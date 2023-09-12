СКА вынудил уйти лучшего бомбардира в истории. Теперь Гусев уничтожит рекорды «Динамо»?

Турбулентность. Именно таким термином главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов описал игру своей команды после ярчайшего камбэка в матче с «Барысом». Во вчерашней встрече с казахстанской командой в игре бело-голубых сочеталось большое количество как положительных, так и отрицательных моментов. Если говорить о негативе, то сюда можно записать серую и безликую игру в первом периоде, отсутствие заметного креатива в равных составах и откровенный зевок основного голкипера бело-голубых Ильи Коновалова после броска Нельсона Ножье.

Но после того, как динамовцы на домашнем льду устроились на 1:3 за 10 минут до конца основного времени, подопечные Кудашова, во-первых, не развалились и не угодили в нокдаун или вообще нокаут, а вместо этого сыграли на характере и исполнительском мастерстве, резко добавив и проявив те самые добродетели, которые на бумаге и делали бело-голубых одним из фаворитов Западной конференции в предсезонных ожиданиях.

Динамовцы взвинтили скорости, заставили игроков «Барыса» нарушать правила и отправляться на скамейку штрафников и с блеском реализовали оба большинства, сумев перевести игру в дополнительное время. Точку же в одном из самых ярких матчей на старте сезона КХЛ в овертайме поставил динамовский новичок Даниил Пыленков, своевременно бросившийся в атаку при игре «три на три» и самостоятельно реализовавший её идеальным по точности броском мимо Эдди Паскуале.

Большинство – именно этот важнейший компонент в современном хоккее сейчас является наиболее грозным орудием в игре «Динамо». Из 23 возможностей сыграть в большинстве в пяти сыгранных матчах бело-голубые реализовали восемь попыток (34,8%, третий результат в КХЛ, наряду с «Ак Барсом»). Семь из восьми голов на счету первой спецбригады, где главными ответственными лицами за построение розыгрыша являются канадский нападающий Джордан Уил и российский форвард Никита Гусев.

Кирилл Готовец, Джордан Уил, Никита Гусев Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Ещё год назад представить 31-летнюю суперзвезду КХЛ в составе московского «Динамо» не могли даже самые отчаянные болельщики столичного клуба. В начале ноября после неудачных попыток трудоустроиться за океаном олимпийский чемпион 2018 года и обладатель Кубка Гагарина – 2017 подписал контракт со СКА. И церемония возвращения Никиты в Санкт-Петербург была максимально пафосно обставлена руководством армейской команды. Ради этого события была организована специальная презентация, на которой Гусев под наблюдением камер и собравшихся журналистов поставил подпись под двухлетним соглашением с клубом.

Первые слова Никиты Гусева после возвращения в СКА: «Рад снова оказаться в Питере, надеюсь, всё получится». Гусев — о контракте со СКА

Не прошло и 48 часов с момента возвращения Гусева в клуб, где он стал настоящим символом и одной из главных легенд в истории, как Никита вписал новую яркую страницу в летопись своих взаимоотношений со СКА. Матч с «Сочи» стал для Никиты первым после возвращения в СКА. И он вернулся по-королевски: забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Гол стал его 371-м (122+249) очком в составе СКА в КХЛ и вывел его на чистое первое место среди бомбардиров клуба. По этому показателю Гусев обогнал Илью Ковальчука, на счету которого было 370 очков за питерский клуб. Счастливый и довольный Роман Ротенберг поздравил игрока на льду, вручив ему специально заготовленный свитер с числом 371.

Роман Ротенберг и Никита Гусев Фото: Илья Смирнов, photo.khl.ru

Что было дальше, разумеется, вы все прекрасно помните. Всего через несколько месяцев выяснится, что лучший бомбардир в истории СКА уже не вписывается в систему армейского клуба. Определённые трения возникли ещё зимой, но окончательно отношения рухнули очень резко – в ходе плей-офф, который Никита начал с 12 очков в 13 матчах, а закончил на трибуне, уже в роли зрителя наблюдая за тем, как без него команда Ротенберга вылетает от ЦСКА. Дальше в одном из ведущих российских СМИ на Гусева вдруг навесили ярлык человека, не соблюдающего спортивный режим, а в других начали выходить «беспристрастные» мнения различных экспертов, общий месседж которых сводился к тому, что Никите стало уж слишком сложно проявлять себя на уровне КХЛ.

По всей видимости, настолько сложно, что в прошлом сезоне начавший играть лишь в ноябре нападающий настрелял 49 очков в 37 матчах регулярки и закончил чемпионат в статусе четвёртого бомбардира СКА. И это при том, что хоккеист в общей сложности пропустил 31 встречу в гладкой части сезона. На эту статистику некоторые любят приводить аргумент следующего убойного содержания: «Что вы всё смотрите на регулярку, там-то он на чистом льду ещё может, но для плей-офф он уже не игрок». Что ж, изучаем статистику нападающего в пяти последних плей-офф КХЛ и едем дальше.

Сезон Матчи Голы Передачи Очки 2016/2017 18 7 16 23 2017/2018 15 7 5 12 2018/2019 18 9 10 19 2021/2022 16 7 9 16 2022/2023 13 5 7 12

После вывода Гусева из состава СКА было очевидно, что дни нападающего в армейском клубе уже сочтены. Так и получилось. В межсезонье армейцы расторгли контракт с хоккеистом, и он на правах свободного агента перебрался в «Динамо», куда заодно был обменян и защитник Игорь Ожиганов.

Теперь Гусев дирижирует динамовским большинством, и получается у него это в высшей степени превосходно. В матче со СКА использовать лишнего у динамовцев не вышло, но проблески были видны уже тогда – опасных моментов было создано в достаточном количестве. Как и вся основная острота при игре в равных составах, которая также исходила в тот момент, как только Никита оказывался на льду.

На тот момент абсолютной «химии» между Гусевым и Уилом найдено ещё не было, но потребовалось всего несколько матчей, и российско-канадское сочетание засверкало во всей красе. Уже в проигранном матче с «Магниткой» Гусев и Уил сначала организовали гол в равных составах, а затем впервые сработало динамовское большинство.

С этого момента бело-голубые выдали удивительную серию, аналогов которой будет довольно сложно найти. Начиная с гола Эрика О’Делла в матче с «Магниткой», восемь заброшенных шайб подряд подопечные Кудашова организовали при игре в большинстве. Особенно досталось бригадам меньшинства ХК «Сочи» (4:0) и «Барыса» (4:3 ОТ).

«Леопарды» пропустили три гола от первой динамовской бригады и ещё один от второй, а «Барыс» получил два раза подряд в ключевой момент матча от ведущего динамовского сочетания. Не те соперники для анализа? В этих словах есть частичка правды. Тут наиболее показательными должны стать матчи с ЦСКА и всё с тем же СКА. Но только частичка. Те же «Ак Барс» и «Локомотив», на двоих отправившие в ворота «Сочи» (1:3 и 0:5 соответственно) одну шайбу, вряд ли согласятся с тем, что разрывать оборону южного клуба очень легко.

Но дело даже не в самом количестве реализованных попыток. Каждый из пяти элементов первой бригады динамовского большинства органично дополняет друг друга. Располагающиеся на двух края Гусев и Уил способны выполнить передачи любой сложности, защитник Бреннан Менелл дирижирует на синей линии, Эрик О’Делл всегда готов либо сам забить с пятака, либо помочь Никите и Джордану в розыгрыше, а обладатель Кубка Стэнли Седрик Пакетт собирает все отскоки в случае неточных бросков, давая возможности партнёрам запустить новый розыгрыш, ещё сильнее надавить на соперника и в итоге создать такую красоту, как во вчерашнем матче с «Барысом».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео гола можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

После пяти матчей в активе Уила и Гусева по семь результативных действий, но в этом плане показательна динамика изменения набора очков Джорданом. Экс-форвард «Ак Барса» был одним из самых заметных игроков «Динамо» и в прошлом сезоне. В конечном счёте именно он и стал лучшим бомбардиром бело-голубых в регулярке, набрав 43 очка в 62 матчах. Но тогда Джордан больше сам ассистировал партнёрам, забив лишь 14 голов в регулярке. Сейчас же на его счету уже четыре гола. Оно и понятно. Как можно промахнуться после такой передачи, как от Гусева в эпизоде со вчерашним третьим голом?

Мнение Пыленкова о передаче Гусева на Уила: Видео Пыленков: Гусев — олимпийский чемпион. Мастер. Такие передачи — уже не в новинку для нас

Если Джордан и Никита продолжат действовать в подобном темпе, то по итогам сезона замахнутся на установление нового клубного рекорда по очкам в регулярном чемпионате КХЛ, который сейчас принадлежит Вадиму Шипачёву (68). Но для главного тренера бело-голубых рекорды – это дело десятое. С появлением Гусева в «Динамо» у Кудашова снова появился хоккеист, вокруг которого можно выстраивать все командные действия в большинстве. Осталось разобраться с подбором правильных сочетаний при игре «пять на пять», над чем сейчас и работает тренерский штаб «Динамо», и тогда бело-голубые действительно смогут претендовать на соответствие тем амбициям, о которых постоянно говорят в клубе.