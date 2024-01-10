Без эффекта вау. Доминирование российских вратарей в НХЛ заканчивается?

Российские вратари в НХЛ уже с десяток лет находятся на большом счету. В прошлом сезоне к «Везине» был очень близок Илья Сорокин, который стал главным козырем «Айлендерс», позволившим «островитянам» залезть в плей-офф. Проиграл он только Линусу Улльмарку, который провёл такой сезон из-за сумасшедшей игры всего «Бостона». За год до этого все восхищались Игорем Шестёркиным, который в борьбе за главную вратарскую награду вообще никому не оставил шансов. А про полное доминирование Василевского в одно время и про две «Везины» Бобровского, думаю, тоже никто не забыл.

Но в этом сезоне ситуация поменялась. Хвалебных разговоров об игре наших вратарей особо нет, никто откровенно не тащит команду, как в случаях, описанных выше, а некоторые так и вовсе проваливают нынешний сезон. Что это: стагнация в системе подготовки, совпадение или затишье перед бурей? Давайте посмотрим индивидуально, как кто проводит сезон, а уже после сделаем глобальный вывод.

Александр Георгиев («Колорадо Эвеланш»)

Важная статистическая пометка: Георгиев является самым побеждающим голкипером на сегодняшний день, в его активе 22 победы в 34 матчах. Показатель ли это того, что Георгиев – лучший российский вратарь этого сезона? Нет, не показатель. Но это не камень в огород Александра, важен контекст: Георгиев играет в команде, где результат зачастую делает не система игры, а игра звёзд в атаке. Так было и в победном сезоне «лавин», где фигура Дарси Кемпера осталась в тени, а на первых ролях были Маккиннон, Макар и Рантанен. Поэтому Георгиеву не надо стоять на голове, как его многим коллегам по цеху, а нужно просто не «привозить» и подтаскивать команду в моменты, когда она заигрывается на противоположной стороне площадки.

Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

Нынешний сезон для Шестёркина получается самым неоднозначным за всю карьеру в НХЛ. В начале сезона голкипер получил травму, а после возвращения в строй так и не может нащупать ту игру, которую он показывал в предыдущие два сезона. Для любителей статистики: цифры по коэффициенту надёжности (2,85) и по проценту отражённых бросков (90,4) – худшие за весь период в НХЛ. Вкупе с этим разыгрался и бэкап Шестёркина Джонатан Куик, который по основным вратарским показателям превосходит основного вратаря «Рейнджерс». Если до этого запасные вратари клуба из Нью-Йорка использовались только при играх back-to-back, то теперь дело обстоит иным образом.

Игорь Шестёркин Фото: Getty Images

Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»)

Видимо, сильно Бобровского вдохновил плей-офф прошлого сезона, где он стал главным героем славного похода «пантер». Этот сезон пока лучший в составе «Флориды» по коэффициенту надёжности (2,45), а по проценту отражённых бросков (91,1) цифры почти схожи с сезоном-2021/2022, где «Пантерз» взяли Президентский кубок.

Сергей Бобровский Фото: Getty Images

В концовке прошлого сезона «Флорида» переродилась как команда, и теперь Бобровского не оставляют на съедение соперникам, а после неудачного матча не начинаются разговоры о большом контракте, который российский вратарь не отрабатывает. Сергею начали в полной мере доверять, команда стала помогать в обороне, и результат налицо. В этом сезоне Бобровский бесспорно является лучшим российским вратарём в НХЛ.

Илья Самсонов («Торонто Мэйпл Лифс»)

Самсонов, безусловно, главное разочарование этого сезона в НХЛ. Казалось бы, прошлый сезон должен был стать отправной точкой для закрепления в статусе основного вратаря команды НХЛ: перезагрузка после неудачного периода в «Кэпиталз», эпохальный проход первого раунда плей-офф, почти бесспорный статус основного вратаря в «Мэйпл Лифс». Даже когда представители «Торонто» и игрока вышли на арбитраж по поводу суммы контракта, были ощущения, что клуб дешевит и недооценивает российского вратаря. Но новый сезон не задался настолько, насколько вообще мог: Самсонов пропускал очень много шайб, что мешало «листьям» добиваться положительного результата. Коэффициент надёжности (3,94) и процент отражённых бросков (86,2) отчётливо кричат об этом. Показав промежуточную худшую статистику за всю карьеру за океаном, Самсонов был выставлен на драфт отказов, а впоследствии отправлен в АХЛ. И пока предпосылок для возвращения в основной состав нет.

Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»)

Сорокин также один из вратарей, который показывает худшую статистику за всю заокеанскую карьеру. «Всё познаётся в сравнении», – сказал однажды Рене Декарт, и именно от этой догмы и оттолкнёмся. Регресс (или спад) виден невооружённым глазом: по сравнению с прошлым сезоном коэффициент надёжности изменился с 2,34 на 3,2, а процент отражённых бросков – с 92,4 на 90,8. Представитель Сорокина выбрал идеальный момент, чтобы заключить восьмилетний контракт на сумму $ 8,25 млн, который был подписан прошедшим летом. Наверное, про номинанта на «Везину» особо не говорят по причине текущих результатов «Айлендерс» в этом сезоне, которые лучше по сравнению с прошлым сезоном. Есть догадки, что при условии возвращения былой формы Сорокина результаты «островитян» могут стать ещё лучше.

Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»)

Начало сезона Василевский пропустил из-за травмы спины и только 25 ноября вернулся на лёд в матче с «Каролиной». И пока статистика Василевского не впечатляет: 2,95 – коэффициент надёжности и 89,6 – процент отражённых бросков. Да и на результатах «Тампы» возвращение Андрея не отразилось, как того все ожидали: до возвращения 23 очка в 20 матчах, после – 22 очка в 22 матчах. Травмы такого характера долго не отпускают обычных людей, что уж говорить о профессиональном спортсмене. Поэтому наивно было верить, что Василевский вернётся и сразу же начнёт тащить «Тампу» на верх турнирной таблицы. Однако до плей-офф Вася должен набрать форму и начать решать исходы матчей, правда, «молниям» туда ещё надо попасть.

Андрей Василевский Фото: Getty Images

Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз»)

Воля обстоятельств позволила Кочеткову стать основным вратарём «Каролины» по ходу этого сезона, но это никак не умаляет заслуг Петра. Сначала травмировался Фредерик Андерсен по ходу сезона, а потом Антти Раанта был выставлен на драфт отказов. С Кочетковым в воротах результаты «ураганов» пошли в гору, но запоминается Кочетков в основном своими выходками, чего стоит его отражённый буллит в матче с «Оттавой», после чего Брэди Ткачук ещё долго негодовал.

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Помимо вышеописанных вратарей, в этом сезоне сыграли ещё четыре: Иван Просветов, Даниил Тарасов, Семён Варламов и Ярослав Аскаров. Просветов стал добротным бэкапом Георгиева в «Колорадо» и не портит там погоды. Тарасова откровенно жаль, потому что «Коламбус» позволяет соперникам не много, а очень много создавать моментов у его ворот, из-за чего статистика Даниила не впечатляет. Варламов до недавнего времени проводил очень хороший сезон в соответствии с той ролью, которая ему отведена, но травма выбила Семёна на неопределённое время. Аскаров же провёл только два матча, но успел уже одержать свою первую победу в лиге.

Конечно, мы привыкли, что российские вратари почти каждый год борются за «Везину», но в этом году мы не увидим никого даже в тройке номинантов, если не случится чего-то экстраординарного. О стагнации или регрессе это, естественно, не говорит, просто у каждого отдельно взятого вратаря, который играет в этом сезоне не лучшим образом, есть свои причины на это. Но главные игры наступят весной, и, возможно, кто-то вдохновится прошлогодним примером Сергея Бобровского, который на начало плей-офф не был даже основным вратарём, а по ходу стал лучшим вратарём того розыгрыша.