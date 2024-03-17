Артемий «поиздевался» над обороной «Питтсбурга» и преодолел отметку в 90 очков за сезон.

Панарин – уже легенда «Рейнджерс». Набрал пять очков за матч и вошёл в историю клуба

В то самое время, когда Артемий Плешков отражал вторую сотню бросков в удивительном матчей плей-офф ВХЛ, на другом конце планеты, в штате Пенсильвания, «Питтсбург» принимал «Рейнджерс» в рамках регулярки НХЛ. На сегодняшний момент это команды разного уровня – «синерубашечники» идут в лидерах Востока и мечтают о Кубке Стэнли, а «пингвины» далеки от плей-офф и мрачно уходят в перестройку.

В этой встрече разницу для своей команды сделал великолепный тёзка Плешкова Артемий Панарин, тогда как лидеры «Питтсбурга» — Кросби с Малкиным – промолчали. При этом «пингвины» открыли счёт в матче и почти до конца второго периода сопротивлялись на равных, но вот, что сегодня вытворяла главная звезда «Рейнджерс».

Уже на 4-й минуте Панарин принял живейшее участие в голее Адама Фокса, хотя тот, конечно, и сам проявил мастерство.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

При счёте 2:2 Артемий забросил самостоятельно. Трочек сделал в этом эпизоде какую-то фантастическую подкидку, но ведь и попасть по приземлявшейся шайбе ещё надо было суметь.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Питтсбург» продолжал сопротивление, но в конце второго периода «Рейнджерс» дожали соперника, и Панарин огласил приговор. Сначала оформил дубль в большинстве, примчавшись на отскок нейтральной шайбы.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

А затем поучаствовал в слегка издевательской комбинации, которую завершил Зибанеджад.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Ну а в начале третьего периода Панарин набрал пятое очко в матче, попав в протокол в шайбе Миллера. «Рейнджерс» в результате уверенно разобрались с хозяевами площадки, а у Панарина теперь 93 (38+55) очков в нынешнем сезоне. Артемий вернулся в топ-5 списка бомбардиров (в компанию к Маккиннону, Кучерову, Макдэвиду и Пастрняку) и установил очередной рекорд «Рейнджерс». Дело в том, что никто ранее в истории франшизы не выдавал четыре сезона за клуб с 90+ очков. Артемий сделал это, дав очередной повод записать его в легенды «Рейнджерс» уже прямо сейчас.