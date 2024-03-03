«Каролина» вела 3:0 после двух периодов в игре с «Виннипегом», но в третьем с командой и голкипером случилось что-то необъяснимое.

Что натворил русский вратарь в НХЛ! Кочетков добил свою команду грубейшим ляпом в концовке

Российский вратарь Пётр Кочетков всё больше осваивается в НХЛ. В нынешнем сезоне голкипер, чья карьера ещё недавно, казалось, катилась под откос, стал первым вратарём одного из лидеров НХЛ «Каролины», а в феврале получил признание от лиги как лучший новичок месяца.

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Первый мартовский матч для Петра тоже складывался весьма неплохо. На протяжении двух периодов встречи с «Виннипегом» россиянин оставлял свои ворота в неприкосновенности, а в это время его партнёры создавали вполне комфортный задел. Во втором периоде «ураганы» переиграли «авиаторов» со счётом 3:0, и в двух голах поучаствовал другой русский «Каролины» Андрей Свечников. Сначала он своевременно вывел шайбу из зоны, после чего Ахо и Терявяйнен сообразили на двоих. Россиянин в этом эпизоде заработал 300-е очко в НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А чуть позже, при игре в большинстве, Свечников уже самостоятельно выдал отличный пас на гол Ахо.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Каролина» вела 3:0 после двух периодов на своём льду, но в третьем периоде с «ураганами» и Кочетковым случилось что-то необъяснимое. На 42-й минуте хозяева устроили коллективный бардак в обороне, а Пётр пропустил не самый сложный бросок Коннора от синей линии.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Вскоре Нино Нидеррайтер передал привет бывшей команде, а затем Шайфли в большинстве и вовсе сравнял счёт. На камбэк «Виннипег» потратил всего 5:40 со старта третьего периода.

Но и это был ещё не финал для «Каролины». При 3:3 «ураганы» смогли успокоить игру, но на 57-й минуте всё-таки упустили даже одно очко в этой встрече. Грубую ошибку при игре на выходе допустил Кочетков, подарив Монахану один из самых простых голов в карьере.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

И эта шайба оказалась победной. За 11 секунд до сирены Нидеррайтер поставил точку, оформив дубль, «Виннипег» выиграл в основное время матч, в котором «горел» 0:3 после двух периодов.