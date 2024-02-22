Даниила Тарасова вывел из строя свой же одноклубник, но всё обошлось, и наш голкипер сумел спасти «Коламбус» от позора.

Русский вратарь НХЛ умчался в раздевалку, получив травму. Но вернулся быстро и триумфально

Сегодня прошёл матч между «Анахаймом» и «Коламбусом». Команды уже давно ни за что не борются, расположившись в подвале турнирной таблицы и находясь в ожидании весенней драфт-лотереи.

С самого начала матча первая тройка «Коламбуса» начала вести команду за собой, что вылилось в быструю шайбу: Джонни Годро попал в шлем Гибсону, после чего шайба отскочила в ногу Веренски и закатилась в пустые ворота. Далее сам Годро продемонстрировал образец мастерства, красиво уложив вратаря на нескольких обманных движениях.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Точку же на первом отрезке поставил вновь Веренски, поразив ворота с отрицательного угла.

Неуверенность вратаря «Анахайма» перенеслась и во второй период, в начале которого его обокрал Тексье, простреливший на пятак Курали, американец ошибку соотечественнику не простил. Но «утки» не сломались после 0:4, и счёт голам хозяев открыл Трой Терри, пальнувший с ползоны в левый верхний угол.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А дальше случилось досаднейшее происшествие, которое едва не стоило «Коламбусу» выигранного матча: Адам Боквист случайно ткнул в шлем Тарасову клюшкой, которая просочилась аккурат сквозь защитную сетку, российский вратарь упал на лёд, чем воспользовался Мактавиш, «расстрелявший», по сути, пустые ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Тарасов сразу же умчался в раздевалку, его сменил Элвис Мерзликин, но у того вечер не задался ещё больше: латвийский вратарь с двух бросков пропустил две шайбы и перед началом третьего периода был заменён. Отличились Мактавиш и Киллорн, которому ассистировал Минтюков, совершивший перехват на своей синей линии. Так «Анахайм» превратил 0:4 в 4:4. Отметим, что Павел Минтюков сделал три результативные передачи, проведя таким образом самый результативный матч в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но с Тарасовым всё, к счастью, оказалось в порядке, и со стартом третьего периода он вернулся на лёд. Даниил вдохновил свою команду, и «Коламбус» вновь стал демонстрировать ту игру, которая приносила плоды в первом периоде. На исходе седьмой минуты «жакеты» разыграли превосходную трёхходовку, которую завершил Егор Чинахов.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А меньше чем через минуту Курали оформил дубль, поймав Гибсона на перемещении. Точку поставил Бун Дженнер, выигравший спринтерский забег у Павла Минтюкова и поразивший пустые ворота.

Таким образом, «Коламбус» не позволил «Анахайму» завершить впечатляющий камбэк, чем грешил в этом сезоне не один раз.