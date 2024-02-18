«Флорида» разбила принципиального соперника в гостях, а в конце матча команды по традиции выяснили отношения.

Кошмар для «Тампы» и Василевского. Русский вратарь получил авоську шайб всего за 40 минут

Сегодня в Тампе, на «Амали-арена» встретились два принципиальных соперника – «Тампа» и «Флорида». Обе команды подошли к матчу с сериями побед (три и четыре соответственно).

Матч начался под диктовку хозяев – уже через 24 секунды после начала отличился Брэндон Хагель.

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Но далее на льду осталась только одна команда. «Флорида» полностью завладела инициативой, забросив до перерыва четыре шайбы. Отличились Монтур, Беннетт, Стенлунд и Форслинг.

В перерыве у хозяев была возможность прийти в себя, но пользоваться они ею не стали. Через полторы минуты после начала периода «Флорида» забила ещё дважды усилиями Мэттью Ткачука.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Немного погодя «Тампа» пришла в себя и заиграла так, как она умеет, однако все усилия разбились о надёжную игру Сергея Бобровского. Во второй половине периода команды обменялись ещё выходами «один на один», но ни Дмитрий Куликов, ни Никита Кучеров переиграть соотечественников не смогли.

Джон Купер перед заключительным периодом решил поберечь Андрея Василевского, предоставив игровую практику Юнасу Юханссону, но «Флорида» в течение пяти минут трижды огорчила бэкапа Василевского, доведя счёт до совсем неприличного. Особенно красивой выдалась первая шайба Картера Вераге.

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Но даже в таком матче Никита Кучеров не ушёл без очков: в атаке сходу российский бомбардир ассистировал Брейдену Пойнту.

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В концовке команды решили выяснить отношения, оставив, как говорят в таких случаях, послание на будущее. Как итог, 152 минуты штрафа на двоих за несколько минут.

Таким образом, «Флорида» одержала 11-ю победу подряд на выезде, вплотную приблизившись к рекорду НХЛ, а Никита Кучеров упрочил отрыв в бомбардирской гонке от Натана Маккиннона.