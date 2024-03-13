«Колорадо» разобрался с «Калгари». И, кажется, Валерий поможет Маккиннону выиграть бомбардирскую гонку у Кучерова.

Будто и не было проблем! Ничушкин мощно отметил юбилей в НХЛ, набрав три очка за матч

Сегодняшний матч для Валерия Ничушкина стал знаменательным – уроженец Челябинска проводил 500-ю игру в НХЛ. Также уже во второй игре после прохождения программы помощи игрокам Ничушкин вернулся в первое звено «Колорадо» с Маккинноном и Рантаненом, заменив там приболевшего Лехконена.

Ничушкин начал встречу под стать событию: уже на второй минуте он вывел на пустые ворота Микко Рантанена, который реализовал численное преимущество.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Но «Калгари» быстро встрепенулся и через полторы минуты сравнял счёт – Даниил Мироманов мощно щёлкнул от синей линии, забросив первую шайбу в текущем сезоне.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А уже через три минуты «огоньки» и вовсе вышли вперёд благодаря приятному стечению обстоятельств: Юбердо отдавал передачу на Шаранговича, но шайба застряла в ногах у защитника, после чего её добил Уолкер Дьюр.

А с начала второго периода «Калгари» ждал очередной кошмар, схожий с тем, что они получали в последних двух матчах. Сначала Джош Мэнсон сравнял счёт, бросив с кистей от синей линии. А затем первое звено «Эвеланш» за полторы минуты испепелило оборону «Флэймз», забросив две красивые шайбы. Валерий Ничушкин сначала ассистировал Маккиннону, который броском в касание отправил шайбу в цель.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем сам резко бросил с ползоны.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяева имели несколько возможностей отквитать хотя бы одну шайбу, но Джонатан Юбердо не реализовал ни одного момента. Зато «Колорадо» до перерыва забил ещё дважды: Кейси Миттельштадт забросил первую шайбу за новую команду, а Микко Рантанен показал ювелирную точность, с острейшего угла вогнав шайбу под перекладину.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Третий период обе команды откровенно доигрывали. Два большинства на старте периода не помогли «Калгари» хоть чем-то ещё порадовать болельщиков, которых с каждой минутой на арене становилось всё меньше и меньше.

Таким образом, «Колорадо» выигрывает четвёртую игру кряду, а «Калгари» разгромно уступает уже в третьей встрече подряд. Валерий Ничушкин в 500-м матче в НХЛ и во втором после возвращения отметился голом и двумя результативными передачами, показывая, что кризис преодолён. По крайней мере хочется в это верить. А попутно с этим, кажется, поможет Натану Маккиннону выиграть бомбардирскую гонку у Кучерова. У канадца уже на шесть очков больше, чем у Никиты.