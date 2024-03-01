Гол скромного русского положил начало разгрому «Миннесоты». Капризову нужно бежать оттуда

Сегодня на «Бриджстоун-Арене» встретились «Нэшвилл» и «Миннесота». Команды являются на данный момент не только конкурентами по дивизиону, но и претендентами на уайлд-кард.

Встреча началась с малозаметного преимущества хозяев, однако открыть счёт у них не получилось: Коннор Дьюар подкараулил на дальнем пятаке отскок от Юусе Сароса и послал шайбу в цель. Но недолго играла музыка для гостей, меньше чем через минуту Роман Йози сделал «улитку», продвинулся вглубь зоны, а оттуда прострелил на пятак, где передачу замкнул Яков Тренин.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Для российского нападающего шайба стала 10-й в нынешнем сезоне. Вторую шайбу тоже не пришлось долго ждать: уже через восемь секунд Коул Смит поймал на ошибке Деклана Чисхольма, продрался на пятак и запихал шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Во втором периоде «Миннесота» владела преимуществом, то и дело создавая опасные моменты, но Сарос не позволил гостям сравнять счёт. А в концовке периода «Нэшвилл» наказал «Миннесоту» как за удаление, так и за расточительность: Филип Форсберг бросил с кистей от синей линии, и шайба, срикошетив от Юнаса Бродина, залетела в дальний угол.

В третьем периоде «Миннесота» начала планомерно рассыпаться. В его начале Йози благодаря шикарному катанию увёл Филипа Густавссона из площади ворот и послал шайбу в сетку.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

В середине же периода Густав Нюквист, не глядя, выложил отличную передачу на Райана О'Райлли, который из слота расстрелял голкипера гостей. А точку поставил Райан Макдона, точно бросивший от синей линии.

Таким образом, «Нэшвилл» одержал разгромную победу над прямым конкурентом, упрочив свои позиции в борьбе за плей-офф.

А теперь давайте перейдём к гвоздю нашей мини-программы – имеет ли хоть малейшие перспективы дальнейшее пребывание Капризова в «Миннесоте»?

Вернёмся на два с половиной года назад: как Капризов заключал новый контракт с «Миннесотой»? Переговоры между игроком и клубом были долгие и сложные, главной проблемой стало столкновение желаний и предпочтений: сторона игрока просила контракт-мостик на два-три года, чтобы поскорее выйти на рынок неограниченно свободным агентом, а клуб предлагал самый длительный контракт из возможных. Сошлись в итоге на компромиссном варианте — контракте на пять лет.

Теперь давайте поразмышляем о плюсах и минусах пребывания Капризова в «Миннесоте». Начнём с плюсов.

Капризов – лидер команды и любимчик местной публики

Этот факт не представляется возможным оспаривать, в команде и близко нет игрока уровня Капризова, который в одиночку может решать как исходы матчей, так и турнирные задачи. Поэтому сторону клуба в переговорах двухлетней давности понять можно: «Миннесоте» негде больше взять игрока такого калибра. Сразу по нескольким причинам: во-первых, из-за забитой платёжки, о чём подробнее речь пойдёт позже, во-вторых, из-за невозможности высоко драфтовать, потому что команда каждый год выходит в плей-офф, а как она там выступает, для драфта по большому счёту уже значения не имеет. Именно по этой причине Капризову будут прощать любые ляпы, любые спады и любые трения. Всё потому, что альтернативы ему нет. И для местной публики он будет любимчиком ровно по той же причине. Да, болельщики во время переговоров о новом контракте вылили ведро дурно пахнущей жидкости на Капризова, считая, что он не имеет права выкручивать пальцы клубу, но всё это осталось позади.

Кирилл Капризов Фото: Abbie Parr/AP/ТАСС

Игра в «Миннесоте» – возможность вписать себя в историю франшизы

А чем не причина? Не каждый хоккеист, точнее, считаные единицы могут вписать своё имя в историю клуба. Как лучший бомбардир, снайпер – неважно. Это серьёзная отметка в летописи клуба, которая порой может быть важнее командных трофеев, о которых все забудут, если ты не был там на первых ролях. Своего рода тщеславная сторона хоккея.

Остаться верным клубу, собрать вокруг себя команду и поднять заветный трофей

Напрашивается аналогия с Александром Овечкиным, который долгие годы поднимал «Вашингтон» со дна, прошёл с ним всё, что только можно, и награда всё-таки нашла героя. К тому же сколько шло разговоров о том, что Овечкину необходимо покинуть «столичных», если он хочет поднять над головой Кубок Стэнли. Но Ови не сдался и принёс фактически родному клубу первый кубок в истории.

Александр Овечкин с Кубком Стэнли Фото: Ross D. Franklin/AP/ТАСС

А теперь пришло время минусов.

«Миннесота» – беспросветная дыра

Выше уже была затронута тема забитой платёжки «Миннесоты», остановимся на этом подробнее. Почему для «дикарей» это является особой проблемой? А дело в том, что бывший генеральный менеджер «Уайлд» был щедрым малым и выписал Паризе и Сутеру такие контракты, что разгребать это приходится до сих пор. Игроков уже нет, а почти $ 15 млн продолжают лежать под потолком зарплат мёртвым грузом, что не позволяет сформировать боеспособную команду для решения серьёзных задач. Помимо этого, «Миннесота» не славится умением работать даже в нормальных условиях, проваливаясь часто как на драфте, так и в трейдах. Да, через некоторое время выкупленные контракты уже не будут перекрывать кислород «Уайлд», но при этом там уже надо будет собирать новую команду, потому что немалая часть нынешних лидеров покинет команду. А это уже перетекает во второй минус.

Нельзя терять лучшие годы карьеры

Продолжим. Смоделируем ситуацию: контракты Паризе и Сутера перестают давить на платёжку через несколько лет, молодой костяк в лице Фэйбера, Болди, Росси, а также, возможно, Юрова и Хуснутдинова у команды есть. Вперёд за Кубком? Нет. Начнём с того, что не все могут стать лидерами команды НХЛ, хотя данные есть у всех. И, самое главное, возраст Капризова – ему в апреле исполнится уже 27. То есть, когда начнутся проблески (абстрактные), Капризову будет под 30. Есть ли смысл отдавать последние лучшие годы организации, которая только в самых удивительных грёзах может бороться хоть за что-нибудь? По-моему, нет. Особенно для хоккеиста такого калибра.

Плюсы рассмотрены, минусы тоже. Пришло время разбить плюсы о стену беспросветности. Капризов – лидер команды, которому простят всё и вся? А кто сказал, что Капризов не станет лидером в другой команде? Уровень игры Кирилла таков, что он станет лидером в абсолютно любом клубе НХЛ. Да, может быть, не первой скрипкой, но так ли это важно? Жизнь хоккеиста коротка, поэтому надо брать здесь и сейчас, особенно когда неумолимо близится 30-летний юбилей.

Возможность вписать своё имя в историю франшизы важнее Кубка? Размышления из разряда «лучше царствовать в аду, чем прислуживать на небесах», которые не имеют никакого смысла. Эти достижения по сравнению с возможностью бороться за главный в мировом хоккее трофей являются слишком эфемерными.

Повторение истории с Овечкиным? Исключено сразу по нескольким причинам. Во-первых, тот же возраст, Овечкин дебютировал за «Вашингтон», когда ему едва стукнуло 20 лет. Во-вторых, Капризов лидер не того масштаба, что Овечкин. И это не камень в огород Кирилла — с Ови может соревноваться, наверное, только Кросби.

Следовательно, можно сделать вывод, что задерживаться в «Миннесоте» у Капризова нет, по сути, никаких причин.