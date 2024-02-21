У Овечкина — дубль и уже 838 голов! Мчится за Гретцки, снося по пути достижения легенд НХЛ

Сегодня на «Кэпитал Уан-Арене» встретились «Вашингтон» и «Нью-Джерси». Команды ведут отчаянную борьбу за плей-офф, и данный матч носил статус игры за четыре очка.

Хозяева не стали откладывать дело в долгий ящик и обозначили своё преимущество уже на первой минуте: Алексей Протас бросил по воротам из правого круга вбрасывания, а на пятаке Коннор Макмайкл подкараулил отскок от Нико Доуса. Далее на протяжении первого периода шла равная игра с небольшим перевесом «дьяволов». Одну из таких атак «Нью-Джерси» довёл-таки до гола: прострел Немеца замкнул Хольц.

Во втором периоде преимуществом больше владели гости, однако с волшебством Коннора Макмайкла они ничего поделать не смогли: канадский нападающий на носовом платке обвёл сначала Носека, а потом уже и Доуса, буквально закатив шайбу в ворота. Дело Кузнецова живёт! Даже в его отсутствие.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в третьем периоде для «Нью-Джерси» начало всё стремительно заканчиваться. Сначала Овечкин сделал потрясающую передачу на пятак Строуму, откуда тот со второй попытки поразил ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем уже и сам Овечкин после выигранного вбрасывания вонзил шайбу в ближнюю девятку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И подкрепил это дело Сгарбосса голом с пятака. «Нью-Джерси» вскоре сократил отставание до трёх шайб, но Ови настоял на более крупном преимуществе, реализовав большинство на последней минуте матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Таким образом, «Вашингтон» выигрывает в важном матче и продолжает приближаться к зоне плей-офф. Овечкин же продлил серию с набранными очками до девяти матчей, а также забросил восьмую шайбу в последних восьми матчах. Отставание от Гретцки сокращено до 56 шайб.

Также Овечкин вышел на третье место в истории НХЛ по заброшенным шайбам на своей площадке (412), опередив Яромира Ягра.