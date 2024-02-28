«Он своего рода загадка». Овечкин попал на первую полосу главного издания Америки

Александр Овечкин вновь переписывает историю хоккея. 25 февраля капитан «Вашингтона» провёл свой 1400-й матч в НХЛ. Ови стал лишь 41-м хоккеистом в истории, достигшим такого рубежа. И первым российским!

В придачу нападающий — лишь 10-й игрок, сыгравший 1400+ встреч за один клуб. Потрясающе!

Это событие не осталось незамеченным — ни в России, ни в Северной Америке. Журналистка The Washington Post Бэйли Джонсон посвятила знаменательной отметке Овечкина целый материал. Статья североамериканской обозревательницы даже попала на первую полосу издания! Да, Овечкин оказался на первой странице самого крупного, старейшего и главного издания столицы США!

Овечкин на передовице The Washington Post Фото: twitter.com/CapitalsPR

В честь такого знаменательного для карьеры Овечкина события приводим перевод статьи The Washington Post.

«Когда Алекс Овечкин был новичком, его товарищи по команде опасались, что у него может случиться сердечный приступ.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз», которому в 2005 году, когда он сыграл свою первую встречу в НХЛ, было 20 лет, всегда поступал по-своему. В те времена это означало предматчевую тренировку с тремя энергетиками. Когда остальные его товарищи по команде пили Gatorade (название серии специальных изотонических напитков. — Прим. «Чемпионата») или воду между периодами, Овечкин глушил газировку.

«Мы все просто сидели и говорили: «Окей, так продолжаться не может. У этого парня случится сердечный приступ или что-то в этом роде», — вспоминает Олаф Колциг, бывший звёздный вратарь «столичных», который играл с Овечкиным с 2005 по 2008 год. — Не думаю, что сейчас у него та же игровая рутина, когда он пил энергетик и колу, но я также не думаю, что он пьёт столько же воды, сколько все остальные».

19 сезонов спустя детали этой рутины изменились, но что осталось прежним, так это приверженность Овечкина своим необычным привычкам. И после того, как Алекс провёл в воскресенье свой 1400-й матч — с «Флоридой Пантерз», став всего лишь 41-м игроком в истории НХЛ, достигшим такого рубежа, он, вероятно, был первым, кто сделал это, на скамейке запасных попивая «Пепси» из бутылки.

С момента прихода в лигу в 2005 году Овечкин сыграл во всех матчах «Вашингтона», кроме 59, то есть в целых 96%. Только Патрик Марло, Никлас Лидстрём, Алекс Дельвеккио и Горди Хоу приняли участие в большем проценте встреч своих команд к моменту достижения 1400-й игры.

«Он своего рода загадка, — сказал Колциг. — Вероятно, у него не самая здоровая в мире диета. Ови нравится весело проводить время с парнями, поэтому он не из тех ребят, которые постоянно пытаются найти волшебный эликсир в плане питания или тренировок. Овечкин своего рода игрок старой закалки, старой школы… Он просто один из тех хоккеистов, которые продолжают жить».

У Овечкина не всегда есть время на сентиментальность, однако 38-летний капитан «Вашингтона» признался, что этот рубеж имеет для него большое значение.

Александр Овечкин Фото: AP/TASS

«Очевидно, что это довольно большое число, много матчей. Счастлив, что провёл эти встречи только в одной организации, — сказал Овечкин. — Это хорошо… Спасибо моим родителям, они подарили мне хорошее здоровье. Мне посчастливилось обойтись без серьёзных травм».

«Русская машина не ломается»

Брюсу Будро, который стал главным тренером «Вашингтона» в середине третьего сезона Овечкина, не потребовалось много времени, чтобы выявить черты, которые сделали его звёздного игрока особенным.

«Как только увидел его, тот факт, что я тренирую эту команду, стал реальностью, — сказал Будро. — Ови оказал на меня такое влияние. Он был просто полон энергии, полностью отдан делу. В то время это действительно можно было описать словами «Русская машина не ломается». Его телосложение было феноменальным. Он просто делал такие вещи… Есть определённые люди, которым сопутствует всё в мире, где они являются звёздами».

Из 59 матчей, в которых Овечкин отсутствовал, только 35 были пропущены из-за травм, включая три в этом сезоне. Но это не значит, что Алекс, как и все хоккеисты, не играл с травмами.

Одно из ярких воспоминаний Будро: декабрь 2007 года, когда Овечкину потребовались почти два десятка швов, чтобы закрыть порез на бедре после матча с «Питтсбургом». А в следующей встрече двумя днями позже он оформил покер.

«Он не мог надеть какую-либо амуницию или что-то в этом роде. Я просто [думал]: «Он не сможет играть», — сказал Будро. — Но Ови сказал, что будет играть… Я только помню, как покачал головой в конце матча. Вот он, парень, который утром даже кататься не мог, а теперь забивает четыре гола и набирает пять очков, просто одуревший. Я просто сказал: «Этот парень невероятен».

Будро вновь оказался рядом с «Кэпиталз» в последние недели, став участником трансляций Monumental Sports Network, что даёт ему возможность поближе взглянуть на помолодевшего Овечкина.

Ни для кого не секрет, что Алекс неудачно начал сезон. Но, вернувшись после перерыва в начале февраля, он забил семь голов в восьми играх и увеличил свою результативную серию, которая стартовала до перерыва, до 10 встреч — это его самая длинная серия с 2018 года, когда он набирал очки в 14 матчах подряд. В воскресенье Ови остался без очков, но был в нескольких сантиметрах от гола после одного из своих классических бросков в касание в большинстве, а позже его остановили, лишив шанса принести победу в овертайме.

Брюс Будро и Александр Овечкин Фото: nhl.com

«Последние пару матчей, которые я наблюдал за ним, — сказал Будро, — когда он катается и двигается, он каждой частичкой похож на всё того же Алекса Овечкина».

«Просто невероятно»

Крайний нападающий Том Уилсон провёл в НХЛ 735 матчей за 11 сезонов, причём все они — в качестве одноклубника Овечкина. Если представить достижение Алекса в таком контексте, то он сыграл почти столько же встреч, сколько Уилсон к нынешнему моменту, сделав это, прежде чем сам Том попал в НХЛ — и с тех пор сыграл ещё столько же раз.

«Лишь немногие избранные игроки достигли такого рубежа. Это просто невероятно, — сказал Уилсон. — Как и то, как он играет… Посмотрите на почти всех, кто выше него в этом списке, и вы увидите, что они не играли так же, как он, который выносит парней и играет как силовой форвард. Это просто ещё одна вещь, которую он делает и которая поражает людей».

Овечкин никогда не уклонялся от физической стороны игры, даже когда стал старше. На протяжении долгих отрезков этого сезона казалось, что возраст Алекса наконец-то настиг его. Никто не может вечно обгонять Отца Время — и меньше всего на это способен тот, чьи тренировки «вероятно, не являются легендарными», как выразился Колциг.

Но в решающий для слабых надежд «Вашингтона» на плей-офф момент Овечкин продемонстрировал серию старых-добрых перформансов, потащив за собой «Кэпиталз», как он это делал на протяжении многих лет, и достиг на этом пути важной вехи.

«Я думаю, что его движущей силой, вероятно, является голод, — сказал Уилсон. — В каждом матче, в котором он играет, он жаждет забить, он жаждет победить, он жаждет стать величайшим игроком, который когда-либо был. Это один из тех моментов, когда ты просто наблюдаешь за ним изо дня в день и иногда тебе приходится ущипнуть себя. Это просто безумие, сколько матчей он сыграл и что он сделал.

Ови повёл за собой эту команду. Он сыграл в 96% матчей — в это, во всю эту статистику и прочее, вы бы даже не поверили, если бы люди сказали вам. Просто нет слов, чтобы описать то, что он сделал».