г), «Динамо» Мн (г), «Локомотив» (д), ХК «Сочи» (г)

10. «Сибирь», 63 игры, 60 очков

Оставшиеся матчи: «Нефтехимик» (д), «Лада» (д), ЦСКА (г), «Салават Юлаев» (г), «Барыс» (г).

Самая настоящая интрига конца регулярки – битва за последнее место в плей-офф на Востоке. Прямо сейчас всё находится в руках «Амура», который забрал две важнейшие победы в матчах с «Трактором», а впереди у хабаровчан две домашние игры с давно потерявшим мотивацию «Барысом». Впрочем, такие соперники – едва ли не более опасны, и игрокам «Амура» крайне важно не потерять концентрацию и не расслабиться на фоне последних успехов.

«Нефтехимик» будет биться и кусаться до последнего, хоть условия у нижнекамцев не лучшие. Из пяти матчей на финише сезона только один дома, да и то с «Локомотивом». Но парни Олега Леонтьева совершенно точно будут драться за плей-офф на любой площадке и против любого соперника, а также ждать осечки от «Амура», который завершает регулярку сложным тройным выездом.

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«Сибирь» тоже ещё остаётся в гонке, но отставание новосибирцев от «Амура» уже составляет шесть очков, так что вывести команду в плей-офф способно только чудо. Вряд ли в Новосибирске всерьёз в него верят, и вообще складывается ощущение, что в одном из самых хоккейных городов уже с нетерпением ждут межсезонья, которое обязано будет ознаменоваться для «Сибири» масштабными кадровыми переменами.

Прогноз

«Нефтехимик» вызывает огромную симпатию, но поставлю на то, что второй плей-офф КХЛ подряд не обойдётся без Дальнего Востока.

8. «Амур»

9. «Нефтехимик»

10. «Сибирь».

Предполагаемые пары первого раунда на Востоке

«Металлург» — «Амур»

«Авангард» — «Лада»

«Салават Юлаев» — «Трактор»

«Автомобилист» — «Ак Барс».