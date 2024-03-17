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Питтсбург – Рейнджерс – 4:7, обзор матча, видео, Артемий Панарин набрал пять очков за матч и установил рекорд Рейнджерс

Панарин – уже легенда «Рейнджерс». Набрал пять очков за матч и вошёл в историю клуба
Лев Лукин
Панарин вошёл в историю «Рейнджерс»
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Артемий «поиздевался» над обороной «Питтсбурга» и преодолел отметку в 90 очков за сезон.

В то самое время, когда Артемий Плешков отражал вторую сотню бросков в удивительном матчей плей-офф ВХЛ, на другом конце планеты, в штате Пенсильвания, «Питтсбург» принимал «Рейнджерс» в рамках регулярки НХЛ. На сегодняшний момент это команды разного уровня – «синерубашечники» идут в лидерах Востока и мечтают о Кубке Стэнли, а «пингвины» далеки от плей-офф и мрачно уходят в перестройку.

В этой встрече разницу для своей команды сделал великолепный тёзка Плешкова Артемий Панарин, тогда как лидеры «Питтсбурга» — Кросби с Малкиным – промолчали. При этом «пингвины» открыли счёт в матче и почти до конца второго периода сопротивлялись на равных, но вот, что сегодня вытворяла главная звезда «Рейнджерс».

НХЛ - регулярный чемпионат
16 марта 2024, суббота. 22:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
4 : 7
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Людвиг (Картер, Аччари) – 02:36     1:1 Какко (Веси, Веннберг) – 03:07     1:2 Фокс (Панарин, Трочек) – 03:33     2:2 Раст (Кросби, О'Коннор) – 12:27     2:3 Панарин (Трочек, Миллер) – 15:32     3:3 Эллер (Бантинг, Раст) – 30:10 (pp)     3:4 Панарин (Крайдер, Фокс) – 36:27 (pp)     3:5 Зибанеджад (Крайдер, Панарин) – 37:32 (pp)     3:6 Миллер (Лафреньер, Панарин) – 44:41     4:6 Пуустинен (Смит, Эллер) – 47:23     4:7 Крайдер (Миллер) – 59:42    

Уже на 4-й минуте Панарин принял живейшее участие в голее Адама Фокса, хотя тот, конечно, и сам проявил мастерство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При счёте 2:2 Артемий забросил самостоятельно. Трочек сделал в этом эпизоде какую-то фантастическую подкидку, но ведь и попасть по приземлявшейся шайбе ещё надо было суметь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» продолжал сопротивление, но в конце второго периода «Рейнджерс» дожали соперника, и Панарин огласил приговор. Сначала оформил дубль в большинстве, примчавшись на отскок нейтральной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем поучаствовал в слегка издевательской комбинации, которую завершил Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в начале третьего периода Панарин набрал пятое очко в матче, попав в протокол в шайбе Миллера. «Рейнджерс» в результате уверенно разобрались с хозяевами площадки, а у Панарина теперь 93 (38+55) очков в нынешнем сезоне. Артемий вернулся в топ-5 списка бомбардиров (в компанию к Маккиннону, Кучерову, Макдэвиду и Пастрняку) и установил очередной рекорд «Рейнджерс». Дело в том, что никто ранее в истории франшизы не выдавал четыре сезона за клуб с 90+ очков. Артемий сделал это, дав очередной повод записать его в легенды «Рейнджерс» уже прямо сейчас.

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