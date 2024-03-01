Голкипер «Каролины» Пётр Кочетков признан новичком месяца НХЛ за февраль

Вратарь «Каролины Харрикейнз» Пётр Кочетков признан новичком месяца в НХЛ в феврале, сообщает пресс-служба лиги.

Голкипер в восьми матчах одержал пять побед, показав лучший результат среди новичков-вратарей по проценту отражённых бросков (94), коэффициенту надёжности (1,71) и «сухим» матчам (2). Напомним, Кочетков также был назван «Новичком месяца» в декабре 2022 года.

Фото: NHL

Напомним, Кочетков вышел на второе место по победам в одной регулярке среди новичков франшизы «Каролины»/«Хартфорд Уэйлерс», одержав свою 16-ю победу в сезоне-2023/2024. Рекордсменом является канадский вратарь польского происхождения Питер Сидоркевич (22 победы в сезоне-1988/1989).

Ранее журналист Стивен Эллис в статье на портале Daily Faceoff высоко оценил вклад Петра Кочеткова в успешную игру «Каролины».