Не ослабляя хватки! «Динамо» и Гусев переписали свою историю в КХЛ, усилив давление на СКА

За 10 дней до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги определились шесть ключевых претендентов на Кубок Континента. С разными шансами борьбу за приз лучшему клубу по итогам регулярки продолжали по три команды от обеих конференций: СКА, московское «Динамо» и «Локомотив» от Запада, а также «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев» от Востока. При этом шансы «Локомотива» и «Салавата» были явно ниже других претендентов.

Перед началом очередного игрового дня одержавший четыре победы кряду армейский клуб лидировал в регулярном чемпионате, опережая ближайшего преследователя – московское «Динамо» – на три очка. Вот только команда Алексея Кудашова имела матч в запасе и в случае гостевой победы над «Витязем» вновь сильно обостряла бы гонку со СКА, до минимума сокращая отставание от питерских армейцев.

Дополнительной интригой концовки гладкого чемпионата является погоня главной звезды москвичей Никиты Гусева за бомбардирским рекордом Сергея Мозякина. Семь лет назад выступавший за «Магнитку» нападающий выбил 85 очков в 60 матчах, установив рекорд КХЛ по очкам в одном регулярном чемпионате. Двумя годами позже Гусев уже был один раз максимально близок к тому, чтобы превзойти достижение Мозякина, но тогда остановился на 82 результативных действиях в 62 встречах. Стоит напомнить, что в тот момент Никита ещё защищал цвета СКА.

Дебютный сезон в форме московского «Динамо» уже принёс Гусеву целую россыпь клубных достижений. 31-летний нападающий последовательно установил рекорды «Динамо» по передачам и очкам в одном регулярном чемпионате, а затем успел побить и аналогичные сезонные (регулярка+плей-офф) достижения, даже не дожидаясь начала кубковых сражений. В 63 матчах Никита отметился 81 результативным действием, вплотную подобравшись к личному рекорду, а также приступил к реальной погоне за достижением Мозякина. Перед началом встречи с «Витязем» у Гусева оставалось пять матчей, чтобы набрать четыре очка и как минимум повторить рекорд КХЛ. В случае же набора пяти баллов Никита становился бы единоличным владельцем рекорда.

«Будем ли снимать Гусева на финише сезона, который сейчас борется за один из главных рекордов в истории КХЛ? Вы знаете, а Никита любит играть. Я не думаю, что он сам хочет отдыхать. Мы стараемся нивелировать тренировочный процесс. Бывает, что даём отдыхать всей команде и снимаем их с занятий, а где-то наоборот – нагружаем. Я не думаю, что мы будем кого-то убирать. Молодёжный состав на данный момент мы ставить не хотим», — говорил главный тренер «Динамо» после победы в предыдущем матче над минским «Динамо».

Своё слово Кудашов сдержал и выставил максимально боевой состав на матч в Балашихе, сделав лишь несколько перестановок в сравнении с динамовским дерби. Место в воротах занял Илья Коновалов, а не Максим Моторыгин, в линии защиты Антон Малышев подменил Егора Мартынова, а в четвёртой тройке нападения Владислав Михайлов занял место Андрея Никонова.

Казалось, что уже после первого периода исход всей встречи был предрешён в пользу московского «Динамо». Но, забегая вперёд, сразу замечу, что так только казалось. Гости открыли счёт уже на третьей минуте, когда отличился Егор Петухов. А дальше за дело взялись главные лидеры бело-голубых. Комбинацию на второй гол запустил лучший бомбардир регулярного чемпионата КХЛ, но очко за результативное действие Гусев не получил, так как после него шайбы коснулись Андрей Прибыльский и Дмитрий Рашевский, точку же в атаке поставил Джордан Уил.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для Уила это результативное действие стало 70-м в нынешнем сезоне, благодаря чему было зафиксировано историческое статистическое достижение для всей КХЛ. Впервые в истории регулярных чемпионатов сразу пять игроков преодолели отметку в 70 набранных баллов. В сезоне-2023/2024 это сделали Гусев (82), Рид Буше (77), Николай Голдобин (74), Владимир Ткачёв (73) и Уил (70). Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2016/2017, когда 70+ очков набрали четыре игрока: Мозякин (85), Илья Ковальчук (78), Вадим Шипачёв (76) и Гусев (71).

А уже спустя три минуты Уил ещё раз поправил личную статистику, сумев оформить дубль, удачно сыграв на отскоке после сейва Максима Дорожко. Здесь с раздачей результативных передач вышла довольно продолжительная путаница. Изначально ассистентами значились защитник Антон Малышев и Гусев. Затем их фамилии из протокола исчезли, но спустя полчаса они в него благополучно вернулись. Таким образом, именно в этом эпизоде Гусев и повторил свой личный рекорд результативности, набрав 82-е очко в этой регулярке.

Однако к тому моменту, когда Никита получил обратно свою результативную передачу, в его послужном списке уже значилась и заброшенная шайба. Игроки «Витязя» начали грешить нарушениями правил, чем незамедлительно и воспользовалось «Динамо». Гости отлично разыграли лишнего, выведя на завершающий бросок своего главного лидера. Никита бросил в касание и установил личный бомбардирский рекорд, набрав 83-е очко в регулярке.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Для всего «Динамо» этот гол оказался 200-м в этом сезоне. Никогда ранее москвичи так много за одну регулярку КХЛ не забивали. Бело-голубые стали девятым клубом в истории лиги, забросившим 200+ шайб за один регулярный чемпионат, присоединившись к СКА (семь раз), ЦСКА и «Салавату» (по три раза), а также к «Локомотиву», «Торпедо», «Спартаку», «Авангарду», и «Магнитке» (по разу).

Впрочем, игроки «Витязя» не бросили играть и едва не совершили камбэк. За две минуты до перерыва Владислав Кара возродил интригу в матче. Во втором периоде лидер «Витязя» Скотт Уилсон отыграл ещё одну шайбу, а в завершающей трети Иван Воробьёв до минимума сократил отставание хозяев. Более того, дальше подопечные Дмитрия Рябыкина получили большинство, но в этот момент забили гости – Петухов оформил дубль, сделав счёт 5:3 в пользу гостей. Точку же в матче поставил Гусев, поразивший пустые ворота и набравший 84-е очко в сезоне. До повторения рекорда Мозякина ему осталось сделать всего один шаг. И два, чтобы обогнать.

Так, гости всё-таки довели дело до победы, которая стала для них 42-й этом сезоне. Благодаря этому событию ими был установлен новый клубный рекорд по количеству побед в одном регулярном чемпионате КХЛ – динамовцы превзошли достижение сезона-2014/2015 (41 победа).

Самым же важным итогом встречи стало то обстоятельство, что подопечные Кудашова продлили победную серию до пяти матчей и достигли отметки в 90 очков. Бело-голубые остались на втором месте в Западной конференции и турнирной таблицы всей КХЛ, до минимума сократив отставание от СКА. Борьба за Кубок Континента продолжается. Следующий ход – за армейцами Санкт-Петербурга, которые 18 февраля сыграют с «Торпедо». В свою очередь, динамовцы на следующий день сразятся с «Салаватом».