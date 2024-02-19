Безумная концовка матча «Динамо», ЦСКА опять провалился. Итоги дня в КХЛ

«Металлург» снова перехватил лидерство на Востоке, но надолго ли?

19 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Матч в Магнитогорске проходил под знаком Даниса Зарипова — «Металлург» поднял под своды арены стяг форварда, который стал легендой сразу двух восточных грандов. Встречи «Ак Барса» и «Магнитки» при разных тренерах и составах всегда почему-то получаются малорезультативными — и сегодня, несмотря на обилие моментов, было заброшено лишь три шайбы. Победный гол «Металлурга» забил молодой Роман Канцеров — и «Магнитка» снова первая, а «Ак Барс» имеет лишь два очка преимущества над пятым местом.

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В прессе уже появились слухи о потенциальном уходе Дмитрия Рябыкина — что ж, на «Витязь», осевший на последнем месте в лиге, это не повлияло. Команда из Балашихи неожиданно уверенно сыграла в гостях у чемпионов, которые раньше обыгрывали соседей на классе. Показателен счёт по броскам после двух периодов — 37:12 в пользу «Витязя», который, впрочем, семь минут подряд играл в большинстве из-за грубости Дыбленко. ЦСКА забил лишь один гол в концовке, который уже никак не мог помочь — и за неделю до плей-офф готовность армейцев вызывает всё больше вопросов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

57 минут игры в Москве прошли без голов. «Салават Юлаев» не мог забить восемь периодов — и совпадение ли, что в этих матчах команда играла без Джоша Ливо, чуть ли не самого звёздного своего форварда? Гол Глеба Кузьмина, казалось бы, принёс команде такую нужную победу — однако один из главных динамовских трудяг Егор Петухов за полминуты до конца сравнял счёт. В овертайме «СЮ» привычно снял вратаря и пропустил в пустые ворота от Даниила Пыленкова. Ну а Никита Гусев, от которого ждали похода за рекордом КХЛ, остался без очков — не помогли и четыре удаления «СЮ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

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