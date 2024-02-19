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Результаты матчей КХЛ 19 февраля, обзоры матчей, видео голов, турнирная таблица, календарь, кто сыграет 20 февраля

Безумная концовка матча «Динамо», ЦСКА опять провалился. Итоги дня в КХЛ
Егор Торишный
Результаты матчей КХЛ 19 февраля
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«Металлург» снова перехватил лидерство на Востоке, но надолго ли?

19 февраля регулярный чемпионат КХЛ продолжился пятью матчами. Подводим итоги игр.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Ак Барс
Казань
1:0 Петунин (Пресс, Паливко) – 08:21 (5x5)     1:1 Барбер (Петров) – 49:44 (5x5)     2:1 Канцеров – 55:05 (5x5)    

Матч в Магнитогорске проходил под знаком Даниса Зарипова — «Металлург» поднял под своды арены стяг форварда, который стал легендой сразу двух восточных грандов. Встречи «Ак Барса» и «Магнитки» при разных тренерах и составах всегда почему-то получаются малорезультативными — и сегодня, несмотря на обилие моментов, было заброшено лишь три шайбы. Победный гол «Металлурга» забил молодой Роман Канцеров — и «Магнитка» снова первая, а «Ак Барс» имеет лишь два очка преимущества над пятым местом.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Витязь
Московская область
0:1 Воробьёв (Цицюра, Васильев) – 08:55 (5x5)     0:2 Барак (Уилсон) – 14:55 (5x5)     1:2 Мамин (Каменев, Провольнев) – 59:36 (5x5)    

В прессе уже появились слухи о потенциальном уходе Дмитрия Рябыкина — что ж, на «Витязь», осевший на последнем месте в лиге, это не повлияло. Команда из Балашихи неожиданно уверенно сыграла в гостях у чемпионов, которые раньше обыгрывали соседей на классе. Показателен счёт по броскам после двух периодов — 37:12 в пользу «Витязя», который, впрочем, семь минут подряд играл в большинстве из-за грубости Дыбленко. ЦСКА забил лишь один гол в концовке, который уже никак не мог помочь — и за неделю до плей-офф готовность армейцев вызывает всё больше вопросов.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузьмин (Гуськов, Пименов) – 57:02 (5x5)     1:1 Петухов (Ильенко, Менелл) – 59:29 (6x5)     2:1 Пыленков (Кудрявцев, О'Делл) – 63:45 (en)    

57 минут игры в Москве прошли без голов. «Салават Юлаев» не мог забить восемь периодов — и совпадение ли, что в этих матчах команда играла без Джоша Ливо, чуть ли не самого звёздного своего форварда? Гол Глеба Кузьмина, казалось бы, принёс команде такую нужную победу — однако один из главных динамовских трудяг Егор Петухов за полминуты до конца сравнял счёт. В овертайме «СЮ» привычно снял вратаря и пропустил в пустые ворота от Даниила Пыленкова. Ну а Никита Гусев, от которого ждали похода за рекордом КХЛ, остался без очков — не помогли и четыре удаления «СЮ».

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале лиги.

Турнирная таблица КХЛ

Игры 20 февраля

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Лада
Тольятти
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Не начался
ХК Сочи
Сочи
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Не начался
Северсталь
Череповец
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2024, вторник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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